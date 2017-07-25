Фил Бардсли перешел из "Стоука" в "Бернли"

"Бернли" совершил свое четвертое летнее приобретение, оформив переход правого защитника "Стоука" и сборной Шотландии Фила Бардсли.

Сегодня 32-летний Бардсли заключил с "бордовыми" контракт на два года. На "Терф Мур" Фил воссоединится с нападающим Джонатаном Уолтерсом, который перебрался в команду Шона Дайча из "Стоука" ранее этим летом.



За плечами у Фила богатейший опыт выступлений — 330 матчей на клубном уровне и еще 13 за сборную своей страны. Что интересно, в 2006 году Бардсли сыграл шесть поединков за "Бернли", находясь здесь в месячной аренде из "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что ранее во вторник "Бернли" уладил с "Лидсом" компенсацию за защитника Чарли Тэйлора, перебравшегося на "Терф Мур" свободным агентом. "Белые", согласившись доводить дело до трибунала, получат за воспитание игрока около 5 миллионов фунтов.