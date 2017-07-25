Моуриньо хочет еще пару новичков

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что хочет совершить еще пару приобретений в остатке трансферного окна, даже назвав требующие усиления позиции.

Этим летом состав "красных дьяволов" пополнили лишь защитник Виктор Линделеф и нападающий Ромелу Лукаку. Моуриньо уже неоднократно говорил, что считает это усиление недостаточным, призывая исполнительного директора Эда Вудворда обеспечить усиление "как можно скорее".

Выступая в преддверии товарищеского матча против "Барселоны", который завершает турне "Юнайтед" по Америке, Моуриньо намекнул, что Неманья Матич из "Челси" и Иван Перишич из "Интера" — те самые игроки, которых он больше всего желает видеть в своей команде.

"Я доволен своим составом, но я бы хотел заполучить еще пару игроков — я никогда не скрывал этого. Во-первых, полузащитника, которые добавил бы мне вариантов построения и балансировки игры".

"Во-вторых, атакующего игрока, особенно способного прорываться по флангу и делать игру в атаке более разнообразной. Однако я никогда не говорю об игроках, которые принадлежат другим командам".

"Мне бы не понравилось, если бы какой-нибудь тренер стал говорить об одном из моих игроков. Это было бы неправильно. Я бы хотел заполучить еще двух игроков, но, вероятно, достанется мне только один", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 20:20

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 25.07.2017 21:07 # largo-winch
    Членсей Бизнейс Машинен
    Челсей Изи обоссанен
    МоНако Реал нассален
    на бестолковкен парикен

    (ответить)

  2. highneken 25.07.2017 21:06 # highneken
    мбаппе - серый червь

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  3. fc-zenit 25.07.2017 21:05 # fc-zenit
    Странно, 34-я минута идёт а акинфейлов до сих пор не пропустил.

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  4. andros13 25.07.2017 21:03 # andros13
    Почему МЮ Хедиру не попробует взять? Ну или хотя бы Маркизио

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  5. thegodfather 25.07.2017 21:02 # thegodfather
    Но перишича и матича по полтосу, ахаха

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  6. thegodfather 25.07.2017 20:59 # thegodfather
    Стопэ, а кто ща помощник Конте после ухода Холланда?

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  7. andros13 25.07.2017 20:55 # andros13
    На днях наткнулся в сети на интересные фотки, как клубы АПЛ празднуют победы в товарищеских предсезонных турнирах... Челси вообще не праздновал, Арсенал скромно( Чех там всех успокоил)
    А вот Ливерпуль))))
    Там такая помпезная церемония была)) какбудто ЛЧ взяли!) а в турнире кроме ливера участвовал Вест бромвич и Лестер с астон виллой) вот это топ клуб

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  8. al-faarabi 25.07.2017 20:52 # al-faarabi
    у чмоура про три игрока на каждую позицию, причем хорошего уровня, но он физрук и конечно же требует усиления

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  9. andros13 25.07.2017 20:48 # andros13
    Пацан настолько топово все расписал, что и добавить то нечего:


    25.07.2017 18:26 #
    kojan

    . А Клопп прервал гегемонию Баварии в бундеслиге,

    Источник: http://fapl.ru/posts/56287/
    Гегемонию прерывал и Вердер. Дортмунт и Вердер чемпионили на фоне спада Баварии, а не за счёт тренерской гениальности. Чемпство этим клуба обернулось глЫбоким геморрое. С топ командами и тренерами такое не бывает.

    Моуриньо выигрывал все свои титулы в богатых клубах,

    Источник: http://fapl.ru/posts/56287/
    Не в богатых,а в топ-клубах (Челси, Интер, Реал, опять Челси, МЮ.) А топ-клубы и приглашают топ-тренеров (Жозе,Пеп, Ван Галь, итальянцы.) Это только "великий" ливерхуль приглашает тренерских гениев - Кеня колый король, бред Роджерс, Юрген клоп... Был бы Клопп топ, его бы Бавария взяла, как Ван Галя, Гвардиолу, итальянца. А поскольку Юрген просто клоп, его и позвали провести уроки физкультуры в срань болотную, которая шестую пятилетку без титула и ещё столько же будет без оного!!!

    И последнее, завидовать удел середняков и неудачников коим и является ливерхуль и его колбасоиды.

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  10. melwood-lfc 25.07.2017 20:42 # melwood-lfc
    https://draw.inker.fun/#/cl/gs

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  11. mdfjvnlabngmlas 25.07.2017 20:42 # mdfjvnlabngmlas
    великий долбоеб.

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  12. warham 25.07.2017 20:42 # warham
    Что Лукака, что Мората, что Лаказетт - три дерева.
    В этом сезоне будет битва деревьев. Ухахахха

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  13. shmit 25.07.2017 20:41 # shmit
    Просто обоссаный

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  14. mancunia-planet 25.07.2017 20:39 # mancunia-planet
    Оху_нно. Перишич или Матич. Матич или Перишич. Вариантов полно, выбирай кого хочешь

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  15. warham 25.07.2017 20:38 # warham
    То чувство, когда пенс кого-то поливает мочой(

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  16. blackdreamer 25.07.2017 20:33 # blackdreamer
    маур понял что лукакий полное дно
    это ТО вообще эпик , выбирали купить дно с дубля эвертона или дно с скамейки реала
    хорошо хоть контекс решил слить быстрей щелсей и купил это деревцо
    сезон будет очень интересный
    медали апл уже можно отдавать лфк
    ну и по традиции ссым на бесталковки пинсов
    пись пись

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  17. dr-dre 25.07.2017 20:32 # dr-dre
    Ноунеймы и ноулайферы че вы тут хуесосите?

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  18. reeker 25.07.2017 20:32 # reeker
    Можно не начинать, изи покер для великого Челси.

    Куртуа(Кабальеро)
    Аспи(Рюди) Луис(Кристиансен) Ван Дейк(Кэйхилл)
    Мозес(Окс) Канте(Крыховяк) Бакайоко(Фабр) Сандро(Алонсо)
    Педро(Вилли) Мората(Миши) Азар(Бейкер)

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  19. second005 25.07.2017 20:29 # second005
    Ювентус видит приоритетным, приобретение Матича. Так что обойдется эта крыса

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  20. godlike 25.07.2017 20:28 # godlike
    как завуалировал хитрец эдакий

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