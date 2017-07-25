Моуриньо хочет еще пару новичков

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что хочет совершить еще пару приобретений в остатке трансферного окна, даже назвав требующие усиления позиции.

Этим летом состав "красных дьяволов" пополнили лишь защитник Виктор Линделеф и нападающий Ромелу Лукаку. Моуриньо уже неоднократно говорил, что считает это усиление недостаточным, призывая исполнительного директора Эда Вудворда обеспечить усиление "как можно скорее".



Выступая в преддверии товарищеского матча против "Барселоны", который завершает турне "Юнайтед" по Америке, Моуриньо намекнул, что Неманья Матич из "Челси" и Иван Перишич из "Интера" — те самые игроки, которых он больше всего желает видеть в своей команде.



"Я доволен своим составом, но я бы хотел заполучить еще пару игроков — я никогда не скрывал этого. Во-первых, полузащитника, которые добавил бы мне вариантов построения и балансировки игры".



"Во-вторых, атакующего игрока, особенно способного прорываться по флангу и делать игру в атаке более разнообразной. Однако я никогда не говорю об игроках, которые принадлежат другим командам".



"Мне бы не понравилось, если бы какой-нибудь тренер стал говорить об одном из моих игроков. Это было бы неправильно. Я бы хотел заполучить еще двух игроков, но, вероятно, достанется мне только один", — цитирует Моуриньо Sky Sports.