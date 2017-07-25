Моуриньо хочет еще пару новичков
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что хочет совершить еще пару приобретений в остатке трансферного окна, даже назвав требующие усиления позиции.
Этим летом состав "красных дьяволов" пополнили лишь защитник Виктор Линделеф и нападающий Ромелу Лукаку. Моуриньо уже неоднократно говорил, что считает это усиление недостаточным, призывая исполнительного директора Эда Вудворда обеспечить усиление "как можно скорее".
Выступая в преддверии товарищеского матча против "Барселоны", который завершает турне "Юнайтед" по Америке, Моуриньо намекнул, что Неманья Матич из "Челси" и Иван Перишич из "Интера" — те самые игроки, которых он больше всего желает видеть в своей команде.
"Я доволен своим составом, но я бы хотел заполучить еще пару игроков — я никогда не скрывал этого. Во-первых, полузащитника, которые добавил бы мне вариантов построения и балансировки игры".
"Во-вторых, атакующего игрока, особенно способного прорываться по флангу и делать игру в атаке более разнообразной. Однако я никогда не говорю об игроках, которые принадлежат другим командам".
"Мне бы не понравилось, если бы какой-нибудь тренер стал говорить об одном из моих игроков. Это было бы неправильно. Я бы хотел заполучить еще двух игроков, но, вероятно, достанется мне только один", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
25.07.2017 20:20
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Последние комментарии:
Членсей Бизнейс Машинен
Челсей Изи обоссанен
МоНако Реал нассален
на бестолковкен парикен
(ответить)
мбаппе - серый червь
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Странно, 34-я минута идёт а акинфейлов до сих пор не пропустил.
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Почему МЮ Хедиру не попробует взять? Ну или хотя бы Маркизио
(ответить)
Но перишича и матича по полтосу, ахаха
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Стопэ, а кто ща помощник Конте после ухода Холланда?
(ответить)
На днях наткнулся в сети на интересные фотки, как клубы АПЛ празднуют победы в товарищеских предсезонных турнирах... Челси вообще не праздновал, Арсенал скромно( Чех там всех успокоил)
А вот Ливерпуль))))
Там такая помпезная церемония была)) какбудто ЛЧ взяли!) а в турнире кроме ливера участвовал Вест бромвич и Лестер с астон виллой) вот это топ клуб
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у чмоура про три игрока на каждую позицию, причем хорошего уровня, но он физрук и конечно же требует усиления
(ответить)
Пацан настолько топово все расписал, что и добавить то нечего:
25.07.2017 18:26 #
kojan
. А Клопп прервал гегемонию Баварии в бундеслиге,
Источник: http://fapl.ru/posts/56287/
Гегемонию прерывал и Вердер. Дортмунт и Вердер чемпионили на фоне спада Баварии, а не за счёт тренерской гениальности. Чемпство этим клуба обернулось глЫбоким геморрое. С топ командами и тренерами такое не бывает.
Моуриньо выигрывал все свои титулы в богатых клубах,
Источник: http://fapl.ru/posts/56287/
Не в богатых,а в топ-клубах (Челси, Интер, Реал, опять Челси, МЮ.) А топ-клубы и приглашают топ-тренеров (Жозе,Пеп, Ван Галь, итальянцы.) Это только "великий" ливерхуль приглашает тренерских гениев - Кеня колый король, бред Роджерс, Юрген клоп... Был бы Клопп топ, его бы Бавария взяла, как Ван Галя, Гвардиолу, итальянца. А поскольку Юрген просто клоп, его и позвали провести уроки физкультуры в срань болотную, которая шестую пятилетку без титула и ещё столько же будет без оного!!!
И последнее, завидовать удел середняков и неудачников коим и является ливерхуль и его колбасоиды.
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https://draw.inker.fun/#/cl/gs
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великий долбоеб.
(ответить)
Что Лукака, что Мората, что Лаказетт - три дерева.
В этом сезоне будет битва деревьев. Ухахахха
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Просто обоссаный
(ответить)
Оху_нно. Перишич или Матич. Матич или Перишич. Вариантов полно, выбирай кого хочешь
(ответить)
То чувство, когда пенс кого-то поливает мочой(
(ответить)
маур понял что лукакий полное дно
это ТО вообще эпик , выбирали купить дно с дубля эвертона или дно с скамейки реала
хорошо хоть контекс решил слить быстрей щелсей и купил это деревцо
сезон будет очень интересный
медали апл уже можно отдавать лфк
ну и по традиции ссым на бесталковки пинсов
пись пись
(ответить)
Ноунеймы и ноулайферы че вы тут хуесосите?
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Можно не начинать, изи покер для великого Челси.
Куртуа(Кабальеро)
Аспи(Рюди) Луис(Кристиансен) Ван Дейк(Кэйхилл)
Мозес(Окс) Канте(Крыховяк) Бакайоко(Фабр) Сандро(Алонсо)
Педро(Вилли) Мората(Миши) Азар(Бейкер)
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Ювентус видит приоритетным, приобретение Матича. Так что обойдется эта крыса
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как завуалировал хитрец эдакий
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