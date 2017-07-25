"Мидлсбро" дважды отказался продать Гибсона в "Вест Бромвич"

"Мидлбсро" отклонил уже два предложение от "Вест Бромвича" о покупке защитника Бена Гибсона.

Несмотря на вылет из Премьер-Лиги, "речники" делают все возможное сохранить своего капитана и воспитанника. Поэтому на предложения "дроздов" в размере 15 и 20 миллионов фунтов последовали отказы, сообщает Sky Sports.



По слухам, сам Бен предпочитает покинуть "Риверсайд", несмотря на подписанный в прошлом году новый контракт. Гибсон считает, что только игра на уровне высшего дивизиона позволит ему рассчитывать на поездку на Чемпионат Мира в России со сборной Англии.



Daily Mirror спешит добавить, что вскоре "Вест Бромвич" направит третье предложение по 24-летнему защитнику, интерес к которому также приписывают "Тоттенхэму" и "Лестеру". А Daily Mail утверждает, что "Мидлсбро" постарается удержать Гибсона улучшенным контрактом.