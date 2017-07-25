Иззи Браун заключил новый контракт с "Челси" и отправился в "Брайтон"
Нападающий Иззи Браун заключил с "Челси" новый контракт на четыре года, после чего отбыл в аренду в "Брайтон" на весь сезон 2017/18.
Талантливый англичанин находится в системе "Челси" с 2013 года, но пока сыграл лишь один матч, да и тот, появившись на замену. За это время Браун также успел побывать в аренде в "Витессе", "Ротерхэме" и "Хаддерсфилде".
Выступая за "терьеров" в прошлом сезоне, 20-летний Иззи забил пять голов и помог им повыситься в классе, наравне с "Брайтоном", где Браун как раз проведет следующую кампанию.
"Это естественный шаг в развитии Иззи. Успешно проведя прошлый сезон в Чемпионшипе, теперь он будет выступать в Премьер-Лиге, и мы рады, что он будет делать это с нами, в "Брайтоне".
"Он игрок с огромным потенциалом, и он добавит нам вариантов игры в атаке в предстоящем сезоне", — сообщил тренер "чаек" Крис Хьютон.
25.07.2017 19:05
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