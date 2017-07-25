"Арсеналу" не удается найти покупателей на своих резервистов

"Арсеналу" никак не удается найти покупателей на ряд периферийных игроков вроде защитник Кирана Гиббса.

Этим летом "канониры" обновили свой трансферный рекорд покупкой нападающего Александра Лакасетта и могут сделать это еще раз, если "Монако" согласится отпустить вингера Тома Лемара на "Эмирейтс".



Как сообщает Evening Standard, отбить столь затратные инвестиции "Арсенал" пытается с помощью продажи ряда игроков, которые не входят в планы главного тренера Арсена Венгера на новый сезон. Однако пока лондонскому клубу удалось пристроить лишь голкипера Войцеха Щесны, приобретенного "Ювентусом".



Среди тех, кто выставлен на продажу, также числятся Матье Дебюши, Джоэл Кэмпбелл, Лукас Перес и как раз Гиббс. По информации издания, интерес к Кирану проявляли "Ньюкасл", "Стоук" и "Вест Бромвич", но этим все и ограничилось.



"Мы не будем покупать Кирана Гиббса. Мы должны искать игроков, которые подходят для того, что мы хотим делать, и как мы хотим играть. У нас есть три-четыре цели, которые мы отчаянно хотим заполучить. В данный момент мы торгуемся по двум из них, и это не Гиббс", — сообщил на днях наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис.



Отметим, вялый интерес клубов к Гиббсу обусловлен как его зарплатой в 60 тысяч фунтов, так и установленной "Арсеналом" ценой в 15 млн. фунтов.