ПСЖ не желает уступать Санчеса "Сити"

Вопреки предположению главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, ПСЖ не потерял интерес к нападающему Алексису Санчесу.

Как только стало известно, что ПСЖ обратился к "Барселоне" насчет покупки Неймара, Венгер сделал логичный вывод: французский клуб потерял интерес к Санчесу. Таким образом, единственным претендентом на Алексиса стал "Манчестер Сити".



Однако Sky Sports приводит иную информацию. ПСЖ действительно пока не делал предложения по Санчесу, но готов заплатить за чилийца больше 40 миллионов фунтов.



Вступив в диалог с "Арсеналом", представители ПСЖ хотят проверить решительность "канониров". Вдобавок парижане соблазняют Санчеса роскошным контрактом: в случае переезда во Францию 28-летний нападающий сможет зарабатывать больше 250 тысяч фунтов в неделю.