ПСЖ не желает уступать Санчеса "Сити"
Вопреки предположению главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, ПСЖ не потерял интерес к нападающему Алексису Санчесу.
Как только стало известно, что ПСЖ обратился к "Барселоне" насчет покупки Неймара, Венгер сделал логичный вывод: французский клуб потерял интерес к Санчесу. Таким образом, единственным претендентом на Алексиса стал "Манчестер Сити".
Однако Sky Sports приводит иную информацию. ПСЖ действительно пока не делал предложения по Санчесу, но готов заплатить за чилийца больше 40 миллионов фунтов.
Вступив в диалог с "Арсеналом", представители ПСЖ хотят проверить решительность "канониров". Вдобавок парижане соблазняют Санчеса роскошным контрактом: в случае переезда во Францию 28-летний нападающий сможет зарабатывать больше 250 тысяч фунтов в неделю.
25.07.2017 17:00
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Последние комментарии:
Он в предсезонке из-за кубка конфедераций не играет или это реально повод верить в скорый уход в Псж? Или Усманов сказал что оплатит сумму трансфера 70 млн за то чтобы он отыграл еще год по контракту? Или он сам хочет остаться и продлит контракт? Или че?
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как ж над этим всем ржет внегре
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Ноунеймы в манчестерских помойках и то больше получают.
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Уже на оф сайте арсенала Венгер сказал что никуда не уйдет
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