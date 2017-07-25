ПСЖ не желает уступать Санчеса "Сити"

Алексис Санчес Вопреки предположению главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, ПСЖ не потерял интерес к нападающему Алексису Санчесу.

Как только стало известно, что ПСЖ обратился к "Барселоне" насчет покупки Неймара, Венгер сделал логичный вывод: французский клуб потерял интерес к Санчесу. Таким образом, единственным претендентом на Алексиса стал "Манчестер Сити".

Однако Sky Sports приводит иную информацию. ПСЖ действительно пока не делал предложения по Санчесу, но готов заплатить за чилийца больше 40 миллионов фунтов.

Вступив в диалог с "Арсеналом", представители ПСЖ хотят проверить решительность "канониров". Вдобавок парижане соблазняют Санчеса роскошным контрактом: в случае переезда во Францию 28-летний нападающий сможет зарабатывать больше 250 тысяч фунтов в неделю.



Метки Арсенал, ПСЖ, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 25.07.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1496

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Последние комментарии:




  1. element-ekb 25.07.2017 18:46 # element-ekb
    Он в предсезонке из-за кубка конфедераций не играет или это реально повод верить в скорый уход в Псж? Или Усманов сказал что оплатит сумму трансфера 70 млн за то чтобы он отыграл еще год по контракту? Или он сам хочет остаться и продлит контракт? Или че?

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  2. wengerrrro 25.07.2017 17:49 # wengerrrro
    как ж над этим всем ржет внегре

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  3. bedtime 25.07.2017 17:21 # bedtime
    Ноунеймы в манчестерских помойках и то больше получают.

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  4. awesome-arsenal 25.07.2017 17:07 # awesome-arsenal
    Уже на оф сайте арсенала Венгер сказал что никуда не уйдет

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