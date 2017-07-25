Садио Мане вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, а также несколько его партнеров по команде возобновили полноценные тренировки во вторник.
Напомним, Мане находился вне игры с апреля, когда в дерби с "Эвертоном" он получил травму колена и впоследствии перенес операцию.
Однако сейчас 25-летний сенегалец, забивший 13 голов в 27 матчах Премьер-Лиги за "красных", уже полностью восстановился и во вторник провел первую после долгого перерыва тренировку в общей группе.
Первой сегодняшняя тренировкам стала и для приглашенного из "Халла" защитника Эндрю Робертсона. Также вернулись к занятиям с полной нагрузкой полузащитник Эмре Джан и нападающий Данни Ингс.
Как отмечает Liverpool Echo, возвращение всех этих игроков случилось очень вовремя, потому что уже в среду команда Юргена Клоппа вылетает на тренировочный сбор в Германию, где сыграет товарищеский матч против "Герты" в субботу.
25.07.2017 16:00
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РЕАЛ КУПИТ МБАПЭ ЗА 160 аааааааа
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кана нет
кафтиньи нет
придется сане тащить
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Ясно. Пойду посру.
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как думаете, авторитетные колбасники, Ингс выстрелит в этом сезоне?
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Больше чем все трансферы Челси, Мансити и МЮ в это межсезонье.
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