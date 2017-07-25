Садио Мане вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, а также несколько его партнеров по команде возобновили полноценные тренировки во вторник.

Напомним, Мане находился вне игры с апреля, когда в дерби с "Эвертоном" он получил травму колена и впоследствии перенес операцию.



Однако сейчас 25-летний сенегалец, забивший 13 голов в 27 матчах Премьер-Лиги за "красных", уже полностью восстановился и во вторник провел первую после долгого перерыва тренировку в общей группе.



Первой сегодняшняя тренировкам стала и для приглашенного из "Халла" защитника Эндрю Робертсона. Также вернулись к занятиям с полной нагрузкой полузащитник Эмре Джан и нападающий Данни Ингс.



Как отмечает Liverpool Echo, возвращение всех этих игроков случилось очень вовремя, потому что уже в среду команда Юргена Клоппа вылетает на тренировочный сбор в Германию, где сыграет товарищеский матч против "Герты" в субботу.