Садио Мане вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, а также несколько его партнеров по команде возобновили полноценные тренировки во вторник.

Напомним, Мане находился вне игры с апреля, когда в дерби с "Эвертоном" он получил травму колена и впоследствии перенес операцию.

Однако сейчас 25-летний сенегалец, забивший 13 голов в 27 матчах Премьер-Лиги за "красных", уже полностью восстановился и во вторник провел первую после долгого перерыва тренировку в общей группе.

Первой сегодняшняя тренировкам стала и для приглашенного из "Халла" защитника Эндрю Робертсона. Также вернулись к занятиям с полной нагрузкой полузащитник Эмре Джан и нападающий Данни Ингс.

Как отмечает Liverpool Echo, возвращение всех этих игроков случилось очень вовремя, потому что уже в среду команда Юргена Клоппа вылетает на тренировочный сбор в Германию, где сыграет товарищеский матч против "Герты" в субботу.


Метки Ливерпуль, Мане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. hoffenhaim 25.07.2017 16:41 # hoffenhaim
    РЕАЛ КУПИТ МБАПЭ ЗА 160 аааааааа

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  2. chebrec 25.07.2017 16:34 # chebrec
    кана нет
    кафтиньи нет
    придется сане тащить

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  3. lahmatyj 25.07.2017 16:31 # lahmatyj
    Ясно. Пойду посру.

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  4. awesome-dude 25.07.2017 16:24 # awesome-dude
    как думаете, авторитетные колбасники, Ингс выстрелит в этом сезоне?

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  5. masterofcactus 25.07.2017 16:04 # masterofcactus
    Больше чем все трансферы Челси, Мансити и МЮ в это межсезонье.

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