"Барселона" возобновит диалог по Коутиньо
"Барселона" готовит второе предложение о покупке плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Представители клуба уже вылетели в Лондон, чтобы согласовать трансфер.
Этим летом мерсисайдский клуб успел отклонить предложение по Коутиньо в размере 72 миллионов фунтов. Главный тренер "красных" Юрген Клопп вновь подчеркнул важность Филиппе для "Ливерпуля", заверив, что бразилец не продается.
Непоколебимая позиция Клоппа, впрочем, не смущает боссов "Барселоны". Как стало известно Sky Sports, в ближайшее время каталонцы выдвинут улучшенное предложение по Филиппе.
По информации источника, клуб с "Камп Ноу" рассматривает Коутиньо в качестве замены для нападающего Неймара. Тот может уже сегодня перекочевать в ПСЖ: пресс-конференция французского гранда назначена на поздний вечер.
Испанское издание Sport делится еще более громким инсайдом, из которого можно сделать два вывода. Во-первых, "Барселона" готова потратить 90 миллионов фунтов ради Коутиньо. Во-вторых, представители каталонского клуба уже вылетели в Лондон, чтобы договорить о приобретении 25-летнего игрока.
25.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
Любой из "патриотов" ливерных уйдёт в Барсу, ток пальчиком помани. Что такое Барса и что такое ливер или где море и где пароход. Судьба ливерфуля решена, быть фарм клубом для топов, трамплином... Продадут Каутиньо, на эти бабки купят по 5-8 млн. 5-8 молодых игроков, по тренируют их 3-5 лет, на фоне спада топ АПЛ (Арсенал, Челси и два Манчестера) раз в пять лет попадут в четвёрку, раскупят лучшее у ливерных и опять начинай сначала...
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по нынешним ценам 150 стоит, но тащем-то топ уже сказал, что коутиньо не продается, так что не вижу смысла в поездке испанских представтелей
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ложь, п**дешь и провокация....причем на пустом месте, котрый породил пустой слух о покупке Неймара в ПСЖ
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Лукаку (90лямов) на его фоне - бревно. Да и на этой позиции мало игроков. Так что 130±10 лямов хорошая цена.
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слишком не стабилен
в важных матчах тень
за 90 отдавать и 2-3 топарей можно смело брать
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Раскатали губу...
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Не стоит этих денег, ну и в любом случае попросится в барсу сам и собьют цену
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90 лямов это гуд
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Билеты в Соградо лучше в инете брать
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Геймара нахуй
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Скорее это будет монолог...как попытки рикера собрать пару комментов, после очередной отрыжки.
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пздц
2 года назад за 72 млн фунтов Коутиньо не просто продали бы, еще и завернули бы в подарочную упаковку с бантиком и заказали частный самолёт. А сейчас благодаря мочнестера им клупам это не деньги. 0.8 Пукаки или 1.5 Сигурдссона. Кота нельзя продавать, но если решит свалить - минимум надо требовать 110-115 млн
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Продадут - пшли нахуй вместе к Клоппом.
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