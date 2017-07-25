"Барселона" возобновит диалог по Коутиньо

"Барселона" готовит второе предложение о покупке плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Представители клуба уже вылетели в Лондон, чтобы согласовать трансфер.

Этим летом мерсисайдский клуб успел отклонить предложение по Коутиньо в размере 72 миллионов фунтов. Главный тренер "красных" Юрген Клопп вновь подчеркнул важность Филиппе для "Ливерпуля", заверив, что бразилец не продается.



Непоколебимая позиция Клоппа, впрочем, не смущает боссов "Барселоны". Как стало известно Sky Sports, в ближайшее время каталонцы выдвинут улучшенное предложение по Филиппе.



По информации источника, клуб с "Камп Ноу" рассматривает Коутиньо в качестве замены для нападающего Неймара. Тот может уже сегодня перекочевать в ПСЖ: пресс-конференция французского гранда назначена на поздний вечер.



Испанское издание Sport делится еще более громким инсайдом, из которого можно сделать два вывода. Во-первых, "Барселона" готова потратить 90 миллионов фунтов ради Коутиньо. Во-вторых, представители каталонского клуба уже вылетели в Лондон, чтобы договорить о приобретении 25-летнего игрока.