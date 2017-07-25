Клоппа не волнует, что говорит Моуриньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его волнуют комментарии коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

На прошлой неделе Моуриньо предположил, что "Ливерпулю" будет гораздо сложнее в следующем сезоне Премьер-Лиги, поскольку команде Клоппа предстоит участие в Лиге Чемпионов. Юргену нашлось, чем парировать коллеге.



"Мне неинтересно то, что говорит Жозе Моуриньо. Да, он говорит что-то про "Ливерпуль", но почему я должен высказываться о "Манчестер Юнайтед"?



"Два года назад мы провели такой же успешный сезон, как "Манчестер Юнайтед". Но я не уверен, что кто-то из вас спрашивал, как поживает Жозе".



"Жаль, что мы проиграли в финале Лиги Европы, но исправить уже ничего невозможно. Разница только в том, что нам противостояла "Севилья", а им всего лишь "Аякс", - цитирует Клоппа Daily Mirror.