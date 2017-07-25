Клоппа не волнует, что говорит Моуриньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его волнуют комментарии коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
На прошлой неделе Моуриньо предположил, что "Ливерпулю" будет гораздо сложнее в следующем сезоне Премьер-Лиги, поскольку команде Клоппа предстоит участие в Лиге Чемпионов. Юргену нашлось, чем парировать коллеге.
"Мне неинтересно то, что говорит Жозе Моуриньо. Да, он говорит что-то про "Ливерпуль", но почему я должен высказываться о "Манчестер Юнайтед"?
"Два года назад мы провели такой же успешный сезон, как "Манчестер Юнайтед". Но я не уверен, что кто-то из вас спрашивал, как поживает Жозе".
"Жаль, что мы проиграли в финале Лиги Европы, но исправить уже ничего невозможно. Разница только в том, что нам противостояла "Севилья", а им всего лишь "Аякс", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.07.2017 14:00
Просмотров: 1328
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Два года назад мы провели такой же успешный сезон, как "Манчестер Юнайтед".
Серьезно? А где трофеи?
(ответить)
Палагин ща вернётся с баномётом
(ответить)
Ничего себе физрук сгорел. Если он так бомбит от обычных колкостей портиша - представляю, сколько нервных прыжков по бровке нас в этом сезоне ожидает.
(ответить)
Ахахаха. Норм Моур поджог физручелу
(ответить)
Клоппа не волнует, что говорит Моуриньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его волнуют комментарии коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Сука!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Убейте того, кто пишет статьи здесь!
(ответить)
На изи обоссал переводчика.
(ответить)
Клопп хочет сказать, что спорт еще жив.
(ответить)
Понеслась.)))
(ответить)
Заголовок: Клоппа не волнует, что говорит Моуриньо
Текст: Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его волнуют комментарии коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Криворукий ньюсмейкер держи полный текст
Юрген Клопп о трансферной политике соперников
На вопрос о работе Эвертона на трансферном рынке босс "Красных" ответил: "Меня не интересует их деятельность. Они могут сделать хорошую или плохую работу на рынке, но я не участвую в этом процессе".
"Да, я знаю кого они приобрели. Нападающий, полузащитники. Уэйн Руни, его не нужно представлять. Дэви Классен. Это всё хорошо".
"Но в конце концов, они, как и мы, могут выпустить на поле лишь 11 игроков. А затем мы увидим что произойдёт. Все команды пытаются стать сильнее".
"Дерби против Эвертона - очень эмоциональные встречи. Не думаю, что мы выходили на поле в матче против них и думали: "Это всего лишь Эвертон". Нет. Мы уважаем своих соперников, они хорошо потрудились, молодцы".
"Но когда мы встретимся на поле - мы будем настроены на победу".
Клопп также ответил на заявление Жозе Моуриньо, который считает, что Ливерпулю будет сложно проявить себя в новом сезоне из-за участия в Лиге чемпионов.
"Меня не интересует то, что он говорит. Почему я должен говорить о Манчестер Юнайтед? Жозе обсуждает нас, да".
"Хорошо, у нас был сезон похожий на завершившуюся кампанию для Манчестер Юнайтед. Год назад. Не знаю, спрашивали его об этом".
"Да, мы проиграли в финале Лиги Европы. Мы играли против Севильи, они против Аякса. В этом вся разница".
"Участвовать в Лиге Европы тяжело, да. Челси также почувствует давление еврокубков, ведь в прошлом сезоне они играли используя 13 игроков, или что-то вроде того. Но это не моя проблема, они могут играть хоть 11 парнями весь сезон".
"Я не хочу быть частью этого. Если вы спросите - я отвечу, но меня это не интересует".
На вопрос - могут ли болельщики быть уверены в том, что все трансферные цели команды будут достигнуты, Юрген Клопп ответил: "Надеюсь на это. Надеюсь, мы сделаем это".
"После окончания сезона начинается летний перерыв, трансферное окно открывается, и многим это интересней, чем сам футбол".
"Люди думают: "О, мы уже победили", но после трансферного окна вам ещё нужно играть. Это меня интересует больше всего".
"Это не значит, что мы не хотим подписать новых игроков. Мы всегда хотим привести новых и замечательных парней, таких как Вейналдум".
"Я уже говорил, что мы обладаем отличными игроками. Жоэль Матип, Садио Мане. Много хороших игроков. Да, это не похоже на Ибрагимовича и Лукаку. Означает ли это, что мы не сможем подписать таких футболистов? Посмотрим".
"Мы не хотим успокаивать людей громкими трансферами, после которых будут думать: "Да, теперь Премьер-лига наша", а затем: "О, очевидно, вы недостаточно хороши для чемпионства".
"По этой причине я в полном порядке. Мы хотим сделать многое, но в разумных пределах. Возможно, сделать упор на тренировки, улучшение имеющейся команды".
"Мы увидим, что произойдёт, но мне, например, очень нравится такой проект как Эндрю Робертсон. Он классный, хотя и не слишком долго в футболе. Он отлично играл в Халле, хотя и говорили, что Эндрю недостаточно хорош в обороне".
"Это не проблема. Я не могу научить его играть в футбол, он это умеет, но могу научить его обороняться. Я умел это делать, а я был никчёмным футболистом".
"Это, возможно, и будет нашим следующим шагом".
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий