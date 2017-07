Светская хроника за вторник

"Бавария" готова продать Ренату Санчеша в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" договаривается о покупке Тома Лемара. "Челси" потерял интерес к Виргилу Ван Дейку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" открыта к продаже полузащитника Ренату Санчеша в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)



"Арсенал" продолжает работу по согласованию трансфера Тома Лемара из "Монако" стоимостью в 55 миллионов фунтов. (Daily Star)



ПСЖ предложил "Арсеналу" включить Лукаса Моуру или Блеза Матюиди в сделку по нападающему Алексису Санчесу. (Daily Express)



Представители "Галатасарая" вылетели в Лондон, чтобы договориться о покупке полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени. (Daily Mirror)



"Челси" не будет пытаться приобрести защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Evening Standard)



В числе трансферных целей "Челси" значится 19-летний полузащитник "Эвертона" Том Дэвис. (The Sun)



Переговоры "Челси" по Алексу Сандро из "Ювентуса" зашли в тупик, поэтому "синие" решили приобрести Райана Бертрана из "Саутгемптона". (Daily Express)



"Эвертон" уверен, что сможет оформить покупку полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона к четвергу. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" и "Севилья" заинтересованы в защитнике Мамаду Сако, за которого "Ливерпуль" продолжает просить 30 млн. фунтов. (Daily Star)



"Лестер" потребовал от "Ромы" 50 млн. фунтов за вингера Рияда Махреза. (Daily Mail)



"Арсенал" и "Ливерпуль" сделали свои запросы насчет Махреза. (Daily Express)



"Марсель" ведет переговоры о приобретении нападающего "Селтика" Муссы Дембеле, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги. (Sky Sports)



"Вест Бромвич" заинтересован в защитнике "Мидлсбро" Бене Гибсоне. (Sky Sports)



18-летний полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски заинтересовал "Ливерпуль". (Polska Times)



"Уотфорд" и "Халл" сражаются за вингера "Ливерпуля" Лазара Марковича, который доступен для приобретения за 8 млн. фунтов. (Daily Star)



Вингер "Суонси" Джефферсон Монтеро может уехать в Катар. (The Sun)







Другое



"Челси" подтвердил, что нападающий Альваро Мората получил 9-й номер. (Daily Mail)



Полузащитник "Челси" Эден Азар приступил к легким тренировкам после травмы. (Daily Mirror)



3 сентября "Эвертон" проведет благотворительный матч на "Гудисон Парк" в память о Брэдли Лоури. (Daily Mail)



У 18-летнего игрока "Мидлсбро" Энтони Рентона была диагностирована лейкемия. (Daily Mail)



Ирландский боец Конор Макгрегор признался в симпатиях к "Ливерпулю". (Liverpool Echo)



"Реал" и "Юнайтед" на товарищеский матч в Санта-Кларе вывел Рональд Макдональд. (Daily Mirror)