Светская хроника за вторник
"Бавария" готова продать Ренату Санчеша в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" договаривается о покупке Тома Лемара. "Челси" потерял интерес к Виргилу Ван Дейку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Бавария" открыта к продаже полузащитника Ренату Санчеша в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)
"Арсенал" продолжает работу по согласованию трансфера Тома Лемара из "Монако" стоимостью в 55 миллионов фунтов. (Daily Star)
ПСЖ предложил "Арсеналу" включить Лукаса Моуру или Блеза Матюиди в сделку по нападающему Алексису Санчесу. (Daily Express)
Представители "Галатасарая" вылетели в Лондон, чтобы договориться о покупке полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени. (Daily Mirror)
"Челси" не будет пытаться приобрести защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Evening Standard)
В числе трансферных целей "Челси" значится 19-летний полузащитник "Эвертона" Том Дэвис. (The Sun)
Переговоры "Челси" по Алексу Сандро из "Ювентуса" зашли в тупик, поэтому "синие" решили приобрести Райана Бертрана из "Саутгемптона". (Daily Express)
"Эвертон" уверен, что сможет оформить покупку полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона к четвергу. (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" и "Севилья" заинтересованы в защитнике Мамаду Сако, за которого "Ливерпуль" продолжает просить 30 млн. фунтов. (Daily Star)
"Лестер" потребовал от "Ромы" 50 млн. фунтов за вингера Рияда Махреза. (Daily Mail)
"Арсенал" и "Ливерпуль" сделали свои запросы насчет Махреза. (Daily Express)
"Марсель" ведет переговоры о приобретении нападающего "Селтика" Муссы Дембеле, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги. (Sky Sports)
"Вест Бромвич" заинтересован в защитнике "Мидлсбро" Бене Гибсоне. (Sky Sports)
18-летний полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски заинтересовал "Ливерпуль". (Polska Times)
"Уотфорд" и "Халл" сражаются за вингера "Ливерпуля" Лазара Марковича, который доступен для приобретения за 8 млн. фунтов. (Daily Star)
Вингер "Суонси" Джефферсон Монтеро может уехать в Катар. (The Sun)
Другое
"Челси" подтвердил, что нападающий Альваро Мората получил 9-й номер. (Daily Mail)
Полузащитник "Челси" Эден Азар приступил к легким тренировкам после травмы. (Daily Mirror)
3 сентября "Эвертон" проведет благотворительный матч на "Гудисон Парк" в память о Брэдли Лоури. (Daily Mail)
У 18-летнего игрока "Мидлсбро" Энтони Рентона была диагностирована лейкемия. (Daily Mail)
Ирландский боец Конор Макгрегор признался в симпатиях к "Ливерпулю". (Liverpool Echo)
"Реал" и "Юнайтед" на товарищеский матч в Санта-Кларе вывел Рональд Макдональд. (Daily Mirror)
25.07.2017 13:00
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Последние комментарии:
Ладно пойду гляну как будущие чемпионы крушат немцев , Конте обещал Морату в старт
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Махрез нам не упирается никуда: Мане, Салах, Маркович, Лаллана.
А вот Ван Дейка нужно брать, пока есть возможность. За минусом Сако в тридцаху встанет.
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Коларов-вот кого надо было цеплять а не гоняться за Сандро
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18-летний полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски заинтересовал "Ливерпуль" ------ вот он, уровень колбасной помойки
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Переговоры "Челси" по Алексу Сандро из "Ювентуса" зашли в тупик, поэтому "синие" решили приобрести Райана Бертрана из "Саутгемптона".
ах ах ах, ни чему жись не учит. ох уж эти пенсы
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Ожидание: Сандро, ВВД
Реальность: Бертранд
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смотришь на трансферы Ливерпуля и потихоньку понимаешь что их место в топ-4 в этом сезоне займет Эвертон
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Ирландский боец Конор Макгрегор признался в симпатиях к "Ливерпулю". (Liverpool Echo)
Если честно, более очевидна была его симпатии к Арсеналу.
Ну петух, геи...
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как защитник Бертран конечно же не плох + англичанин , но вот сможет ли обострять впереди , вот в чем вопрос.
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Интересно сколько шпоры попросят за Эриксена если обратиться к ним с официальным запросом ?
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новость про Реал и МЮ единственная нормальная
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"Челси" не будет пытаться приобрести защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Evening Standard)
все, ссут на гпенсов)
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