Светская хроника за вторник

Светская хроника "Бавария" готова продать Ренату Санчеша в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" договаривается о покупке Тома Лемара. "Челси" потерял интерес к Виргилу Ван Дейку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" открыта к продаже полузащитника Ренату Санчеша в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)

"Арсенал" продолжает работу по согласованию трансфера Тома Лемара из "Монако" стоимостью в 55 миллионов фунтов. (Daily Star)

ПСЖ предложил "Арсеналу" включить Лукаса Моуру или Блеза Матюиди в сделку по нападающему Алексису Санчесу. (Daily Express)

Представители "Галатасарая" вылетели в Лондон, чтобы договориться о покупке полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени. (Daily Mirror)

"Челси" не будет пытаться приобрести защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Evening Standard)

В числе трансферных целей "Челси" значится 19-летний полузащитник "Эвертона" Том Дэвис. (The Sun)

Переговоры "Челси" по Алексу Сандро из "Ювентуса" зашли в тупик, поэтому "синие" решили приобрести Райана Бертрана из "Саутгемптона". (Daily Express)

"Эвертон" уверен, что сможет оформить покупку полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона к четвергу. (Daily Mail)

"Кристал Пэлас" и "Севилья" заинтересованы в защитнике Мамаду Сако, за которого "Ливерпуль" продолжает просить 30 млн. фунтов. (Daily Star)

"Лестер" потребовал от "Ромы" 50 млн. фунтов за вингера Рияда Махреза. (Daily Mail)

"Арсенал" и "Ливерпуль" сделали свои запросы насчет Махреза. (Daily Express)

"Марсель" ведет переговоры о приобретении нападающего "Селтика" Муссы Дембеле, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги. (Sky Sports)

"Вест Бромвич" заинтересован в защитнике "Мидлсбро" Бене Гибсоне. (Sky Sports)

18-летний полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски заинтересовал "Ливерпуль". (Polska Times)

"Уотфорд" и "Халл" сражаются за вингера "Ливерпуля" Лазара Марковича, который доступен для приобретения за 8 млн. фунтов. (Daily Star)

Вингер "Суонси" Джефферсон Монтеро может уехать в Катар. (The Sun)



Другое

"Челси" подтвердил, что нападающий Альваро Мората получил 9-й номер. (Daily Mail)

Полузащитник "Челси" Эден Азар приступил к легким тренировкам после травмы. (Daily Mirror)

3 сентября "Эвертон" проведет благотворительный матч на "Гудисон Парк" в память о Брэдли Лоури. (Daily Mail)

У 18-летнего игрока "Мидлсбро" Энтони Рентона была диагностирована лейкемия. (Daily Mail)

Ирландский боец Конор Макгрегор признался в симпатиях к "Ливерпулю". (Liverpool Echo)

"Реал" и "Юнайтед" на товарищеский матч в Санта-Кларе вывел Рональд Макдональд. (Daily Mirror)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 4916

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bluebload 25.07.2017 14:24 # bluebload
    Ладно пойду гляну как будущие чемпионы крушат немцев , Конте обещал Морату в старт

    (ответить)

  2. akadam 25.07.2017 14:14 # akadam
    Махрез нам не упирается никуда: Мане, Салах, Маркович, Лаллана.
    А вот Ван Дейка нужно брать, пока есть возможность. За минусом Сако в тридцаху встанет.

    (ответить)

  3. gringo1990 25.07.2017 14:06 # gringo1990
    Коларов-вот кого надо было цеплять а не гоняться за Сандро

    (ответить)

  4. second005 25.07.2017 14:00 # second005
    18-летний полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски заинтересовал "Ливерпуль" ------ вот он, уровень колбасной помойки

    (ответить)

  5. j-silver 25.07.2017 13:44 # j-silver
    Переговоры "Челси" по Алексу Сандро из "Ювентуса" зашли в тупик, поэтому "синие" решили приобрести Райана Бертрана из "Саутгемптона".

    ах ах ах, ни чему жись не учит. ох уж эти пенсы

    (ответить)

  6. chebrec 25.07.2017 13:26 # chebrec
    Ожидание: Сандро, ВВД
    Реальность: Бертранд

    (ответить)

  7. bluebload 25.07.2017 13:21 # bluebload
    смотришь на трансферы Ливерпуля и потихоньку понимаешь что их место в топ-4 в этом сезоне займет Эвертон

    (ответить)

  8. avtoritet 25.07.2017 13:21 # avtoritet
    Ирландский боец Конор Макгрегор признался в симпатиях к "Ливерпулю". (Liverpool Echo)

    Если честно, более очевидна была его симпатии к Арсеналу.
    Ну петух, геи...

    (ответить)

  9. bluebload 25.07.2017 13:19 # bluebload
    как защитник Бертран конечно же не плох + англичанин , но вот сможет ли обострять впереди , вот в чем вопрос.

    (ответить)

  10. bluebload 25.07.2017 13:17 # bluebload
    Интересно сколько шпоры попросят за Эриксена если обратиться к ним с официальным запросом ?

    (ответить)

  11. bluebload 25.07.2017 13:14 # bluebload
    новость про Реал и МЮ единственная нормальная

    (ответить)

  12. gunars 25.07.2017 13:11 # gunars
    "Челси" не будет пытаться приобрести защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Evening Standard)

    все, ссут на гпенсов)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: