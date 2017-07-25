"Челси" отправил Кенеди домой
После расистских замечаний полузащитника Кенеди "Челси" принял решение отправить бразильца домой с предсезонного турне по Китаю.
В конце прошлой недели чемпионы Премьер-Лиги принесли извинения жителям Китая за поведение 21-летнего игрока. За несколько дней до этого Кенеди выпустил сразу несколько гневных сообщений в социальных сетях, оскорбив местных жителей.
На этом история с активностью Кенеди в Инстаграме не закончилась. Накануне "Челси" отстранил полузащитника от участия в предсезонном турне, отправив его обратно в Лондон.
Таким образом, Кенеди не сыграет в двух оставшихся матчах "синих" против "Баварии" и "Милана". Не исключено, что на этом карьера бразильца на "Стэмфорд Бридж" подойдет к концу: если верить слухам, "Челси" рассматривает вариант с продажей бунтаря.
25.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
Писта по кочкам...Кеннеди тупой пинс, мозгов то нету))) Вон, и педрито продолжением шеи епанулся, и ничего...без всяких там сотрясений)))
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Пусть пенсы посмотрят на себя со стороны
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Типичный гпенс с фапла, думает, что обоссал кого-то, по факту- себя, как и все гпенсы здесь
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ну теперь только в шанхай шеньхуа этого паренька!
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А саму команду в чемпионшип, к ебеням... За расизм
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"Челси" терь в состав надо китайца приобретать, чтоб замять скандал.
ЛФК после разборок с Эвра до сих пор негров скупает.
з.ы. Как негр может быть расистом?
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типичный членс, а не Кенеди
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Допизделся клоун малолетний. Сам никто, а ещё рот открывает. Нужно было его в какую - нить китайскую шахту отправить на перевоспитание.
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Это чей-то продуманный ход. Иначе не верится
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Обезьяна тупая, приемник Дрокбы
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Мда. Раньше было жаль его. Но теперь нет, ибо тупица.
Вот такие дауны и херят свой талант и шанс.
Шанс быть хотя бы игроком ротации в таком клубе, как Челси. А щас что! Кому он нужен. .пф.
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может он таким способом захотел чтобы его продали. надоело сидеть на лавке
хитер не по годам
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За базаром следить конечно надо.
Пижаму синюю все равно хранить будет.
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лучше б отправили его в бразилию к диего
ну или в рашку
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Гуки погорели.
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