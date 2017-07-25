"Челси" отправил Кенеди домой

Кенеди После расистских замечаний полузащитника Кенеди "Челси" принял решение отправить бразильца домой с предсезонного турне по Китаю.

В конце прошлой недели чемпионы Премьер-Лиги принесли извинения жителям Китая за поведение 21-летнего игрока. За несколько дней до этого Кенеди выпустил сразу несколько гневных сообщений в социальных сетях, оскорбив местных жителей.

На этом история с активностью Кенеди в Инстаграме не закончилась. Накануне "Челси" отстранил полузащитника от участия в предсезонном турне, отправив его обратно в Лондон.

Таким образом, Кенеди не сыграет в двух оставшихся матчах "синих" против "Баварии" и "Милана". Не исключено, что на этом карьера бразильца на "Стэмфорд Бридж" подойдет к концу: если верить слухам, "Челси" рассматривает вариант с продажей бунтаря.



Метки Кенеди, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.07.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3547

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 25.07.2017 13:37 # mcfc-fantactic
    Писта по кочкам...Кеннеди тупой пинс, мозгов то нету))) Вон, и педрито продолжением шеи епанулся, и ничего...без всяких там сотрясений)))

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  2. januzaj00 25.07.2017 13:20 # januzaj00
    Пусть пенсы посмотрят на себя со стороны

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  3. mixmaster 25.07.2017 13:12 # mixmaster
    Типичный гпенс с фапла, думает, что обоссал кого-то, по факту- себя, как и все гпенсы здесь

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  4. fupler 25.07.2017 13:08 # fupler
    ну теперь только в шанхай шеньхуа этого паренька!

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  5. mancun-1878 25.07.2017 12:47 # mancun-1878
    А саму команду в чемпионшип, к ебеням... За расизм

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  6. akadam 25.07.2017 12:39 # akadam
    "Челси" терь в состав надо китайца приобретать, чтоб замять скандал.
    ЛФК после разборок с Эвра до сих пор негров скупает.

    з.ы. Как негр может быть расистом?

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  7. largo-winch 25.07.2017 12:31 # largo-winch
    типичный членс, а не Кенеди

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  8. sexan 25.07.2017 12:27 # sexan
    Допизделся клоун малолетний. Сам никто, а ещё рот открывает. Нужно было его в какую - нить китайскую шахту отправить на перевоспитание.

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  9. gidro-met 25.07.2017 12:18 # gidro-met
    Это чей-то продуманный ход. Иначе не верится

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  10. xhakaboom 25.07.2017 12:14 # xhakaboom
    Обезьяна тупая, приемник Дрокбы

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  11. thegodfather 25.07.2017 12:11 # thegodfather
    Мда. Раньше было жаль его. Но теперь нет, ибо тупица.
    Вот такие дауны и херят свой талант и шанс.
    Шанс быть хотя бы игроком ротации в таком клубе, как Челси. А щас что! Кому он нужен. .пф.

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  12. bezviz 25.07.2017 12:07 # bezviz
    может он таким способом захотел чтобы его продали. надоело сидеть на лавке

    хитер не по годам

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  13. nikas 25.07.2017 12:05 # nikas
    За базаром следить конечно надо.
    Пижаму синюю все равно хранить будет.

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  14. meshuggah 25.07.2017 12:01 # meshuggah
    лучше б отправили его в бразилию к диего
    ну или в рашку

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  15. budun 25.07.2017 12:01 # budun
    Гуки погорели.

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