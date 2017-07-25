"Челси" отправил Кенеди домой

После расистских замечаний полузащитника Кенеди "Челси" принял решение отправить бразильца домой с предсезонного турне по Китаю.

В конце прошлой недели чемпионы Премьер-Лиги принесли извинения жителям Китая за поведение 21-летнего игрока. За несколько дней до этого Кенеди выпустил сразу несколько гневных сообщений в социальных сетях, оскорбив местных жителей.



На этом история с активностью Кенеди в Инстаграме не закончилась. Накануне "Челси" отстранил полузащитника от участия в предсезонном турне, отправив его обратно в Лондон.



Таким образом, Кенеди не сыграет в двух оставшихся матчах "синих" против "Баварии" и "Милана". Не исключено, что на этом карьера бразильца на "Стэмфорд Бридж" подойдет к концу: если верить слухам, "Челси" рассматривает вариант с продажей бунтаря.