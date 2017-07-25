Лукаку сравнивает себя не с Дрогба, а с Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отверг сравнения с легендой "Челси" Дидье Дрогба, заявив, что стремится выйти на один уровень с суперзвездой "Реала" Криштиану Роналду.
Приобретение Лукаку у "Эвертона" обошлось "красным дьяволам" в 75 миллионов фунтов, причем в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 90 млн. Столь громкий трансфер породил различные сравнения и ассоциации, однако Ромелу настаивает, что не является клоном Дрогба, с которым тренер Жозе Моуриньо столь многого добился в "Челси".
"Я другой. Дрогба — тот, кому выкладывают мяч под удар, я же являюсь игроком, который держит мяч в ногах и забегает за спины защитникам".
"Мы похожи в плане физических данных, но являемся совершенно разными игроками. Я Ромелу Лукаку, и я хочу творить собственную историю. Он (Дрогба) был в "Челси", я в "Манчестер Юнайтед". В этом и разница", — цитирует Лукаку Sky Sports.
А вот с кем 24-летний бельгиец хочет себя ассоциировать, так это с Роналду, который до перехода в "Реал" успел трижды выиграть Премьер-Лигу с "Юнайтед".
"Я далек от его уровня, но это то, куда я стремлюсь. Для меня важнее всего команда, я хочу, чтобы команда выигрывала трофеи, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы команда добивалась побед".
"Ты всегда можешь прибавить, и я просто хочу быть как можно лучше. Мне 24, и я не могу сказать, что являюсь законченным продуктом, я не могу сказать, что я в своем зените. Предстоит проделать большую работу, и я рад, что мне есть, над чем работать. Это означает, что я могу стать еще лучше, чем сейчас", — добавил Лукаку.
25.07.2017 11:00
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Последние комментарии:
Ну так Роналду >дрогба, а равняться всегда нужно на лучших. Че вы кипишуете, лошки
Источник: http://fapl.ru/posts/56284/?c=1#c6437932
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бля, ток ща обратил внимание на постер к новости.
Чувак еще не одного официального матча не сыграл, а уже пафосно позирует, указывая на эмблему. После гола. В товарищеском матче. Лоооооооооооооооооол
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ууу, пообщался паренек с погба и агентом
никогда он не станет даже близок к уровню Вождя
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скам же ска
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вторая обувь
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типичный переобувшийся скум
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Только довен будет ставить себе кумиром вместо таких великих игроков как Роналду, всяких черных мерзких тварей типа Дрочбы. С такими партнерами как Лампард, Малуда и Джо Коул, только особенные днища будут забивать меньше 15и голов
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чсв-шная нигра хапнет вялого.
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А помнится, что были времена, когда он говорил. что его кумиром является Дрогба и он хочет быть похож на него) продажная крыса)
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Лукаку запретили сравнивать себя с легендой синих и своим кумиром детства. Отныне - только Роналду.
Поэтому в последнем абзаце в слове "законченным" убираем приставку "за"
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Слишком много Лукаку. А Дрогба круче Роналду, в т.ч. в актерском мастерстве.
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Ромелу видать ещё не отошёл от выходных.))) Смелое и глупое заявление от него.
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