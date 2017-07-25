Лукаку сравнивает себя не с Дрогба, а с Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отверг сравнения с легендой "Челси" Дидье Дрогба, заявив, что стремится выйти на один уровень с суперзвездой "Реала" Криштиану Роналду.

Приобретение Лукаку у "Эвертона" обошлось "красным дьяволам" в 75 миллионов фунтов, причем в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 90 млн. Столь громкий трансфер породил различные сравнения и ассоциации, однако Ромелу настаивает, что не является клоном Дрогба, с которым тренер Жозе Моуриньо столь многого добился в "Челси".



"Я другой. Дрогба — тот, кому выкладывают мяч под удар, я же являюсь игроком, который держит мяч в ногах и забегает за спины защитникам".



"Мы похожи в плане физических данных, но являемся совершенно разными игроками. Я Ромелу Лукаку, и я хочу творить собственную историю. Он (Дрогба) был в "Челси", я в "Манчестер Юнайтед". В этом и разница", — цитирует Лукаку Sky Sports.



А вот с кем 24-летний бельгиец хочет себя ассоциировать, так это с Роналду, который до перехода в "Реал" успел трижды выиграть Премьер-Лигу с "Юнайтед".



"Я далек от его уровня, но это то, куда я стремлюсь. Для меня важнее всего команда, я хочу, чтобы команда выигрывала трофеи, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы команда добивалась побед".



"Ты всегда можешь прибавить, и я просто хочу быть как можно лучше. Мне 24, и я не могу сказать, что являюсь законченным продуктом, я не могу сказать, что я в своем зените. Предстоит проделать большую работу, и я рад, что мне есть, над чем работать. Это означает, что я могу стать еще лучше, чем сейчас", — добавил Лукаку.