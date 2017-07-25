Лукаку сравнивает себя не с Дрогба, а с Роналду

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отверг сравнения с легендой "Челси" Дидье Дрогба, заявив, что стремится выйти на один уровень с суперзвездой "Реала" Криштиану Роналду.

Приобретение Лукаку у "Эвертона" обошлось "красным дьяволам" в 75 миллионов фунтов, причем в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 90 млн. Столь громкий трансфер породил различные сравнения и ассоциации, однако Ромелу настаивает, что не является клоном Дрогба, с которым тренер Жозе Моуриньо столь многого добился в "Челси".

"Я другой. Дрогба — тот, кому выкладывают мяч под удар, я же являюсь игроком, который держит мяч в ногах и забегает за спины защитникам".

"Мы похожи в плане физических данных, но являемся совершенно разными игроками. Я Ромелу Лукаку, и я хочу творить собственную историю. Он (Дрогба) был в "Челси", я в "Манчестер Юнайтед". В этом и разница", — цитирует Лукаку Sky Sports.

А вот с кем 24-летний бельгиец хочет себя ассоциировать, так это с Роналду, который до перехода в "Реал" успел трижды выиграть Премьер-Лигу с "Юнайтед".

"Я далек от его уровня, но это то, куда я стремлюсь. Для меня важнее всего команда, я хочу, чтобы команда выигрывала трофеи, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы команда добивалась побед".

"Ты всегда можешь прибавить, и я просто хочу быть как можно лучше. Мне 24, и я не могу сказать, что являюсь законченным продуктом, я не могу сказать, что я в своем зените. Предстоит проделать большую работу, и я рад, что мне есть, над чем работать. Это означает, что я могу стать еще лучше, чем сейчас", — добавил Лукаку.


Метки Дрогба, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 25.07.2017 11:42 # januzaj00
    Ну так Роналду >дрогба, а равняться всегда нужно на лучших. Че вы кипишуете, лошки

    Источник: http://fapl.ru/posts/56284/?c=1#c6437932

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  2. farot 25.07.2017 11:37 # farot
    бля, ток ща обратил внимание на постер к новости.
    Чувак еще не одного официального матча не сыграл, а уже пафосно позирует, указывая на эмблему. После гола. В товарищеском матче. Лоооооооооооооооооол

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  3. funkyfresh 25.07.2017 11:35 # funkyfresh
    ууу, пообщался паренек с погба и агентом

    никогда он не станет даже близок к уровню Вождя

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  4. lfcynwa 25.07.2017 11:34 # lfcynwa
    скам же ска

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  5. chebrec 25.07.2017 11:25 # chebrec
    вторая обувь

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  6. farot 25.07.2017 11:21 # farot
    типичный переобувшийся скум

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  7. thespur 25.07.2017 11:19 # thespur
    Только довен будет ставить себе кумиром вместо таких великих игроков как Роналду, всяких черных мерзких тварей типа Дрочбы. С такими партнерами как Лампард, Малуда и Джо Коул, только особенные днища будут забивать меньше 15и голов

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  8. electric 25.07.2017 11:15 # electric
    чсв-шная нигра хапнет вялого.

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  9. second005 25.07.2017 11:15 # second005
    А помнится, что были времена, когда он говорил. что его кумиром является Дрогба и он хочет быть похож на него) продажная крыса)

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  10. gidro-met 25.07.2017 11:10 # gidro-met
    Лукаку запретили сравнивать себя с легендой синих и своим кумиром детства. Отныне - только Роналду.

    Поэтому в последнем абзаце в слове "законченным" убираем приставку "за"

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  11. akadam 25.07.2017 11:06 # akadam
    Слишком много Лукаку. А Дрогба круче Роналду, в т.ч. в актерском мастерстве.

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  12. sexan 25.07.2017 11:01 # sexan
    Ромелу видать ещё не отошёл от выходных.))) Смелое и глупое заявление от него.

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