"Сити" охотится за Мбаппе и Санчесом одновременно
"Манчестер Сити" продолжает охотиться за нападающими Килианом Мбаппе из "Монако" и Алексисом Санчесом из "Арсенала".
На прошлой неделе "Монако" выпустил официальное заявление, пригрозив пожаловаться в ФИФА на те клубы, которые пытаются договориться с Мбаппе напрямую.
Предположительно, это предостережение относиться к "Сити" и ПСЖ, однако Manchester Evening News утверждает, что "горожане" не собираются завершать свой интерес к 18-летнему французу.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола все еще надеется на приобретение Килиана, за которого он готов заплатить более 100 миллионов фунтов.
Параллельно с Мбаппе, "Сити" продолжает работу над трансфером Санчеса. ПСЖ и "Бавария" уже отказались от своих претензий на 28-летнего чилийца из-за его неадекватной для одного оставшегося по контракту года стоимости и завышенных требований по зарплате.
The Independent добавляет, что для самого Алексиса "Сити" является наиболее предпочтительным вариантом. Желание Санчеса воссоединиться со своим бывшим тренером по "Барселоне" настолько велико, что он готов согласиться на зарплату менее 300 тыс. фунтов в неделю.
25.07.2017 10:00
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Последние комментарии:
ох уж эти голубые мешки денежные
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Все усиливаются за счет покупок, а Клопп и Почеттино - тренировочного процесса.
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400 млн?! Да для них это пшик... когда у тебя сотни миллиардов долларов, ты можешь тратить каждое лето по 400 млн?!
Лучше пусть тратят в спорт, чем лежат в закромах.
С покупкой этих двух будет невероятно сложно остановить Сити, причем не только в АПЛ.
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Астанавитесь! ФФП, УЕФА - пустые слова, реально. За одно окно уже приобрели футболистов на 240 лямов + Килиан 120 и Санчес 60 = овер 400 млн! Официально сити - главный мешок мирового спорта.
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Opppaaaa go city!
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Гвардиола играет в Фифу. К Санчесу потерял уважение как игроку
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