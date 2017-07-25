"Челси" может купить еще четырех игроков

Антонио Конте "Челси" выделил своему главному тренеру Антонио Конте средства на покупку еще четырех игроков, в результате чего трансферные траты клуба этим летом могут превысить отметку в 250 миллионов фунтов.

Приступив к работе по укреплению состава со значительным промедлением, к настоящему моменту руководство "синих" обеспечило Конте четырех новичков: Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату.

Однако работа в этом направлении не прекращается, да и сам Конте на днях заявил, что его команда все еще нуждается в усилении. По информации The Telegraph, в данный момент чемпионы Премьер-Лиги охотятся за четырьмя игроками.

Высокое место в списке Конте занимает левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро. Переговоры по бразильцу длятся уже несколько недель, однако "Челси" оптимистично оценивает свои шансы заключить сделку ориентировочной стоимостью в 60 млн. фунтов.

Также "синие" готовы выдвинуть предложение по вингеру "Интера" Антонио Кандреве, с которым Конте отлично знаком по периоду работы в Серии А и сборной Италии. 30-летний игрок оценивается в 27 млн. фунтов.

Еще тренеру "Челси" нужен достойный дублер и старший товарищ для новобранца Альваро Мораты. Таковым Конте видит 32-летнего бомбардира "Суонси" Фернандо Льоренте, с которым им довелось вместе поработать в "Ювентусе" — там же, в "Ювентусе", Льоренте познакомился и с Моратой. Этот трансфер может стоить "синим" еще 22 млн. фунтов.

Наконец, четвертой целью — и в данный момент не приоритетной — для "Челси" является защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк. "Челси" продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг оцениваемого в 70 млн. фунтов голландца, который не поехал со "святыми" в предсезонное турне, и все еще может сделать свое предложение до закрытия трансферного окна.


Метки Ван Дейк, Интер, Кандрева, Льоренте, Сандро, Саутгемптон, Суонси, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3819

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Последние комментарии:




  1. skauzer59 25.07.2017 11:42 # skauzer59
    обосрутся в этом сезоне!

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  2. pauk 25.07.2017 11:11 # pauk
    Телеграф, с отличии от жёлтой прессы, пишет новости на основании двух независимых источников. Посмотрим.

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  3. gidro-met 25.07.2017 11:07 # gidro-met
    Утятина. Никого больше не будет. Дефы за 69-70 лямов? Льоренте за 30-к при Батшуаи?

    Нет

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  4. akadam 25.07.2017 11:03 # akadam
    Ван Дейка-то "Челси" куда ставить?.. Кэххилла на лавку или Луиса?

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  5. sellman 25.07.2017 10:04 # sellman
    Какие же здесь прямолинейные узколобые скотоложцы!
    Если берут Льоренте на подмену Морате, то куда Батшуаи?! Он же в хорошей форме и т.д.

    Задумайтесь, твари:

    КИПЕР / ЗАЩИТА

    ---------Канте---------Бакайоко-------
    Педро-----------------------------Азар
    ----------Батшуайи--Мората

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  6. mata-hazard 25.07.2017 10:00 # mata-hazard
    Уж лучше Реми оставить вместо Льоренте.

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  7. sexan 25.07.2017 09:37 # sexan
    Не понятно на счёт Кандревы и Льоренте. Кандрева староват, а чем Батшуаи не сменьшие для Льоренте? Надеюсь это просто слухи.

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  8. mancunia-planet 25.07.2017 09:30 # mancunia-planet
    Стартует закат эры Абрама, амэн

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  9. slavik92 25.07.2017 09:30 # slavik92
    лльеренте и кандрева нах не нужны, но именно их и подпишут))

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  10. cornfly 25.07.2017 09:14 # cornfly
    сук, будут они чемпами второй год подряд

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  11. g3ndalf 25.07.2017 09:12 # g3ndalf
    Эбаналка закроет 2-х дедов 30-летних ллоренте и кандерево и ТО закрыто офишали

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  12. deathshot19 25.07.2017 09:11 # deathshot19
    По 30 лямов за стариков-лавочников, которые через год уйдут свободными агентами.
    Л - логика.

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  13. bluebload 25.07.2017 09:10 # bluebload
    Челси может купить не 4 а 4000 игроков , но купит только Льоренте и либо Сандро либо его заменитель

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  14. chebrec 25.07.2017 09:06 # chebrec
    Итак целая команда топов
    И тут еще топов хотят подписать
    Просто синяя бизнес машина

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  15. mancun-1878 25.07.2017 09:01 # mancun-1878
    И кто мешки ещё?))

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  16. ruslan19930611 25.07.2017 09:00 # ruslan19930611
    Ван дейк и Сандро и Фапл будет гореть

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