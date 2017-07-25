"Челси" может купить еще четырех игроков

"Челси" выделил своему главному тренеру Антонио Конте средства на покупку еще четырех игроков, в результате чего трансферные траты клуба этим летом могут превысить отметку в 250 миллионов фунтов.

Приступив к работе по укреплению состава со значительным промедлением, к настоящему моменту руководство "синих" обеспечило Конте четырех новичков: Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату.



Однако работа в этом направлении не прекращается, да и сам Конте на днях заявил, что его команда все еще нуждается в усилении. По информации The Telegraph, в данный момент чемпионы Премьер-Лиги охотятся за четырьмя игроками.



Высокое место в списке Конте занимает левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро. Переговоры по бразильцу длятся уже несколько недель, однако "Челси" оптимистично оценивает свои шансы заключить сделку ориентировочной стоимостью в 60 млн. фунтов.



Также "синие" готовы выдвинуть предложение по вингеру "Интера" Антонио Кандреве, с которым Конте отлично знаком по периоду работы в Серии А и сборной Италии. 30-летний игрок оценивается в 27 млн. фунтов.



Еще тренеру "Челси" нужен достойный дублер и старший товарищ для новобранца Альваро Мораты. Таковым Конте видит 32-летнего бомбардира "Суонси" Фернандо Льоренте, с которым им довелось вместе поработать в "Ювентусе" — там же, в "Ювентусе", Льоренте познакомился и с Моратой. Этот трансфер может стоить "синим" еще 22 млн. фунтов.



Наконец, четвертой целью — и в данный момент не приоритетной — для "Челси" является защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк. "Челси" продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг оцениваемого в 70 млн. фунтов голландца, который не поехал со "святыми" в предсезонное турне, и все еще может сделать свое предложение до закрытия трансферного окна.