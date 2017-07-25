"Челси" может купить еще четырех игроков
"Челси" выделил своему главному тренеру Антонио Конте средства на покупку еще четырех игроков, в результате чего трансферные траты клуба этим летом могут превысить отметку в 250 миллионов фунтов.
Приступив к работе по укреплению состава со значительным промедлением, к настоящему моменту руководство "синих" обеспечило Конте четырех новичков: Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Морату.
Однако работа в этом направлении не прекращается, да и сам Конте на днях заявил, что его команда все еще нуждается в усилении. По информации The Telegraph, в данный момент чемпионы Премьер-Лиги охотятся за четырьмя игроками.
Высокое место в списке Конте занимает левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро. Переговоры по бразильцу длятся уже несколько недель, однако "Челси" оптимистично оценивает свои шансы заключить сделку ориентировочной стоимостью в 60 млн. фунтов.
Также "синие" готовы выдвинуть предложение по вингеру "Интера" Антонио Кандреве, с которым Конте отлично знаком по периоду работы в Серии А и сборной Италии. 30-летний игрок оценивается в 27 млн. фунтов.
Еще тренеру "Челси" нужен достойный дублер и старший товарищ для новобранца Альваро Мораты. Таковым Конте видит 32-летнего бомбардира "Суонси" Фернандо Льоренте, с которым им довелось вместе поработать в "Ювентусе" — там же, в "Ювентусе", Льоренте познакомился и с Моратой. Этот трансфер может стоить "синим" еще 22 млн. фунтов.
Наконец, четвертой целью — и в данный момент не приоритетной — для "Челси" является защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк. "Челси" продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг оцениваемого в 70 млн. фунтов голландца, который не поехал со "святыми" в предсезонное турне, и все еще может сделать свое предложение до закрытия трансферного окна.
25.07.2017 09:00
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Последние комментарии:
обосрутся в этом сезоне!
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Телеграф, с отличии от жёлтой прессы, пишет новости на основании двух независимых источников. Посмотрим.
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Утятина. Никого больше не будет. Дефы за 69-70 лямов? Льоренте за 30-к при Батшуаи?
Нет
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Ван Дейка-то "Челси" куда ставить?.. Кэххилла на лавку или Луиса?
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Какие же здесь прямолинейные узколобые скотоложцы!
Если берут Льоренте на подмену Морате, то куда Батшуаи?! Он же в хорошей форме и т.д.
Задумайтесь, твари:
КИПЕР / ЗАЩИТА
---------Канте---------Бакайоко-------
Педро-----------------------------Азар
----------Батшуайи--Мората
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Уж лучше Реми оставить вместо Льоренте.
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Не понятно на счёт Кандревы и Льоренте. Кандрева староват, а чем Батшуаи не сменьшие для Льоренте? Надеюсь это просто слухи.
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Стартует закат эры Абрама, амэн
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лльеренте и кандрева нах не нужны, но именно их и подпишут))
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сук, будут они чемпами второй год подряд
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Эбаналка закроет 2-х дедов 30-летних ллоренте и кандерево и ТО закрыто офишали
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По 30 лямов за стариков-лавочников, которые через год уйдут свободными агентами.
Л - логика.
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Челси может купить не 4 а 4000 игроков , но купит только Льоренте и либо Сандро либо его заменитель
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Итак целая команда топов
И тут еще топов хотят подписать
Просто синяя бизнес машина
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И кто мешки ещё?))
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Ван дейк и Сандро и Фапл будет гореть
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