Венгер уверен, что Жиру не боится конкуренции с Лакасеттом

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что нападающий Оливье Жиру не боится конкуренции и не собирается уходить из клуба.

В прошлом сезоне Жиру отметился только 11 появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги. Претендовать на игровое время в новой кампании Оливье будет еще сложнее из-за появления на "Эмирейтс" Александра Лакасетта.



Ситуацию осложняет тот факт, что следующий сезон предшествует Чемпионату Мира в России, куда Жиру, наверняка, желает поехать со сборной Франции, в которой Лакасетт тоже является его конкурентом.



Среди заинтересованных в 30-летнем французе клубов называются "Эвертон", "Вест Хэм", "Марсель", "Милан" и дортмундская "Боруссия", однако Венгер ожидает, что Оливье останется в "Арсенале".



"Жиру нравится конкуренция. Будучи тренером, мне приятно рассчитывать на него, жаждущего играть. Знаете, он упорно сражается. Мне нравится его реакция на то, что происходит. Он сосредоточен и целеустремлен, демонстрируя это на протяжении нашего турне", — цитирует Венгера Evening Standard.