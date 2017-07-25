Конте готов сделать из Фабрегаса плеймейкера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что в новом сезоне может освободить полузащитника Сеска Фабрегаса от оборонительных обязанностей и перевести на позицию плеймейкера.

В прошлом сезоне главным конкурентом Фабрегаса за место в составе "синих" был Неманья Матич, который в данный момент тренируется отдельно от команды и находится на пороге ухода со "Стэмфорд Бридж".



В новой же кампании партнером Нголо Канте по опорной зоне должен стать приглашенный из "Монако" за 40 миллионов фунтов Тьемуэ Бакайоко. Однако это не означает, что Фабрегас сядет в запас — Конте отводит экс-капитану "Арсенала" новую роль.



"Он (Фабрегас) действительно хороший игрок, который может играть на своей позиции в центре поля, а также он может играть 10-го номера".



"Он является отличным примером для других игроков благодаря своей самоотдаче и своему поведению каждый день во время тренировок. Он должен продолжать в том же духе, потому что он замечательно трудится".



"Во второй части прошлого сезона Сеск провел много матчей и сыграл важную роль в завоевании чемпионского титула и достижении нами финала Кубка Англии".



"Он действительно хороший игрок, и он упорно трудится. Думаю, Сеск значительно прибавил как с момента моего прихода в "Челси", так и с момента своего прихода", — цитирует Конте Daily Mirror.