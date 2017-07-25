Новые горизонты Альваро Мораты
Независимо от того, сражался "Челси" за чемпионский титул или нет, команда со "Стэмфорд Бридж" всегда могла похвастать элитными нападающими в эпоху Премьер-Лиги. Новым лидером атак "Челси" в грядущем сезоне должен стать испанец Альваро Мората, уставший сидеть на скамейке "Реала" и ждать своего шанса.
Марк Хьюз, Джанлука Виалли, Джанфранко Дзола, Джимми-Флойд Хассельбайнк, Эйдур Гудьонсен, Дидье Дрогба, Николя Анелька, Фернандо Торрес и Диего Коста — это самые крутые форварды "Челси" времен Премьер-Лиги. Альваро Мората имеет все качества для того, чтобы пополнить этот список и превзойти многих из титулованных бомбардиров, и самая большая его удача заключается в том, что менеджер "Челси" Антонио Конте — большой поклонник таланта Альваро еще со времен работы в "Ювентусе".
После разочаровывающих нескольких недель в начале лета "Челси" потихоньку заполняет все позиции, которые требовали усиления этим летом. Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и, наконец, Альваро Мората готовы влиться в команду чемпиона Англии, остро нуждающегося в расширении состава перед возвращением в Лигу Чемпионов.
Из этого квартета Мората, безусловно, самый важный персонаж. В то время как Кабальеро должен был занять позицию резервного кипера, Рюдигер и Бакайоко — увеличить вариативность состава, Мората пришел на замену Диего Косте — форварду, с чьей стабильной результативностью были связаны последние успехи клуба. Диего Коста подвел Конте в середине прошлого сезона, и итальянец не простил ему раскачивания лодки в зимний период, хоть и доработал с испанцем сезон.
Сможет ли Мората заменить Диего? Из игроков, которые в прошлом сезоне забили 10 и более голов в Ла Лиге, Мората был самым эффективным, забив 15 мячей после всего лишь 55 ударов по воротам. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он вместе с Килианом Мбаппе, Ромелу Лукаку и Андреа Белотти входил в четверку самых востребованных форвардов лета. Когда "Челси" упустил Лукаку (или не захотел платить за него требуемую сумму), Мората стал оптимальным выбором из тройки оставшихся для "Челси", а для Конте, вероятно — идеальным.
Мората — безусловный талант. Он прилично играет на втором этаже, мобилен и является командным игроком. Он впечатлял в "Ювентусе", а в "Реале", хоть и не стал основным, стабильно забивал, когда получал свое игровое время против команд различных стилей в разных турнирах. Он сыграл в трех из четырех последних финалов Лиги Чемпионов и забил в одном, в свои 24 года привыкнув к ритму игры и давлению в топ-клубе.
Опасения, конечно есть. Возможно, в современном футболе 58 миллионов фунтов — разумная цена за топ-форварда, особенно с учетом того, что числившийся альтернативой Лукаку стоит на 25% дороже, хотя не сыграл ни одного матча в Лиге Чемпионов, но все же Мората — игрок, который начинал в старте только 16 матчей в прошлом сезоне. Его роль в "Реале" заключалась в усилении давления на ворота противника по ходу матча, когда Карим Бензема уже истерзал оборону. 10 из его 17 голов в Ла Лиге и Лиге Чемпионов случились в последние 30 минут игры. Впрочем, это не значит, что Мората не забивал важных голов — он отличился с "Боруссией", дважды огорчил "Атлетико" и "Барселону", хоть и получал не так уж много игрового времени.
Если сравнивать его с Костой, то тут сложно найти параметры, в которых Мората был сильнее: он меньше бил по воротам, выигрывал меньше верховых дуэлей, отдал меньше голевых передач и шел в обводку реже, чем Диего. Сравнение выглядит на самом деле бессмысленным в первую очередь потому, что Мората — это просто не Коста.
У него нет той ярости и злости, которая настраивает Диего на войну против самого себя и всех, кто находится на поле — Коста умеет настраиваться так, что у него появляется масса врагов: реальных и воображаемых, от голкипера противника до арбитра. Мората не будет противостоять игроку, опекающему его даже в моменты, когда игра остановлена — он совсем не похож на метафорического злодея в черном плаще, которым всегда был Коста просто потому, что таких персонажей в европейском футболе просто больше нет. Диего — уникален.
У Мораты нет такого голевого чутья и умения создать гол из ничего, но он гораздо более предсказуемый в плане настроения и более командный игрок, чем Диего. Мората — умный форвард, у которого практически нет слабых мест. Он хорошо двигается, оценивает пространство и взаимодействует с товарищами по команде, обеспечивая идеальное сцепление между полузащитой и атакой. У него есть опыт игры на фланге в молодежной команде "Реала" и умение придержать мяч, бархатный прием и сильный и точный удар с близкой и средней дистанции.
Такие игроки, как Эден Азар, Педро и Виллиа,н будут чувствовать себя комфортно с этим форвардом, и для них подписание Мораты — это даже лучший вариант, чем приход Лукаку, так как Альваро более творческий игрок.
Мората не боится конкуренции, и для него не будет шоком место на скамейке в некоторых матчах в условиях, когда неплохую форму демонстрирует Мичи Батшуайи, и в скором времени к команде может присоединиться Фернандо Льоренте. Это не капризный Коста, оставить которого на скамейке равносильно закладыванию динамита в раздевалке.
Важно и то, что Антонио Конте хотел заполучить в первую очередь именно Морату, с которым разминулся в "Ювентусе", но видел, насколько эффективным может быть испанец в созданной им команде. То же самое касается и Льоренте, который может прибыть вскоре. С той лишь разницей, что с Фернандо Конте работал в лучшем для него сезоне в Турине, а Мората также отлично знаком с баском.
Кто еще обрадовался трансферу Мораты в "Челси", кроме болельщиков "синих", так это фаны "Атлетико". Мало того, что "Реал" потерял игрока, который всегда был ценной частью команды, так он еще и открыл дорогу на "Висенте Кальдерон" Диего Косте — пусть и с задержкой на аренду в "Милане" или другой команде, так как "матрасники" пока что не могут регистрировать новичков.
При том, что Мората обошелся "Челси" в 58 миллионов, которые могут в будущем превратиться в 70, ему не гарантировано место в основе по причине того, что очень хорош сейчас Батшуайи. На следующий день после того, как Мората официально стал игроком "синих", бельгиец превратил в фарш дезорганизованную оборону "Арсенала", показав отличное взаимопонимание с другим игроком, который в прошлом сезоне хотел выходить на поле чаще — Виллианом.
Это вряд ли может беспокоить Конте, понимающего, что в следующем сезоне ему придется применять широкую ротацию. Батшуайи стоит оставить в команде хотя бы потому, что по своему стилю он отличается и от Мораты, и от возможного новичка Льоренте и, к тому же — показал себя неплохим джокером и универсалом.
Мората уже выиграл кучу трофеев, но нигде, кроме разве что "Ювентуса" в сезоне 2015/16, он не был стопроцентным игроком основы, хоть важным исполнителем оставался всегда и везде. Только в прошлом сезоне он смог преодолеть рубеж в 10 забитых голов в чемпионате в элитном дивизионе, проявив при этом эффективность, близкую к максимально возможной. Но в "Челси" ждут, что Мората будет забивать от 20 голов за сезон, а это — новый вызов для форварда сборной Испании.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
25.07.2017 06:00
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Последние комментарии:
шевченко топ нап челси
(ответить)
Привет, панины
Учитывая, что Конте уже намекает, что Фабр возможно будет играть плеймейкера, то вариант с Моратой более предпочтительнее даже чем вариант с Батшуаи.
В любом случаи, время покажет.
А высеры типа "адаптация к АПЛ" - засовывайте назад в рот.
Альваро поиграл и в Испании и в Италии.
Заиграет 100%
(ответить)
Руководство «Челси» готово потратить 250 миллионов фунтов на новичков нынешним летом.
В клубе хотят поддержать главного тренера Антонио Конте и подписать еще 4 игроков: защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, хавбека «Интера» Антонио Кандреву и форварда «Суонси» Фернандо Льоренте.
Ранее «Челси» уже завершил трансферы нападающего «Реала» Альваро Мораты, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера и хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко, заплатив за них около 150 миллионов евро.
Источник: The Telegraph
Срать кого подпишут, главное чтоб результат был, хоть и с льренте в атаке...
(ответить)
Мутная статья какая-то, но за это предложение сенкс!
"У него нет той ярости и злости, которая настраивает Диего на войну против самого себя и всех, кто находится на поле — Коста умеет настраиваться так, что у него появляется масса врагов: реальных и воображаемых, от голкипера противника до арбитра."
Вам, пенсы, ещё аукнется его отсутствие. Диего - ахуенный нап.
(ответить)
да этот хуеплет и без конкуренции сел бы на скамейку, слабохарактерный мората
(ответить)
Челси отказались от своего топ-форварда, чтобы освободить место для нападающего классом пониже Лукаку. Затем Лукаку послал их и перешёл в «6 38 69», что заставило Челсей пойти на еще большее унижение и нападающего классом еше ниже Морату, который уже покрасил свои волосы в красный цвет в ожидании перехода в самый богатый и дорогой клуб в мире «6 38 69». Затем трансферная бизнес-машина Челсей делают запрос по Лукако (уахахахах). Пиар отдел вообще придумали какую-то дичь, заставляя Конте говорить всякую чушь на каждом брифинге для СМИ, чтобы сохранить лицо клуба перед болельщиками Челсей и унижаясь еще сильнее перед нормальными фанатами. Они также подписали двух инвалидов в лице Бакайоко и Рудигера для отвода внимания.
А в это время элитные болельщики и руководство элитных клубов Ливерпуля и Манчестер Сити только и делают, что наблюдают за процессом как БИЗНЕС-МАШИНА без руля и водителя катится вниз по спуску и направляется в бездну позора. Осталось совсем немного, когда Челсей официально признают себя банкротами и клуб отправится в небытие 4-го английского дивизиона
(ответить)
Отлично а то уже устал от таранных форвардов, хочется что то по интереснее.
(ответить)
Забьет меньше Ориги за 10 млн
(ответить)
Шкодран Мустафа
Тимон Бакайоко
Пумба Ба
Хакуна Марата
(ответить)
Имхо, пока не уровень Челси, но будем надеяться что станет как Торрес в Лфк в лучшие годы:)
(ответить)
Парень вовремя попал в настоящий боевой чемпионат, где может стать настоящей звездой футбола. 24 года, осенью - 25. Самый расцвет. Ибрагимович лучшие свои годы АПЛ избегал, да и то под конец карьеры опомнился и решил таки вкусить английского футбола. Да на месте Мораты на одной эйфории можно голов 5 забить в первых 3-4 играх.
(ответить)
вива мората! перешел в chelsea, чтобы унижать chelsea!
(ответить)
он совсем не похож на метафорического злодея в черном плаще, которым всегда был Коста просто потому, что таких персонажей в европейском футболе просто больше нет. Диего — уникален
Источник: http://fapl.ru/posts/56279/
Золотые слова
(ответить)
Ливерпуль - членпион!!
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Эменало - чёрный кардинал Мистера Абрамовича норм ссыт на пинсов и их ожидания.
(ответить)
Неимоверный топчик и чемпион, за жалкие 50 лямов, за которые сейчас покупают ноунеймов односезонок. Эменало просто гений трансферов.
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Топарик жуткий
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Как бы автор не описывал сейчас Морату, объективно Лукаку-форвард мощнее, сильнее с поставленным ударом что ногами что головой. Да и не требуется для него время на адаптацию. Как бы лояльно я не относился к испанцу нигга все же круче. А Эменало лошок!
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03.07.2017
Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил клуб подписать нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку - за любые деньги.
Как сообщает The Telegraph, итальянец настолько заинтересован в покупке Лукаку, что попросил "Челси" потратить любые деньги ради возвращения нападающего на "Стэмфорд Бридж".
http://fapl.ru/posts/55860/
08.07.2017
"Челси" предпринял отчаянную попытку перехватить Ромелу Лукаку, предложив за нападающего "Эвертона" 75 миллионов фунтов, как и "Манчестер Юнайтед".
http://fapl.ru/posts/55940/
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Превратил фарш оборону Арсенала как же приятно это читать
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