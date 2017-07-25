Новые горизонты Альваро Мораты

Независимо от того, сражался "Челси" за чемпионский титул или нет, команда со "Стэмфорд Бридж" всегда могла похвастать элитными нападающими в эпоху Премьер-Лиги. Новым лидером атак "Челси" в грядущем сезоне должен стать испанец Альваро Мората, уставший сидеть на скамейке "Реала" и ждать своего шанса.

Марк Хьюз, Джанлука Виалли, Джанфранко Дзола, Джимми-Флойд Хассельбайнк, Эйдур Гудьонсен, Дидье Дрогба, Николя Анелька, Фернандо Торрес и Диего Коста — это самые крутые форварды "Челси" времен Премьер-Лиги. Альваро Мората имеет все качества для того, чтобы пополнить этот список и превзойти многих из титулованных бомбардиров, и самая большая его удача заключается в том, что менеджер "Челси" Антонио Конте — большой поклонник таланта Альваро еще со времен работы в "Ювентусе".



После разочаровывающих нескольких недель в начале лета "Челси" потихоньку заполняет все позиции, которые требовали усиления этим летом. Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и, наконец, Альваро Мората готовы влиться в команду чемпиона Англии, остро нуждающегося в расширении состава перед возвращением в Лигу Чемпионов.



Из этого квартета Мората, безусловно, самый важный персонаж. В то время как Кабальеро должен был занять позицию резервного кипера, Рюдигер и Бакайоко — увеличить вариативность состава, Мората пришел на замену Диего Косте — форварду, с чьей стабильной результативностью были связаны последние успехи клуба. Диего Коста подвел Конте в середине прошлого сезона, и итальянец не простил ему раскачивания лодки в зимний период, хоть и доработал с испанцем сезон.



Сможет ли Мората заменить Диего? Из игроков, которые в прошлом сезоне забили 10 и более голов в Ла Лиге, Мората был самым эффективным, забив 15 мячей после всего лишь 55 ударов по воротам. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он вместе с Килианом Мбаппе, Ромелу Лукаку и Андреа Белотти входил в четверку самых востребованных форвардов лета. Когда "Челси" упустил Лукаку (или не захотел платить за него требуемую сумму), Мората стал оптимальным выбором из тройки оставшихся для "Челси", а для Конте, вероятно — идеальным.



Мората — безусловный талант. Он прилично играет на втором этаже, мобилен и является командным игроком. Он впечатлял в "Ювентусе", а в "Реале", хоть и не стал основным, стабильно забивал, когда получал свое игровое время против команд различных стилей в разных турнирах. Он сыграл в трех из четырех последних финалов Лиги Чемпионов и забил в одном, в свои 24 года привыкнув к ритму игры и давлению в топ-клубе.



Опасения, конечно есть. Возможно, в современном футболе 58 миллионов фунтов — разумная цена за топ-форварда, особенно с учетом того, что числившийся альтернативой Лукаку стоит на 25% дороже, хотя не сыграл ни одного матча в Лиге Чемпионов, но все же Мората — игрок, который начинал в старте только 16 матчей в прошлом сезоне. Его роль в "Реале" заключалась в усилении давления на ворота противника по ходу матча, когда Карим Бензема уже истерзал оборону. 10 из его 17 голов в Ла Лиге и Лиге Чемпионов случились в последние 30 минут игры. Впрочем, это не значит, что Мората не забивал важных голов — он отличился с "Боруссией", дважды огорчил "Атлетико" и "Барселону", хоть и получал не так уж много игрового времени.



Если сравнивать его с Костой, то тут сложно найти параметры, в которых Мората был сильнее: он меньше бил по воротам, выигрывал меньше верховых дуэлей, отдал меньше голевых передач и шел в обводку реже, чем Диего. Сравнение выглядит на самом деле бессмысленным в первую очередь потому, что Мората — это просто не Коста.



У него нет той ярости и злости, которая настраивает Диего на войну против самого себя и всех, кто находится на поле — Коста умеет настраиваться так, что у него появляется масса врагов: реальных и воображаемых, от голкипера противника до арбитра. Мората не будет противостоять игроку, опекающему его даже в моменты, когда игра остановлена — он совсем не похож на метафорического злодея в черном плаще, которым всегда был Коста просто потому, что таких персонажей в европейском футболе просто больше нет. Диего — уникален.



У Мораты нет такого голевого чутья и умения создать гол из ничего, но он гораздо более предсказуемый в плане настроения и более командный игрок, чем Диего. Мората — умный форвард, у которого практически нет слабых мест. Он хорошо двигается, оценивает пространство и взаимодействует с товарищами по команде, обеспечивая идеальное сцепление между полузащитой и атакой. У него есть опыт игры на фланге в молодежной команде "Реала" и умение придержать мяч, бархатный прием и сильный и точный удар с близкой и средней дистанции.



Такие игроки, как Эден Азар, Педро и Виллиа,н будут чувствовать себя комфортно с этим форвардом, и для них подписание Мораты — это даже лучший вариант, чем приход Лукаку, так как Альваро более творческий игрок.



Мората не боится конкуренции, и для него не будет шоком место на скамейке в некоторых матчах в условиях, когда неплохую форму демонстрирует Мичи Батшуайи, и в скором времени к команде может присоединиться Фернандо Льоренте. Это не капризный Коста, оставить которого на скамейке равносильно закладыванию динамита в раздевалке.



Важно и то, что Антонио Конте хотел заполучить в первую очередь именно Морату, с которым разминулся в "Ювентусе", но видел, насколько эффективным может быть испанец в созданной им команде. То же самое касается и Льоренте, который может прибыть вскоре. С той лишь разницей, что с Фернандо Конте работал в лучшем для него сезоне в Турине, а Мората также отлично знаком с баском.



Кто еще обрадовался трансферу Мораты в "Челси", кроме болельщиков "синих", так это фаны "Атлетико". Мало того, что "Реал" потерял игрока, который всегда был ценной частью команды, так он еще и открыл дорогу на "Висенте Кальдерон" Диего Косте — пусть и с задержкой на аренду в "Милане" или другой команде, так как "матрасники" пока что не могут регистрировать новичков.



При том, что Мората обошелся "Челси" в 58 миллионов, которые могут в будущем превратиться в 70, ему не гарантировано место в основе по причине того, что очень хорош сейчас Батшуайи. На следующий день после того, как Мората официально стал игроком "синих", бельгиец превратил в фарш дезорганизованную оборону "Арсенала", показав отличное взаимопонимание с другим игроком, который в прошлом сезоне хотел выходить на поле чаще — Виллианом.



Это вряд ли может беспокоить Конте, понимающего, что в следующем сезоне ему придется применять широкую ротацию. Батшуайи стоит оставить в команде хотя бы потому, что по своему стилю он отличается и от Мораты, и от возможного новичка Льоренте и, к тому же — показал себя неплохим джокером и универсалом.



Мората уже выиграл кучу трофеев, но нигде, кроме разве что "Ювентуса" в сезоне 2015/16, он не был стопроцентным игроком основы, хоть важным исполнителем оставался всегда и везде. Только в прошлом сезоне он смог преодолеть рубеж в 10 забитых голов в чемпионате в элитном дивизионе, проявив при этом эффективность, близкую к максимально возможной. Но в "Челси" ждут, что Мората будет забивать от 20 голов за сезон, а это — новый вызов для форварда сборной Испании.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru