Новые горизонты Альваро Мораты

Альваро Мората Независимо от того, сражался "Челси" за чемпионский титул или нет, команда со "Стэмфорд Бридж" всегда могла похвастать элитными нападающими в эпоху Премьер-Лиги. Новым лидером атак "Челси" в грядущем сезоне должен стать испанец Альваро Мората, уставший сидеть на скамейке "Реала" и ждать своего шанса.

Марк Хьюз, Джанлука Виалли, Джанфранко Дзола, Джимми-Флойд Хассельбайнк, Эйдур Гудьонсен, Дидье Дрогба, Николя Анелька, Фернандо Торрес и Диего Коста — это самые крутые форварды "Челси" времен Премьер-Лиги. Альваро Мората имеет все качества для того, чтобы пополнить этот список и превзойти многих из титулованных бомбардиров, и самая большая его удача заключается в том, что менеджер "Челси" Антонио Конте — большой поклонник таланта Альваро еще со времен работы в "Ювентусе".

После разочаровывающих нескольких недель в начале лета "Челси" потихоньку заполняет все позиции, которые требовали усиления этим летом. Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко и, наконец, Альваро Мората готовы влиться в команду чемпиона Англии, остро нуждающегося в расширении состава перед возвращением в Лигу Чемпионов.

Альваро Мората и Антонио Конте Из этого квартета Мората, безусловно, самый важный персонаж. В то время как Кабальеро должен был занять позицию резервного кипера, Рюдигер и Бакайоко — увеличить вариативность состава, Мората пришел на замену Диего Косте — форварду, с чьей стабильной результативностью были связаны последние успехи клуба. Диего Коста подвел Конте в середине прошлого сезона, и итальянец не простил ему раскачивания лодки в зимний период, хоть и доработал с испанцем сезон.

Сможет ли Мората заменить Диего? Из игроков, которые в прошлом сезоне забили 10 и более голов в Ла Лиге, Мората был самым эффективным, забив 15 мячей после всего лишь 55 ударов по воротам. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он вместе с Килианом Мбаппе, Ромелу Лукаку и Андреа Белотти входил в четверку самых востребованных форвардов лета. Когда "Челси" упустил Лукаку (или не захотел платить за него требуемую сумму), Мората стал оптимальным выбором из тройки оставшихся для "Челси", а для Конте, вероятно — идеальным.

Мората — безусловный талант. Он прилично играет на втором этаже, мобилен и является командным игроком. Он впечатлял в "Ювентусе", а в "Реале", хоть и не стал основным, стабильно забивал, когда получал свое игровое время против команд различных стилей в разных турнирах. Он сыграл в трех из четырех последних финалов Лиги Чемпионов и забил в одном, в свои 24 года привыкнув к ритму игры и давлению в топ-клубе.

Опасения, конечно есть. Возможно, в современном футболе 58 миллионов фунтов — разумная цена за топ-форварда, особенно с учетом того, что числившийся альтернативой Лукаку стоит на 25% дороже, хотя не сыграл ни одного матча в Лиге Чемпионов, но все же Мората — игрок, который начинал в старте только 16 матчей в прошлом сезоне. Его роль в "Реале" заключалась в усилении давления на ворота противника по ходу матча, когда Карим Бензема уже истерзал оборону. 10 из его 17 голов в Ла Лиге и Лиге Чемпионов случились в последние 30 минут игры. Впрочем, это не значит, что Мората не забивал важных голов — он отличился с "Боруссией", дважды огорчил "Атлетико" и "Барселону", хоть и получал не так уж много игрового времени.

Если сравнивать его с Костой, то тут сложно найти параметры, в которых Мората был сильнее: он меньше бил по воротам, выигрывал меньше верховых дуэлей, отдал меньше голевых передач и шел в обводку реже, чем Диего. Сравнение выглядит на самом деле бессмысленным в первую очередь потому, что Мората — это просто не Коста.

У него нет той ярости и злости, которая настраивает Диего на войну против самого себя и всех, кто находится на поле — Коста умеет настраиваться так, что у него появляется масса врагов: реальных и воображаемых, от голкипера противника до арбитра. Мората не будет противостоять игроку, опекающему его даже в моменты, когда игра остановлена — он совсем не похож на метафорического злодея в черном плаще, которым всегда был Коста просто потому, что таких персонажей в европейском футболе просто больше нет. Диего — уникален.

У Мораты нет такого голевого чутья и умения создать гол из ничего, но он гораздо более предсказуемый в плане настроения и более командный игрок, чем Диего. Мората — умный форвард, у которого практически нет слабых мест. Он хорошо двигается, оценивает пространство и взаимодействует с товарищами по команде, обеспечивая идеальное сцепление между полузащитой и атакой. У него есть опыт игры на фланге в молодежной команде "Реала" и умение придержать мяч, бархатный прием и сильный и точный удар с близкой и средней дистанции.

Такие игроки, как Эден Азар, Педро и Виллиа,н будут чувствовать себя комфортно с этим форвардом, и для них подписание Мораты — это даже лучший вариант, чем приход Лукаку, так как Альваро более творческий игрок.

Альваро Мората Мората не боится конкуренции, и для него не будет шоком место на скамейке в некоторых матчах в условиях, когда неплохую форму демонстрирует Мичи Батшуайи, и в скором времени к команде может присоединиться Фернандо Льоренте. Это не капризный Коста, оставить которого на скамейке равносильно закладыванию динамита в раздевалке.

Важно и то, что Антонио Конте хотел заполучить в первую очередь именно Морату, с которым разминулся в "Ювентусе", но видел, насколько эффективным может быть испанец в созданной им команде. То же самое касается и Льоренте, который может прибыть вскоре. С той лишь разницей, что с Фернандо Конте работал в лучшем для него сезоне в Турине, а Мората также отлично знаком с баском.

Кто еще обрадовался трансферу Мораты в "Челси", кроме болельщиков "синих", так это фаны "Атлетико". Мало того, что "Реал" потерял игрока, который всегда был ценной частью команды, так он еще и открыл дорогу на "Висенте Кальдерон" Диего Косте — пусть и с задержкой на аренду в "Милане" или другой команде, так как "матрасники" пока что не могут регистрировать новичков.

При том, что Мората обошелся "Челси" в 58 миллионов, которые могут в будущем превратиться в 70, ему не гарантировано место в основе по причине того, что очень хорош сейчас Батшуайи. На следующий день после того, как Мората официально стал игроком "синих", бельгиец превратил в фарш дезорганизованную оборону "Арсенала", показав отличное взаимопонимание с другим игроком, который в прошлом сезоне хотел выходить на поле чаще — Виллианом.

Это вряд ли может беспокоить Конте, понимающего, что в следующем сезоне ему придется применять широкую ротацию. Батшуайи стоит оставить в команде хотя бы потому, что по своему стилю он отличается и от Мораты, и от возможного новичка Льоренте и, к тому же — показал себя неплохим джокером и универсалом.

Мората уже выиграл кучу трофеев, но нигде, кроме разве что "Ювентуса" в сезоне 2015/16, он не был стопроцентным игроком основы, хоть важным исполнителем оставался всегда и везде. Только в прошлом сезоне он смог преодолеть рубеж в 10 забитых голов в чемпионате в элитном дивизионе, проявив при этом эффективность, близкую к максимально возможной. Но в "Челси" ждут, что Мората будет забивать от 20 голов за сезон, а это — новый вызов для форварда сборной Испании.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Мората, статьи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. avesha 25.07.2017 08:43 # avesha
    шевченко топ нап челси

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  2. sellman 25.07.2017 08:28 # sellman
    Привет, панины

    Учитывая, что Конте уже намекает, что Фабр возможно будет играть плеймейкера, то вариант с Моратой более предпочтительнее даже чем вариант с Батшуаи.

    В любом случаи, время покажет.
    А высеры типа "адаптация к АПЛ" - засовывайте назад в рот.
    Альваро поиграл и в Испании и в Италии.
    Заиграет 100%

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  3. cfc000000 25.07.2017 08:28 # cfc000000
    Руководство «Челси» готово потратить 250 миллионов фунтов на новичков нынешним летом.

    В клубе хотят поддержать главного тренера Антонио Конте и подписать еще 4 игроков: защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, хавбека «Интера» Антонио Кандреву и форварда «Суонси» Фернандо Льоренте.

    Ранее «Челси» уже завершил трансферы нападающего «Реала» Альваро Мораты, защитника «Ромы» Антонио Рюдигера и хавбека «Монако» Тьемуэ Бакайоко, заплатив за них около 150 миллионов евро.

    Источник: The Telegraph

    Срать кого подпишут, главное чтоб результат был, хоть и с льренте в атаке...

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  4. sausage 25.07.2017 08:18 # sausage
    Мутная статья какая-то, но за это предложение сенкс!
    "У него нет той ярости и злости, которая настраивает Диего на войну против самого себя и всех, кто находится на поле — Коста умеет настраиваться так, что у него появляется масса врагов: реальных и воображаемых, от голкипера противника до арбитра."
    Вам, пенсы, ещё аукнется его отсутствие. Диего - ахуенный нап.

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  5. al-faarabi 25.07.2017 08:14 # al-faarabi
    да этот хуеплет и без конкуренции сел бы на скамейку, слабохарактерный мората

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  6. largo-winch 25.07.2017 07:56 # largo-winch
    Челси отказались от своего топ-форварда, чтобы освободить место для нападающего классом пониже Лукаку. Затем Лукаку послал их и перешёл в «6 38 69», что заставило Челсей пойти на еще большее унижение и нападающего классом еше ниже Морату, который уже покрасил свои волосы в красный цвет в ожидании перехода в самый богатый и дорогой клуб в мире «6 38 69». Затем трансферная бизнес-машина Челсей делают запрос по Лукако (уахахахах). Пиар отдел вообще придумали какую-то дичь, заставляя Конте говорить всякую чушь на каждом брифинге для СМИ, чтобы сохранить лицо клуба перед болельщиками Челсей и унижаясь еще сильнее перед нормальными фанатами. Они также подписали двух инвалидов в лице Бакайоко и Рудигера для отвода внимания.
    А в это время элитные болельщики и руководство элитных клубов Ливерпуля и Манчестер Сити только и делают, что наблюдают за процессом как БИЗНЕС-МАШИНА без руля и водителя катится вниз по спуску и направляется в бездну позора. Осталось совсем немного, когда Челсей официально признают себя банкротами и клуб отправится в небытие 4-го английского дивизиона

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  7. chelseafanmd 25.07.2017 07:52 # chelseafanmd
    Отлично а то уже устал от таранных форвардов, хочется что то по интереснее.

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  8. osprey 25.07.2017 07:50 # osprey
    Забьет меньше Ориги за 10 млн

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  9. largo-winch 25.07.2017 07:35 # largo-winch
    Шкодран Мустафа
    Тимон Бакайоко
    Пумба Ба
    Хакуна Марата

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  10. mcferson-42 25.07.2017 07:31 # mcferson-42
    Имхо, пока не уровень Челси, но будем надеяться что станет как Торрес в Лфк в лучшие годы:)

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  11. akadam 25.07.2017 07:28 # akadam
    Парень вовремя попал в настоящий боевой чемпионат, где может стать настоящей звездой футбола. 24 года, осенью - 25. Самый расцвет. Ибрагимович лучшие свои годы АПЛ избегал, да и то под конец карьеры опомнился и решил таки вкусить английского футбола. Да на месте Мораты на одной эйфории можно голов 5 забить в первых 3-4 играх.

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  12. bigdick 25.07.2017 07:26 # bigdick
    вива мората! перешел в chelsea, чтобы унижать chelsea!

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  13. chelsea-69 25.07.2017 07:23 # chelsea-69
    он совсем не похож на метафорического злодея в черном плаще, которым всегда был Коста просто потому, что таких персонажей в европейском футболе просто больше нет. Диего — уникален

    Источник: http://fapl.ru/posts/56279/

    Золотые слова

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  14. bigdick 25.07.2017 07:22 # bigdick
    Ливерпуль - членпион!!

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  15. paul-shark 25.07.2017 07:21 # paul-shark
    Эменало - чёрный кардинал Мистера Абрамовича норм ссыт на пинсов и их ожидания.

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  16. meshuggah 25.07.2017 06:58 # meshuggah
    Неимоверный топчик и чемпион, за жалкие 50 лямов, за которые сейчас покупают ноунеймов односезонок. Эменало просто гений трансферов.

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  17. karandash 25.07.2017 06:58 # karandash
    Топарик жуткий

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  18. gringo1990 25.07.2017 06:15 # gringo1990
    Как бы автор не описывал сейчас Морату, объективно Лукаку-форвард мощнее, сильнее с поставленным ударом что ногами что головой. Да и не требуется для него время на адаптацию. Как бы лояльно я не относился к испанцу нигга все же круче. А Эменало лошок!

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  19. superglor 25.07.2017 06:06 # superglor
    03.07.2017

    Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил клуб подписать нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку - за любые деньги.

    Как сообщает The Telegraph, итальянец настолько заинтересован в покупке Лукаку, что попросил "Челси" потратить любые деньги ради возвращения нападающего на "Стэмфорд Бридж".

    http://fapl.ru/posts/55860/

    08.07.2017

    "Челси" предпринял отчаянную попытку перехватить Ромелу Лукаку, предложив за нападающего "Эвертона" 75 миллионов фунтов, как и "Манчестер Юнайтед".

    http://fapl.ru/posts/55940/

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  20. ruslan19930611 25.07.2017 06:04 # ruslan19930611
    Превратил фарш оборону Арсенала как же приятно это читать

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