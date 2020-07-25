Моуриньо — главная причина, почему Лукаку перешел в "Юнайтед"
Нападающий Ромелу Лукаку поведал, что главную роль в его решении присоединиться к "Манчестер Юнайтед" сыграл тренер Жозе Моуриньо.
Существует мнение, что Лукаку решился перейти в "Юнайтед" лишь из-за медлительности "Челси" или из-за дружбы с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба. Однако Ромелу настаивает, что главную роль все-таки сыграл Моуриньо.
"Какова роль Погба в моем переходе? В конце концов я должен был самостоятельно принять решение. Больше всего меня убедил разговор с тренером, его планы и то, как он хочет перестроить клуб. Он хотел, чтобы я был частью этого".
"Я благодарен за эту возможность. Я замечательно себя чувствую здесь. Это нечто, чего я всегда хотел. Я всегда хотел выступать за клуб такого масштаба. Теперь я здесь, я хочу воспользоваться своим шансом и быть как можно полезнее для клуба", — цитирует Лукаку The Telegraph.
25.07.2017 00:05
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Последние комментарии:
Что за волнения в петушатнике? Вам ваше место напомнить. Кто кого ебал и кто как сезон завершил? Чмошники ебучие. Обсуждайте Эвертон с Вест Хэмом. Это команды вашего круга и уровня, на сегодняшний день. Соседи ваши по турнирной таблице. О Челси они рассуждают. Где вы и где Челси? Не смешите.
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ИМХО ушел к Мауриньо, дабы доказать ему, что он отличный игрок, а Маур, как тренер-лошара, не разбирающийся в ногомячистах, ибо слил нигру из Челси как неконкурентоспособного. Докажет и уйдет в закат. Ну или в Зенит или Арсенал.
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Хахаха бля вы че реально думаете, что Мукака лучше Мораты? Это пиздец. Да вы на него просто посмотрите на эту хуйню несуразную. Ему надо в американский футбол играть! Он реально тупой деревянный болван. Кто это не видит, тот просто слепой, либо фанат МЮ.
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В клуб такого масштаба...
И только ебанутые болельщики chelsie продолжают месить друг другу глину под все более невнятные буквы о величии chelsie
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Короче, Мукака. Ты уже показал свой истинный уровень вчера в матче с дублем Реала. Нелепые попытки принять мяч спиной к воротам, под Дрогба хотел закосить. Только ему до Дрогба, как Димке Билану до Джастина Тимб. Просто мертвый.
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Да кого колышат все эти лирические отступления. МЮ купил. Челщит обосрался.
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Долго это унижение парика будет продолжаться? Уже какой-то Лукаку прямо говорит, что не захотел с ним работать.
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Маур на коленях вымолил прощение и обещал место в основе до конца карьеры. Ведь это последний человек, кто мог бы реально попытаться вытащить легендарный клуб с шестрго места.
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уже не верю ни одному слову касательно трансферов мораты и лукаку
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Машина по унижению стоков, бромвичей, челси и прочего.
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Что еще придумают эти актеры?
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