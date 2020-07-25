Моуриньо — главная причина, почему Лукаку перешел в "Юнайтед"

Ромелу Лукаку и Жозе Моуриньо Нападающий Ромелу Лукаку поведал, что главную роль в его решении присоединиться к "Манчестер Юнайтед" сыграл тренер Жозе Моуриньо.

Существует мнение, что Лукаку решился перейти в "Юнайтед" лишь из-за медлительности "Челси" или из-за дружбы с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба. Однако Ромелу настаивает, что главную роль все-таки сыграл Моуриньо.

"Какова роль Погба в моем переходе? В конце концов я должен был самостоятельно принять решение. Больше всего меня убедил разговор с тренером, его планы и то, как он хочет перестроить клуб. Он хотел, чтобы я был частью этого".

"Я благодарен за эту возможность. Я замечательно себя чувствую здесь. Это нечто, чего я всегда хотел. Я всегда хотел выступать за клуб такого масштаба. Теперь я здесь, я хочу воспользоваться своим шансом и быть как можно полезнее для клуба", — цитирует Лукаку The Telegraph.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. golokante 25.07.2017 00:58 # golokante
    Что за волнения в петушатнике? Вам ваше место напомнить. Кто кого ебал и кто как сезон завершил? Чмошники ебучие. Обсуждайте Эвертон с Вест Хэмом. Это команды вашего круга и уровня, на сегодняшний день. Соседи ваши по турнирной таблице. О Челси они рассуждают. Где вы и где Челси? Не смешите.

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  2. lahmatyj 25.07.2017 00:52 # lahmatyj
    ИМХО ушел к Мауриньо, дабы доказать ему, что он отличный игрок, а Маур, как тренер-лошара, не разбирающийся в ногомячистах, ибо слил нигру из Челси как неконкурентоспособного. Докажет и уйдет в закат. Ну или в Зенит или Арсенал.

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  3. golokante 25.07.2017 00:50 # golokante
    Хахаха бля вы че реально думаете, что Мукака лучше Мораты? Это пиздец. Да вы на него просто посмотрите на эту хуйню несуразную. Ему надо в американский футбол играть! Он реально тупой деревянный болван. Кто это не видит, тот просто слепой, либо фанат МЮ.

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  4. hateroff 25.07.2017 00:48 # hateroff
    В клуб такого масштаба...
    И только ебанутые болельщики chelsie продолжают месить друг другу глину под все более невнятные буквы о величии chelsie

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  5. golokante 25.07.2017 00:45 # golokante
    Короче, Мукака. Ты уже показал свой истинный уровень вчера в матче с дублем Реала. Нелепые попытки принять мяч спиной к воротам, под Дрогба хотел закосить. Только ему до Дрогба, как Димке Билану до Джастина Тимб. Просто мертвый.

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  6. mancunia-planet 25.07.2017 00:43 # mancunia-planet
    Да кого колышат все эти лирические отступления. МЮ купил. Челщит обосрался.

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  7. psycho1 25.07.2017 00:36 # psycho1
    Долго это унижение парика будет продолжаться? Уже какой-то Лукаку прямо говорит, что не захотел с ним работать.

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  8. gidro-met 25.07.2017 00:26 # gidro-met
    Маур на коленях вымолил прощение и обещал место в основе до конца карьеры. Ведь это последний человек, кто мог бы реально попытаться вытащить легендарный клуб с шестрго места.

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  9. van-der-slav 25.07.2017 00:15 # van-der-slav
    уже не верю ни одному слову касательно трансферов мораты и лукаку

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  10. moneymaker 25.07.2017 00:08 # moneymaker
    Машина по унижению стоков, бромвичей, челси и прочего.

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  11. chebrec 25.07.2017 00:08 # chebrec
    Что еще придумают эти актеры?

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