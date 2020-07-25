Моуриньо — главная причина, почему Лукаку перешел в "Юнайтед"

Нападающий Ромелу Лукаку поведал, что главную роль в его решении присоединиться к "Манчестер Юнайтед" сыграл тренер Жозе Моуриньо.

Существует мнение, что Лукаку решился перейти в "Юнайтед" лишь из-за медлительности "Челси" или из-за дружбы с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба. Однако Ромелу настаивает, что главную роль все-таки сыграл Моуриньо.



"Какова роль Погба в моем переходе? В конце концов я должен был самостоятельно принять решение. Больше всего меня убедил разговор с тренером, его планы и то, как он хочет перестроить клуб. Он хотел, чтобы я был частью этого".



"Я благодарен за эту возможность. Я замечательно себя чувствую здесь. Это нечто, чего я всегда хотел. Я всегда хотел выступать за клуб такого масштаба. Теперь я здесь, я хочу воспользоваться своим шансом и быть как можно полезнее для клуба", — цитирует Лукаку The Telegraph.