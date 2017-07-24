Хавьер Эрнандес перешел в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" официально объявил о приобретении нападающего "Байера" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса за 16 миллионов фунтов.

Растянувшиеся на несколько трансферных окон поиски проверенного бомбардира привели "молотобойцев" к 29-летнему Эрнандесу, который в период с 2010 по 2014 год выступал за "Манчестер Юнайтед", забив 59 голов в 157 матчах.



Прилетев сегодня в Хитроу, Чичарито быстро прошел медицинское обследование и заключил контракт на три года. В ближайшие дни экс-игрок "Реала" отправится в Германию, где команда Славена Билича проводит тренировочный сбор.



Отметим, что в "Байере" Эрнандес провел только два сезона, отличившись 39 раз в 76 матчах. А ранее в этом году Хавьер стал лучшим бомбардиром своей сборной всех времен — 47 голов.



"Я очень рад присоединиться к "Вест Хэму". На мой взгляд, Премьер-Лига — лучшая лига в мире, и когда мне предоставилась возможность вернуться, я отчаянно захотел перейти в этот клуб".



"Это решение не было сложным. "Вест Хэм" — клуб с историей и очень амбициозный. Вы и сами можете видеть, каких игроков они подписали. Мы надеемся провести очень хороший сезон".



"Я провел три великолепных года, выступая в Испании и Германии, но Англия была первой по-настоящему большой главой в моей карьере, поэтому я так рад вернуться. Мне не терпится начать сезон и помочь команде достичь всех своих целей", — сообщил Эрнандес.



Добавим, Чичарито стал очередным именитым новичком "Вест Хэма" после Джо Харта, Пабло Сабалеты и Марко Арнаутовича.