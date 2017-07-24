Хавьер Эрнандес перешел в "Вест Хэм"
"Вест Хэм" официально объявил о приобретении нападающего "Байера" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса за 16 миллионов фунтов.
Растянувшиеся на несколько трансферных окон поиски проверенного бомбардира привели "молотобойцев" к 29-летнему Эрнандесу, который в период с 2010 по 2014 год выступал за "Манчестер Юнайтед", забив 59 голов в 157 матчах.
Прилетев сегодня в Хитроу, Чичарито быстро прошел медицинское обследование и заключил контракт на три года. В ближайшие дни экс-игрок "Реала" отправится в Германию, где команда Славена Билича проводит тренировочный сбор.
Отметим, что в "Байере" Эрнандес провел только два сезона, отличившись 39 раз в 76 матчах. А ранее в этом году Хавьер стал лучшим бомбардиром своей сборной всех времен — 47 голов.
"Я очень рад присоединиться к "Вест Хэму". На мой взгляд, Премьер-Лига — лучшая лига в мире, и когда мне предоставилась возможность вернуться, я отчаянно захотел перейти в этот клуб".
"Это решение не было сложным. "Вест Хэм" — клуб с историей и очень амбициозный. Вы и сами можете видеть, каких игроков они подписали. Мы надеемся провести очень хороший сезон".
"Я провел три великолепных года, выступая в Испании и Германии, но Англия была первой по-настоящему большой главой в моей карьере, поэтому я так рад вернуться. Мне не терпится начать сезон и помочь команде достичь всех своих целей", — сообщил Эрнандес.
Добавим, Чичарито стал очередным именитым новичком "Вест Хэма" после Джо Харта, Пабло Сабалеты и Марко Арнаутовича.
24.07.2017 23:35
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Как раз этот валет - будет добивать корявые рандомы после навесов 19 века, которые киксанули защи.Типикал крысытина с мордой ребенка.Сколько голов Вх недосчитался из-за неповоротливых мужланов, которые мяч с метра не могли йобнуть в пустые в суматохе.
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Пенсам нужно скорее сниматься с чемпа.
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Раньше в му во времена старого маразматика была поговорка:
Отскокито в стиле чикарито
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Раньше был чел с ником ch14arito
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Лучше бы Маур Чичарито взял, чем этого жирного нигера.
ну и таблица АПЛ в мае будет такой:
1 мс
2 щулсе
3 МЮ
4 тоттенхем
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Топарь всего за 16кк. Чо то изи для такого кала как ВХЮ.
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https://www.kinopoisk.ru/film/1045553/
Буквально вчера, на нетфликсе вышел первый сезон сериала 'Озарк'. С наскоку, это лучшая криминальная драма со времён 'во все тяжкие'.
В чём его приколюха и зачем его смотреть? Главный герой - Мартин Бёрд, отмывает деньги крупного мексиканского наркокартеля. Но всё решительно идёт по пизде, когда его партнёр пытается кинуть этого барыгу на деньги. Когда приходит время казни, Мартин придумывает план как ему не сдохнуть. Используя брошюру с говёным провинциальным городком, он ссыт в уши главе наркокартеля, что может отмыть ему огромную кучу денег. Используя свои мозги, Мартин начинает планомерно подминать город под себя, сталкиваясь с мразями всех мастей.
В чём отличие от 'все тяжкие'? Всё очень просто, здесь нет как такового становления. Главный герой - бизнесмен, то есть он мразь, использующая деньги и знания для достижения своих целей. У него нет абсолютно никаких моральных ограничений. Даже в сравнении с семьёй Уолтера Уайта всё иначе. Буквально за пару минут Мартин объясняет своей жене, что он отмывает деньги для наркокартеля и что им всем отрежут головы, если они не сделают всё как надо. И именно в этот момент начинается весь сок сериала. Они все поняли в какой они жопе и пытаются вместе выбраться из неё. Здесь нет такого отторжения как в 'во все тяжкие', когда всё человечество хотело задушить жену Уолтера Уайта, а его сына пиздануть чем-нибудь тяжёлым.
У 'озарка' свой уникальный стиль с безумнейшим вниманием к деталям. По всему сериалу разбросано огромное количество 'рычагов', которые выстреливают, когда этого не ждёшь. В начале каждой серии появляется подсказка, в которой намекается что будет в конкретном эпизоде. Казалось бы, банальщина, но исполнение просто невероятное.
Самое важное, что вернулось ощущение, что видишь нечто безумно крутое, чего ещё никто не видел. Словно смотришь на дорогущий автомобиль, где всё идеально расположено на своих местах.
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ
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Вылетит в ЧШ и свалит как крыса в другой чемп.
Манк раз - манк навсегда
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Оо, дружище вернулся)Уверен, что Сэр будет приходить на его матчи.
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Будет унижать Членсов, по старой памяти.
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Чича > Лукаку
Норм скамы дважды самоокропились.
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