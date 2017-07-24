Мората: "Сама судьба свела нас с Конте"

Нападающий "Челси" Альваро Мората назвал свое воссоединение с тренером Антонио Конте "судьбой".

Три года назад именно Конте организовал переход Мораты в "Ювентус" из "Реала", однако поработать вместе им не удалось из-за того, что Антонио ушел в сборную Италии.



Достоверно известно, что Конте пытался пригласить Морату на "Стэмфорд Бридж" еще прошлым летом. Спустя год им все-таки удалось воссоединиться, и Альваро считает, что этому помогла сама судьба.



"Я знаю, что Антонио хотел заполучить меня в прошлом, и я действительно хотел поработать вместе с Антонио. Наконец, судьба свела нас вместе. Мне не терпится начать играть за него и за "Челси", побеждая вместе".



"Я был расстроен, когда в 2014 году он ушел в сборную Италии, но я провел хороший сезон в "Ювентусе". Я действительно хотел поработать с этим тренером, и, наконец, мне предоставилась такая возможность".



"Я знаю его стиль работы, его штаб. Я знаю, что он большое внимание уделяет тактике. Мне нравится его игра, и я знаю, как играть по его схеме", — сообщил Мората официальному веб-сайту своего нового клуба.