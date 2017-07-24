"Эвертон" готов выложить 45 миллионов фунтов за Сигурдссона
"Эвертон" увеличил свое предложение о покупке плеймейкера "Суонси" Гульфи Сигурдссона до 45 миллионов фунтов.
Несмотря на то, что "Суонси" требует 50 миллионов фунтов за свою звезду, а "Эвертон" не собирается платить такие деньги, главный тренер "лебедей" Пол Клемент не взял исландца в предсезонное турне клуба по Америке. Очевидно, что на "Либерти" уже не рассчитывают на 28-летнего плеймейкера.
Как сообщает Sky Sports, после двух отвергнутых предложений "Эвертон" рассчитывает на компромисс. Сегодня "ириски" улучшили условия до 45 миллионов фунтов, из которых 5 предусмотрены в качестве бонусов.
Отметим, что в случае переезда Сигурдссона на "Гудисон Парк" мерсисайдский клуб, вероятно, расстанется с Россом Баркли, за которым охотится "Тоттенхэм".
24.07.2017 21:15
Просмотров: 1025
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну какое днище купили манки, Потратив 50 лямов за недозащитника, второй Мангаля, попадет в худшую сим.сборную сезона, как 180 миллионный Лукаку (:
(ответить)
вообще похуй на chelsea
(ответить)
нужно баркли забирать
(ответить)
Местная педота уже облизала этого недофутболиста в едином порыве потралить свою мамку?
(ответить)
Достойные деньги за настоящего тащера.
(ответить)
классный плеймейкер, лучше любого оного колбасы, гг и му.
1.челси
2.мц
3.ттх
4.эвертон
5.ливер
(ответить)
Этого пацана бы в нормальный клубешник - заиграл бы как Коутинхо! Не везет ему - всякие эвертоны и тотенхемы попадаются
(ответить)
"Как центральный защитник он (Луиз) дерьмо." - reeker как боженька смолвил.
(ответить)
Сигурдссон 45 млн.фунтов
Матич 50 млн фунтов
Пхахаха
(ответить)
поменяв 1/3 состава Эве будет только сыгрываться пол сезона, в итоге макс 6 место - никаких шансов на 4
(ответить)
Ставлю квадратную хату, что 5-6 место разыграют эве и вестхэм. Вулвеч и еще кто-то (по всем раскладам смузи) - вне еврокубков
Таки дела малята
(ответить)
А вы говорите 75 млн за 22 летнего лучшего цпз Европы много. Определенно нужно брать Кейта и за 80.
(ответить)
Топарь, минимум 15 ГП за сезон оформит.
(ответить)
отожмут у муму 6-ю строчку и КАЛ
(ответить)
че ваще ебанутые??
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий