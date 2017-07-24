"Эвертон" готов выложить 45 миллионов фунтов за Сигурдссона

Гульфи Сигурдссон "Эвертон" увеличил свое предложение о покупке плеймейкера "Суонси" Гульфи Сигурдссона до 45 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что "Суонси" требует 50 миллионов фунтов за свою звезду, а "Эвертон" не собирается платить такие деньги, главный тренер "лебедей" Пол Клемент не взял исландца в предсезонное турне клуба по Америке. Очевидно, что на "Либерти" уже не рассчитывают на 28-летнего плеймейкера.

Как сообщает Sky Sports, после двух отвергнутых предложений "Эвертон" рассчитывает на компромисс. Сегодня "ириски" улучшили условия до 45 миллионов фунтов, из которых 5 предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что в случае переезда Сигурдссона на "Гудисон Парк" мерсисайдский клуб, вероятно, расстанется с Россом Баркли, за которым охотится "Тоттенхэм".



Метки Сигурдссон, Суонси, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2017 21:15

Количество просмотров Просмотров: 1025

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wymkentski 24.07.2017 22:32 # wymkentski
    Ну какое днище купили манки, Потратив 50 лямов за недозащитника, второй Мангаля, попадет в худшую сим.сборную сезона, как 180 миллионный Лукаку (:

    (ответить)

  2. bigdick 24.07.2017 22:04 # bigdick
    вообще похуй на chelsea

    (ответить)

  3. al-faarabi 24.07.2017 22:01 # al-faarabi
    нужно баркли забирать

    (ответить)

  4. masterofcactus 24.07.2017 21:57 # masterofcactus
    Местная педота уже облизала этого недофутболиста в едином порыве потралить свою мамку?

    (ответить)

  5. imf-tau 24.07.2017 21:42 # imf-tau
    Достойные деньги за настоящего тащера.

    (ответить)

  6. multazar 24.07.2017 21:41 # multazar
    классный плеймейкер, лучше любого оного колбасы, гг и му.

    1.челси
    2.мц
    3.ттх
    4.эвертон
    5.ливер

    (ответить)

  7. kipeloff89 24.07.2017 21:39 # kipeloff89
    Этого пацана бы в нормальный клубешник - заиграл бы как Коутинхо! Не везет ему - всякие эвертоны и тотенхемы попадаются

    (ответить)

  8. budun 24.07.2017 21:39 # budun
    "Как центральный защитник он (Луиз) дерьмо." - reeker как боженька смолвил.

    (ответить)

  9. nurba44 24.07.2017 21:34 # nurba44
    Сигурдссон 45 млн.фунтов
    Матич 50 млн фунтов
    Пхахаха

    (ответить)

  10. bonch-bruevich 24.07.2017 21:33 # bonch-bruevich
    поменяв 1/3 состава Эве будет только сыгрываться пол сезона, в итоге макс 6 место - никаких шансов на 4

    (ответить)

  11. j-silver 24.07.2017 21:29 # j-silver
    Ставлю квадратную хату, что 5-6 место разыграют эве и вестхэм. Вулвеч и еще кто-то (по всем раскладам смузи) - вне еврокубков
    Таки дела малята

    (ответить)

  12. osprey 24.07.2017 21:28 # osprey
    А вы говорите 75 млн за 22 летнего лучшего цпз Европы много. Определенно нужно брать Кейта и за 80.

    (ответить)

  13. lahmatyj 24.07.2017 21:26 # lahmatyj
    Топарь, минимум 15 ГП за сезон оформит.

    (ответить)

  14. megan063 24.07.2017 21:20 # megan063
    отожмут у муму 6-ю строчку и КАЛ

    (ответить)

  15. lower-greek 24.07.2017 21:19 # lower-greek
    че ваще ебанутые??

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: