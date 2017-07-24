"Эвертон" готов выложить 45 миллионов фунтов за Сигурдссона

"Эвертон" увеличил свое предложение о покупке плеймейкера "Суонси" Гульфи Сигурдссона до 45 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что "Суонси" требует 50 миллионов фунтов за свою звезду, а "Эвертон" не собирается платить такие деньги, главный тренер "лебедей" Пол Клемент не взял исландца в предсезонное турне клуба по Америке. Очевидно, что на "Либерти" уже не рассчитывают на 28-летнего плеймейкера.



Как сообщает Sky Sports, после двух отвергнутых предложений "Эвертон" рассчитывает на компромисс. Сегодня "ириски" улучшили условия до 45 миллионов фунтов, из которых 5 предусмотрены в качестве бонусов.



Отметим, что в случае переезда Сигурдссона на "Гудисон Парк" мерсисайдский клуб, вероятно, расстанется с Россом Баркли, за которым охотится "Тоттенхэм".