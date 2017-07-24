Куртуа верит, что Батшуайи по силам оставить Морату на скамейке

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что у Мичи Батшуайи есть реальные шансы потеснить новичка Альваро Морату в статусе основного нападающего команды.

В своем дебютном английском сезоне Батшуайи так и не смог навязать конкуренцию Диего Косте, который вскоре должен покинуть "Стэмфорд Бридж".



В новой кампанию конкурентом Мичи по позиции станет приобретенный у "Реала" за 70 миллионов фунтов Мората, и Куртуа считает, что его партнер по сборной Бельгии может застолбить за собой место в составе, пока Альваро адаптируется к английскому футболу.



"К нам пришел Альваро, но ему требуется время, чтобы адаптироваться к нашему стилю. Поэтому, возможно, у Мичи есть небольшое преимущество. Новому игроку всегда необходимо привыкнуть к команде".



"Конечно, это хорошо, что к нам пришел Мората. Он тренировался с "Реалом" и, возможно, будет готов сыграть против "Баварии" или "Интера". Он должен почувствовать, как мы играем, потому что наш стиль отличается".



"Мичи хороший нападающий, поэтому, если он продолжит забивать, у тренера не будет причин его менять. Он знает, что в период предсезонной подготовки является нашим нападающим номер один. И он должен играть хорошо", — цитирует Куртуа Daily Mail.