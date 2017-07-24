Куртуа верит, что Батшуайи по силам оставить Морату на скамейке

Мичи Батшуайи Голкипер "Челси" Тибо Куртуа считает, что у Мичи Батшуайи есть реальные шансы потеснить новичка Альваро Морату в статусе основного нападающего команды.

В своем дебютном английском сезоне Батшуайи так и не смог навязать конкуренцию Диего Косте, который вскоре должен покинуть "Стэмфорд Бридж".

В новой кампанию конкурентом Мичи по позиции станет приобретенный у "Реала" за 70 миллионов фунтов Мората, и Куртуа считает, что его партнер по сборной Бельгии может застолбить за собой место в составе, пока Альваро адаптируется к английскому футболу.

"К нам пришел Альваро, но ему требуется время, чтобы адаптироваться к нашему стилю. Поэтому, возможно, у Мичи есть небольшое преимущество. Новому игроку всегда необходимо привыкнуть к команде".

"Конечно, это хорошо, что к нам пришел Мората. Он тренировался с "Реалом" и, возможно, будет готов сыграть против "Баварии" или "Интера". Он должен почувствовать, как мы играем, потому что наш стиль отличается".

"Мичи хороший нападающий, поэтому, если он продолжит забивать, у тренера не будет причин его менять. Он знает, что в период предсезонной подготовки является нашим нападающим номер один. И он должен играть хорошо", — цитирует Куртуа Daily Mail.


Метки Батшуайи, Куртуа, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 21:00

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  1. januzaj00 24.07.2017 21:01 # januzaj00
    Пока в это время Коста будет во всю клепать баночки за Милан. Вот это фэйлище для пенсов будет

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