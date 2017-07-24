Перес чувствует себя "обманутым" в "Арсенале"

Нападающий Лукас Перес заявил, что хочет покинуть "Арсенал", а также пожаловался на то, что клуб забрал у него 9-й номер.

Приобретенный год назад у "Депортиво" за 17 миллионов фунтов игрок отметился только двумя появлениями в стартовом составе "канониров" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Терпение Лукаса окончательно лопнуло после того, как клуб забрал у него 9-й номер и передал новичку Александру Лакасетту. Больше Перенес не видит для себя смысла оставаться в "Арсенале".



"Я хочу уйти, играть и быть счастливым. В прошлом году я имел редкие шансы, но даже ими смог воспользоваться. Очевидно, что в новом сезоне ничего не изменится. Я хочу сражаться за место в сборной. Я хочу играть в футбол, но для этого должен уйти. Думаю, лучшее место для меня — это мой дом, "Депортиво".



"Они ("Арсенал") повели себя нехорошо по отношению ко мне. Последней каплей стало их решение забрать мой игровой номер и отдать его другому, даже не сказав мне об этом".



"Я больше не могу так продолжать. Я выкладывался без остатка, но не получал никакой отдачи. Я не могу больше это терпеть. Я чувствую себя обманутым. В феврале мне не позволили уйти в Китай, пообещав, что я буду играть больше. После этого я стал играть еще меньше".



"С номером они поступили некрасиво. Во время турне Лакасетт попросил этот номер, и босс согласился. Затем он сказал мне об этом. В прошлом сезоне Венгер говорил, что понимает мои чувства. Думаю, в этом сезоне будет только хуже, поэтому я должен уйти", — цитирует Переса The Telegraph.