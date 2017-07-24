Перес чувствует себя "обманутым" в "Арсенале"
Нападающий Лукас Перес заявил, что хочет покинуть "Арсенал", а также пожаловался на то, что клуб забрал у него 9-й номер.
Приобретенный год назад у "Депортиво" за 17 миллионов фунтов игрок отметился только двумя появлениями в стартовом составе "канониров" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
Терпение Лукаса окончательно лопнуло после того, как клуб забрал у него 9-й номер и передал новичку Александру Лакасетту. Больше Перенес не видит для себя смысла оставаться в "Арсенале".
"Я хочу уйти, играть и быть счастливым. В прошлом году я имел редкие шансы, но даже ими смог воспользоваться. Очевидно, что в новом сезоне ничего не изменится. Я хочу сражаться за место в сборной. Я хочу играть в футбол, но для этого должен уйти. Думаю, лучшее место для меня — это мой дом, "Депортиво".
"Они ("Арсенал") повели себя нехорошо по отношению ко мне. Последней каплей стало их решение забрать мой игровой номер и отдать его другому, даже не сказав мне об этом".
"Я больше не могу так продолжать. Я выкладывался без остатка, но не получал никакой отдачи. Я не могу больше это терпеть. Я чувствую себя обманутым. В феврале мне не позволили уйти в Китай, пообещав, что я буду играть больше. После этого я стал играть еще меньше".
"С номером они поступили некрасиво. Во время турне Лакасетт попросил этот номер, и босс согласился. Затем он сказал мне об этом. В прошлом сезоне Венгер говорил, что понимает мои чувства. Думаю, в этом сезоне будет только хуже, поэтому я должен уйти", — цитирует Переса The Telegraph.
24.07.2017 20:00
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Последние комментарии:
Легенда ггунеров...
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фактически с октября до декабря он пережил две травмы с маленьким окошком между ними (когда он лудогорцу 2 гп отдал)- то есть его физически не было два месяца
когда он набрал форму к середине декабря ему дали поиграть против Базеля, где он оформил хеттрик
15 минут на Эмирэйтс против ВБА и сразу же на следующий матч опять дома его выпустили в основе,где никаких резалт действий
в дальнейшем он получал свои 20-30 минут в конце матча и сумел отличиться лишь один раз против Бормута
и в марте он получил свою новую травму до середины мая
какой тебе после этого номер? в лазарете койку личную если только
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Оказался натуралом.
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жаль его(
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Мы тоже иногда это чувствуем. Это нормально.
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Всем очевидно, что Арсен знатно развел болельщиков. Плевать он хотел на этого чудика. Этот трансфер чисто заткнуть недовольство фанатов.
Вот такой скользкий тип ваш Арсений. Отмывает деньги на ранчо начальству.
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Сливают топаря
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Конченый клуб, настоящая помойка.
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