"Кристал Пэлас" приобрел Джайро Ридевалда

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении защитника "Аякса" и сборной Голландии Джайро Ридевалда. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.

Ридевалд, способный сыграть центрального защитника, левого защитника и опорного полузащитника, отлично знаком с новым тренером "орлов" Франком Де Буром, с которым он поработал в академии "Аякса", и который затем обеспечил его дебют за первую команду амстердамского клуба.



К своим 20 годам Джайро провел уже 93 матча за "Аякс", включая проигранный финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" в мае. В прошлом сезоне Ридевалд имел лучший процент точности передач во всей Эредивизии — 92.4.



Сегодня Ридевалд, на счету которого также три матча за сборную Голландии, заключил с "Пэлас" контракт на пять лет, став вторым новичком команды Де Бура после полузащитника Рубена Лофтус-Чика.



"Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас". Поговорив с боссом пару недель назад, я был счастлив предоставленной возможностью отправиться выступать в Премьер-Лигу".



"Премьер-Лига — отличное соревнование, чтобы в нем участвовать, и замечательно, что я снова смогу работать с Франком Де Буром, с которым мы вместе трудились в "Аяксе", — сообщил Ридевалд.



