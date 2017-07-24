Байи дисквалифицирован на матч за Суперкубок Европы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи будет дисквалифицирован на матч за Суперкубок Европы, а также на стартовый поединок группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Напомним, предыдущая европейская кампания была окончена для Байи удалением в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:1). Эрик получил красную карточку за то, что схватил за горло Джона Гвидетти, а затем схлестнулся с Факундо Ронкальей.



И вот сейчас УЕФА объявил, что в дополнение к стандартной одноматчевой дисквалификации 23-летний ивуариец получил еще два матча пропуска. Таково решение дисциплинарной комиссии.



Таким образом, Байи не сыграет 8 августа против "Реала" в Скопье, а также в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Один поединок из своей дисквалификации Эрик уже отбыл, пропустив финал Лиги Европы против "Аякса" в мае.