Байи дисквалифицирован на матч за Суперкубок Европы

Эрик Байи Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи будет дисквалифицирован на матч за Суперкубок Европы, а также на стартовый поединок группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Напомним, предыдущая европейская кампания была окончена для Байи удалением в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:1). Эрик получил красную карточку за то, что схватил за горло Джона Гвидетти, а затем схлестнулся с Факундо Ронкальей.

И вот сейчас УЕФА объявил, что в дополнение к стандартной одноматчевой дисквалификации 23-летний ивуариец получил еще два матча пропуска. Таково решение дисциплинарной комиссии.

Таким образом, Байи не сыграет 8 августа против "Реала" в Скопье, а также в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Один поединок из своей дисквалификации Эрик уже отбыл, пропустив финал Лиги Европы против "Аякса" в мае.


Метки Байи, дисквалификации, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 19:00

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