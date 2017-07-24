Байи дисквалифицирован на матч за Суперкубок Европы
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи будет дисквалифицирован на матч за Суперкубок Европы, а также на стартовый поединок группового этапа следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Напомним, предыдущая европейская кампания была окончена для Байи удалением в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против "Сельты" (1:1). Эрик получил красную карточку за то, что схватил за горло Джона Гвидетти, а затем схлестнулся с Факундо Ронкальей.
И вот сейчас УЕФА объявил, что в дополнение к стандартной одноматчевой дисквалификации 23-летний ивуариец получил еще два матча пропуска. Таково решение дисциплинарной комиссии.
Таким образом, Байи не сыграет 8 августа против "Реала" в Скопье, а также в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Один поединок из своей дисквалификации Эрик уже отбыл, пропустив финал Лиги Европы против "Аякса" в мае.
24.07.2017 19:00
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Лошара...
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Вот лох.
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