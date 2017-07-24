Мхитарян уверен, что новый сезон сложится для него лучше

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян выразил уверенность, что новый сезон сложится для него лучше, нежели предыдущий.

Прибыв прошлым летом на "Олд Траффорд" из дортмундской "Боруссии", Мхитарян был вынужден запастись терпением до 10 сентября, чтобы впервые появиться в стартовом составе "красных дьяволов" — то было дерби против "Манчестер Сити", в перерыве которого тренер Жозе Моуриньо заменил Генриха.



Своего следующего шанса сыграть 28-летнему армянину пришлось ждать аж до 2 ноября. Несмотря на эти первоначальные сложности, Мхитарян ударно провел концовку сезона, забив 12 голов. Генрих уверен, что в новой кампании все будет гораздо лучше.



"Определенно, этот опыт сделает меня лучше как игрока. Некоторые люди говорят: "Ты был другим игроком в Дортмунде". Но я лишь отвечаю, что никогда не жалел о своем решении отправиться сюда. Я очень счастлив".



"Те сложности, которые у меня были в прошлом сезоне, очень мне помогли. Мне удавалось оставаться сильным духом. Я никогда не жаловался на то, что мне тяжело. Я показал, что достаточно силен, чтобы преодолеть это. Думаю, я делал все возможное, чтобы упорно трудиться и показывать каждому, что я могу играть и быть полезным для команды".



"Если в такого рода моменты ты сдаешься, то теряешь смысл жизни. Я имею ввиду, что нужно оставаться позитивным, нужно оставаться сильным и упорно трудиться, потому что по одному щелчку пальцев все может измениться. Это и произошло со мной".



"Я ожидаю, что в новом сезоне мы снова сможем чего-нибудь добиться. Потому что ты всегда можешь быть лучше — нет предела совершенству. Я буду стараться изо всех сил", — цитирует Мхитаряна The Guardian.