Педро вернется к тренировкам через 10 дней в маске

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что травма вингера Педро оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, 29-летнему испанцу досталось по голове в столкновении с голкипером "Арсенала" Давидом Оспиной в товарищеском матче команд в Пекине в минувшую субботу.



И хотя Педро сразу же был отправлен в госпиталь, Конте ожидал, что его подопечный воссоединится с командой уже на следующий день. Однако вместо того, чтобы вылететь в Сингапур, куда отправились "синие", испанец вернулся назад в Лондон.



Педро не удалось отделаться лишь одним сотрясением, поэтому после 10 дней реабилитации ему предстоит вернуться к тренировкам в защитной маске.



"Ситуация оказалась более серьезной. Я надеялся, что он отделается только сотрясением. Но он получил множественные переломы, и я думаю, через 10 дней он сможет вернуться к тренировкам с нами", — цитирует Конте Sky Sports.



Добавим, эта травма ставит под угрозу участие Педро, забившего 13 голов в 43 матчах за "Челси" в прошлом сезоне, в поединке за Суперкубок Англии против все того же "Арсенала".