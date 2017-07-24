Педро вернется к тренировкам через 10 дней в маске

Педро Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что травма вингера Педро оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, 29-летнему испанцу досталось по голове в столкновении с голкипером "Арсенала" Давидом Оспиной в товарищеском матче команд в Пекине в минувшую субботу.

И хотя Педро сразу же был отправлен в госпиталь, Конте ожидал, что его подопечный воссоединится с командой уже на следующий день. Однако вместо того, чтобы вылететь в Сингапур, куда отправились "синие", испанец вернулся назад в Лондон.

Педро не удалось отделаться лишь одним сотрясением, поэтому после 10 дней реабилитации ему предстоит вернуться к тренировкам в защитной маске.

"Ситуация оказалась более серьезной. Я надеялся, что он отделается только сотрясением. Но он получил множественные переломы, и я думаю, через 10 дней он сможет вернуться к тренировкам с нами", — цитирует Конте Sky Sports.

Добавим, эта травма ставит под угрозу участие Педро, забившего 13 голов в 43 матчах за "Челси" в прошлом сезоне, в поединке за Суперкубок Англии против все того же "Арсенала".


Метки Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 17:00

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  1. bezviz 24.07.2017 17:38 # bezviz
    это уже традиция Челси играть в масках

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  2. jesus33 24.07.2017 17:26 # jesus33
    Лучше бы на канте маску нацепили, чтобы своим лицом детей не пугал.
    Да и вообще так-то пол команды синей помойки chelsea можно маски надевать, "красавец" на "красавце".

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  3. shirokov15 24.07.2017 17:11 # shirokov15
    Нормально он так матч за суперкубок тренировкой обозвал.

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  4. dk-chelsea 24.07.2017 17:01 # dk-chelsea
    Значит Виллиан опять пописяет на гг

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