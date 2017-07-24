Дефо мечтает сыграть на Чемпионате Мира

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо признался, что мечтает сыграть на Чемпионате Мира в России следующим летом.

К началу Чемпионата Мира Дефо исполнится уже 36 лет, однако возраст и конкуренция за попадание в состав "трех львов" не смущают Джермейна. Ветеран мечтает сыграть в России и надеется, что сможет завоевать доверие главного тренера Гарета Саутгейта.



"Совершенно нормально, что я поглядываю одним глазком на Чемпионат Мира. Каждый футболист хочет попасть в состав сборной, но от меня лишь зависит успешное выступление за клуб".



"Я попытаюсь выложиться на максимум, и если это позволит мне снова сыграть на Чемпионате Мира, значит, я исполню свою мечту", - приводит слова Дефо издание Daily Mirror.