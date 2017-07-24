"Сити" подтвердил трансфер Менди
"Манчестер Сити" объявил о приобретении левого защитника "Монако" Бенжамена Менди. Француз стал самым дорогостоящим игроком на своей позиции.
На протяжении двух последних недель "горожане" вели переговоры о покупке 23-летнего Менди, который блестяще провел прошлый сезон в составе "Монако" и помог монегаскам выйти в полуфинал Лиги Чемпионов и выиграть Лигу 1.
С четвертой попытки "Сити" удалось договориться о приобретении защитника: Бенжамен обошелся клубу с "Этихад" в 52 миллиона фунтов, заключил пятилетний контракт и уже присоединился к своей новой команде на предсезонном турне по США.
"Бенжамен обладает всеми качествами, которые мы ищем в крайнем защитнике. Для игрока такого возраста он уже обладает богатым опытом игры на самом высоком уровне".
"Он входит в число лучших крайних защитников мира и всегда был нашей приоритетной кандидатурой на левый фланг. Мы рады, что он перешел в "Манчестер Сити", а я уверен, что он будет фантастическим дополнением к нашей команде", - сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
24.07.2017 15:30
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Последние комментарии:
А че МЮ не подпишет Алабу или Марсело ?
Я в Фифе так и сделал, слил Шоу и Дармиана, подписал Алабу за 60 кажется и на подмену Блинд.
Вудворта всему учить надо
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Отаменди входит в 5 лучших защитников АПЛ
Источник: http://fapl.ru/posts/56267/?c=1
эехехехех)))
топ-5 от шеры:
1. Косельный
2. Мертезакер
3. Компани
4. Смоллинг
5. Отаменди
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Как же у пинсов горит, но они это пытаются скрыть. Я представляю какое глиномесиво они тут устроили бы, перейди игроки Сити в их уе6ищный недоклуб. Бешеные статистики, описания, схемки. Ехехехеехе
(ответить)
Кипер - донный, это стало понятно по матчу с МЮ.
Компани - стекло
Отаменди - середняк
Менди - кот в мешке
Волкер - середняк
Бернарду Сильва - хз как проявит себя в АПЛ
Сане - середняк
Сильва - ему скоро 32, все матчи сезона он играть не будет
Агуэро даже какой-то тинейджер на лавку усадил в прошлом сезоне
Вроде состав хороший, а если пристально смотреть то хз что будет с ними в этом сезоне.
У того же Челси все более предсказуемо и надежно
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Закрывают проблемные позиции - похвально. Но вратарь и центр обороны пока доверия не вызывают.
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Pogba <3
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Состав у сити говнище лютейшее, сброд ублюдков каких то, один де брюйне более менее норм
Парадокс, бабло тратится, команда все уе6ищней и уе6ищней становится
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подписали бы уже Неймара, заипали середняков скупать
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Nigga City
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Если лысый физрук и теперь без чашек сезон закончит, то гнать его на мороз!
Этот шарлатан уже 600 миллионов потратил.
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ситей пытается не отставать от синей бизнес-машины
(ответить)
Манчестер в этом году обоссал и Ландан, и Ливерпуль.
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Пещера уже состав Сити пилит. Скоро по протоптанной дорожке станет голубым ггшником.
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вылиты колбасник али сиссоко
(ответить)
Но..вить..у членси лучшая трансферная кампания...
(ответить)
Блин, вообще гордость берет за Россию
в рейтинге стран по пробкам Россия на 4 месте в мире, больше пробок только в Тае, Колумбии и Индонезии
А Москва - второй город в мире по протяженности пробок после Лос Анжелеса
Вы только вдумайтесь, это же говорит о том что страна богатая, и много машин
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смотря на то что у сити всегда большинство трансферов провальные, то просто нечего бояться этих панических трат лысого физрука, этот же менди или уолкер могут обкекаться по полной, или данило из лавки не будет вылазить, или эдерсон сбравится
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им бы еще лютого опорничка вроде ваньямы и пусть гвардиола еще че нить придумает на счет отмазок, состав лютейший.
_____________Эдерсон_____________
Уолкер__Компани__Отаменди__Менди
_____________Опорник_____________
Сильва__Де Брюйне__Сильва__Сане
_____________Агуэро______________
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норм конечно сити всех обставляет на транасферном рынке.
предложили на 5-10 млн больше и все - получили что хотели. цена вопроса с 3х игроквов максимум лямов 25 перплаты. зато к новому сезона будут укомплектованы по полной.
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Топ игроки на этой позиции
Марсело
Алаба
Сандро
Менди просто чувак который хорошо отыграл 1 сезон
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