"Сити" подтвердил трансфер Менди

Бенжамен Менди и Пеп Гвардиола "Манчестер Сити" объявил о приобретении левого защитника "Монако" Бенжамена Менди. Француз стал самым дорогостоящим игроком на своей позиции.

На протяжении двух последних недель "горожане" вели переговоры о покупке 23-летнего Менди, который блестяще провел прошлый сезон в составе "Монако" и помог монегаскам выйти в полуфинал Лиги Чемпионов и выиграть Лигу 1.

С четвертой попытки "Сити" удалось договориться о приобретении защитника: Бенжамен обошелся клубу с "Этихад" в 52 миллиона фунтов, заключил пятилетний контракт и уже присоединился к своей новой команде на предсезонном турне по США.

"Бенжамен обладает всеми качествами, которые мы ищем в крайнем защитнике. Для игрока такого возраста он уже обладает богатым опытом игры на самом высоком уровне".

"Он входит в число лучших крайних защитников мира и всегда был нашей приоритетной кандидатурой на левый фланг. Мы рады, что он перешел в "Манчестер Сити", а я уверен, что он будет фантастическим дополнением к нашей команде", - сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2017 15:30

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Последние комментарии:




  1. andros13 24.07.2017 16:20 # andros13
    А че МЮ не подпишет Алабу или Марсело ?
    Я в Фифе так и сделал, слил Шоу и Дармиана, подписал Алабу за 60 кажется и на подмену Блинд.

    Вудворта всему учить надо

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  2. largo-winch 24.07.2017 16:19 # largo-winch
    Отаменди входит в 5 лучших защитников АПЛ

    Источник: http://fapl.ru/posts/56267/?c=1

    эехехехех)))
    топ-5 от шеры:

    1. Косельный
    2. Мертезакер
    3. Компани
    4. Смоллинг
    5. Отаменди

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  3. paul-shark 24.07.2017 16:17 # paul-shark
    Как же у пинсов горит, но они это пытаются скрыть. Я представляю какое глиномесиво они тут устроили бы, перейди игроки Сити в их уе6ищный недоклуб. Бешеные статистики, описания, схемки. Ехехехеехе

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  4. andros13 24.07.2017 16:13 # andros13
    Кипер - донный, это стало понятно по матчу с МЮ.
    Компани - стекло
    Отаменди - середняк
    Менди - кот в мешке
    Волкер - середняк
    Бернарду Сильва - хз как проявит себя в АПЛ
    Сане - середняк
    Сильва - ему скоро 32, все матчи сезона он играть не будет
    Агуэро даже какой-то тинейджер на лавку усадил в прошлом сезоне

    Вроде состав хороший, а если пристально смотреть то хз что будет с ними в этом сезоне.
    У того же Челси все более предсказуемо и надежно

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  5. pauk 24.07.2017 16:13 # pauk
    Закрывают проблемные позиции - похвально. Но вратарь и центр обороны пока доверия не вызывают.

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  6. karandash 24.07.2017 16:11 # karandash
    Pogba <3

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  7. shmit 24.07.2017 16:10 # shmit
    Состав у сити говнище лютейшее, сброд ублюдков каких то, один де брюйне более менее норм
    Парадокс, бабло тратится, команда все уе6ищней и уе6ищней становится

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  8. el-beatle 24.07.2017 16:10 # el-beatle
    подписали бы уже Неймара, заипали середняков скупать

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  9. narcot 24.07.2017 16:06 # narcot
    Nigga City

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  10. fc-oil 24.07.2017 16:06 # fc-oil
    Если лысый физрук и теперь без чашек сезон закончит, то гнать его на мороз!
    Этот шарлатан уже 600 миллионов потратил.

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  11. apucmokpam 24.07.2017 16:06 # apucmokpam
    ситей пытается не отставать от синей бизнес-машины

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  12. paul-shark 24.07.2017 16:04 # paul-shark
    Манчестер в этом году обоссал и Ландан, и Ливерпуль.

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  13. paul-shark 24.07.2017 16:03 # paul-shark
    Пещера уже состав Сити пилит. Скоро по протоптанной дорожке станет голубым ггшником.

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  14. mata05 24.07.2017 16:03 # mata05
    вылиты колбасник али сиссоко

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  15. paul-shark 24.07.2017 16:02 # paul-shark
    Но..вить..у членси лучшая трансферная кампания...

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  16. andros13 24.07.2017 16:01 # andros13
    Блин, вообще гордость берет за Россию

    в рейтинге стран по пробкам Россия на 4 месте в мире, больше пробок только в Тае, Колумбии и Индонезии
    А Москва - второй город в мире по протяженности пробок после Лос Анжелеса

    Вы только вдумайтесь, это же говорит о том что страна богатая, и много машин

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  17. bezviz 24.07.2017 16:01 # bezviz
    смотря на то что у сити всегда большинство трансферов провальные, то просто нечего бояться этих панических трат лысого физрука, этот же менди или уолкер могут обкекаться по полной, или данило из лавки не будет вылазить, или эдерсон сбравится

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  18. al-faarabi 24.07.2017 15:58 # al-faarabi
    им бы еще лютого опорничка вроде ваньямы и пусть гвардиола еще че нить придумает на счет отмазок, состав лютейший.

    _____________Эдерсон_____________
    Уолкер__Компани__Отаменди__Менди
    _____________Опорник_____________
    Сильва__Де Брюйне__Сильва__Сане
    _____________Агуэро______________

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  19. slavik92 24.07.2017 15:57 # slavik92
    норм конечно сити всех обставляет на транасферном рынке.
    предложили на 5-10 млн больше и все - получили что хотели. цена вопроса с 3х игроквов максимум лямов 25 перплаты. зато к новому сезона будут укомплектованы по полной.

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  20. andros13 24.07.2017 15:55 # andros13
    Топ игроки на этой позиции
    Марсело
    Алаба
    Сандро

    Менди просто чувак который хорошо отыграл 1 сезон

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