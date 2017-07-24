"Сити" подтвердил трансфер Менди

"Манчестер Сити" объявил о приобретении левого защитника "Монако" Бенжамена Менди. Француз стал самым дорогостоящим игроком на своей позиции.

На протяжении двух последних недель "горожане" вели переговоры о покупке 23-летнего Менди, который блестяще провел прошлый сезон в составе "Монако" и помог монегаскам выйти в полуфинал Лиги Чемпионов и выиграть Лигу 1.



С четвертой попытки "Сити" удалось договориться о приобретении защитника: Бенжамен обошелся клубу с "Этихад" в 52 миллиона фунтов, заключил пятилетний контракт и уже присоединился к своей новой команде на предсезонном турне по США.



"Бенжамен обладает всеми качествами, которые мы ищем в крайнем защитнике. Для игрока такого возраста он уже обладает богатым опытом игры на самом высоком уровне".



"Он входит в число лучших крайних защитников мира и всегда был нашей приоритетной кандидатурой на левый фланг. Мы рады, что он перешел в "Манчестер Сити", а я уверен, что он будет фантастическим дополнением к нашей команде", - сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.