"Антальяспор" ведет переговоры по Уилширу
Президент "Антальяспора" Али Шафак Озтюрк сообщил, что его клуб вступил в переговоры о покупке полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.
Только две недели назад главный тренер "канониров" Арсен Венгер пообещал, что сделает определенную ставку на Уилшира в новом сезоне. По всей видимости, позиция француза резко изменилась: интерес к Джеку уже подтвердили итальянская "Сампдория" и "Антальяспор".
Более того, турецкий клуб даже вступил в переговоры о покупке полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Борнмуте". Камнем преткновения могут стать лишь финансовые условия – неподъемные для "Антальяспора".
"Мы сделали соответствующий запрос и ведем переговоры, но "Арсенал" хочет слишком много за Уилшира. Нам будет тяжело провернуть сделку", - цитирует Озтюрка ESPN.
24.07.2017 15:00
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орео выше горео
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Источник: http://fapl.ru/rules/
mihajlo6, данный пункт Правил не работает. Сегодня меня раза 3 оскорбили. Пользователи, 6лять.
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Фамилия Уилшера так долго на слуху, что кажется, будто ему уже столько, сколько Буффону лет.
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Херово дела обстоят, не повезло ему
В памяти лишь полтора топовых матча, пусть карьеру завершает)
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ой пля, чувак не смог. и сколько их таких было? янузаи всякие лейвы стоунзы и все им подобные есть в каждой команде
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где же вы, уилшедрочеры? Кто-то его пару-тройку лет назад называл вторым Джеррардом-Лэмпардом, надеждой сборной!
Впрочем что еще ждать от ссаненьких гей-гуннеров :)
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Арсенал загубил прекрасного игрока.
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