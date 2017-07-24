"Антальяспор" ведет переговоры по Уилширу

Президент "Антальяспора" Али Шафак Озтюрк сообщил, что его клуб вступил в переговоры о покупке полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

Только две недели назад главный тренер "канониров" Арсен Венгер пообещал, что сделает определенную ставку на Уилшира в новом сезоне. По всей видимости, позиция француза резко изменилась: интерес к Джеку уже подтвердили итальянская "Сампдория" и "Антальяспор".



Более того, турецкий клуб даже вступил в переговоры о покупке полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Борнмуте". Камнем преткновения могут стать лишь финансовые условия – неподъемные для "Антальяспора".



"Мы сделали соответствующий запрос и ведем переговоры, но "Арсенал" хочет слишком много за Уилшира. Нам будет тяжело провернуть сделку", - цитирует Озтюрка ESPN.