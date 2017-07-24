"Антальяспор" ведет переговоры по Уилширу

Джек Уилшир Президент "Антальяспора" Али Шафак Озтюрк сообщил, что его клуб вступил в переговоры о покупке полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

Только две недели назад главный тренер "канониров" Арсен Венгер пообещал, что сделает определенную ставку на Уилшира в новом сезоне. По всей видимости, позиция француза резко изменилась: интерес к Джеку уже подтвердили итальянская "Сампдория" и "Антальяспор".

Более того, турецкий клуб даже вступил в переговоры о покупке полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Борнмуте". Камнем преткновения могут стать лишь финансовые условия – неподъемные для "Антальяспора".

"Мы сделали соответствующий запрос и ведем переговоры, но "Арсенал" хочет слишком много за Уилшира. Нам будет тяжело провернуть сделку", - цитирует Озтюрка ESPN.



Метки Антальяспор, Арсенал, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 806

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  1. wengerrrro 24.07.2017 15:26 # wengerrrro
    орео выше горео

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  2. akadam 24.07.2017 15:14 # akadam
    - Оскорбление прямое или косвенного другого пользователя сайта;

    Источник: http://fapl.ru/rules/

    mihajlo6, данный пункт Правил не работает. Сегодня меня раза 3 оскорбили. Пользователи, 6лять.

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  3. shirokov15 24.07.2017 15:13 # shirokov15
    Фамилия Уилшера так долго на слуху, что кажется, будто ему уже столько, сколько Буффону лет.

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  4. mancunia-planet 24.07.2017 15:12 # mancunia-planet
    Херово дела обстоят, не повезло ему
    В памяти лишь полтора топовых матча, пусть карьеру завершает)

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  5. mixmaster 24.07.2017 15:11 # mixmaster
    ой пля, чувак не смог. и сколько их таких было? янузаи всякие лейвы стоунзы и все им подобные есть в каждой команде

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  6. beatboy 24.07.2017 15:03 # beatboy
    где же вы, уилшедрочеры? Кто-то его пару-тройку лет назад называл вторым Джеррардом-Лэмпардом, надеждой сборной!

    Впрочем что еще ждать от ссаненьких гей-гуннеров :)

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  7. shirokov15 24.07.2017 15:03 # shirokov15
    Арсенал загубил прекрасного игрока.

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