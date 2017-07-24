"Саутгемптон" оставил Ван Дейка вне турне

Виргил Ван Дейк "Саутгемптон" не взял защитника Виргила Ван Дейка в предсезонное турне по Франции. Сага с переходом голландца в "Ливерпуль" продолжается.

На прошлой неделе главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино отстранил Ван Дейка от тренировок с командой. Причиной такого решения стало нежелание Виргила выступать за "Саутгемптон", пока к нему прикован интерес грандов Премьер-Лиги.

И хотя "Ливерпуль" уже уведомил, что вышел из борьбы за 26-летнего защитника, Ван Дейк продолжает бастовать. Как сообщает BBC, сегодня это вылилось в непопадание Виргила на предсезонное турне "Саутгемптона" по Франции.

Отметим, что клуб с "Сент-Мэри" по-прежнему не намерен продавать игрока, за которого "Ливерпуль" был готов заплатить 60 миллионов фунтов.



Метки Ван Дейк, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 24.07.2017 14:26 # wengerrrro
    блокируют игроков, красавы, особенно эту прошмандовку, которая и лфс пошлет при первом случае, если перейдет

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  2. grevtsev1992 24.07.2017 14:09 # grevtsev1992
    Упакуйте в Сити за соточку

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  3. akadam 24.07.2017 14:02 # akadam
    Почему бы теперь с официальным запросом не обратиться, раз та история уже замята? Игрок все равно что прошение о трансфере подал.

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