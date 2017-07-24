"Челси" ищет альтернативы Алексу Сандро

Поиски крайнего защитника заставили "Челси" обратиться к альтернативным вариантам после нескольких трансферных неудач.

Этим летом главный тренер "синих" Антонио Конте стремится пригласить в свою команду классного флангового защитника или вингбека, но его интерес к Данило и Бенжамену Менди ничем не увенчался — оба игрока достались "Манчестер Сити".



Переход Алекса Сандро на "Стэмфорд Бридж" также выглядит маловероятным, особенно после расставания "Ювентуса" с Леонардо Бонуччи.



Как сообщает Evening Standard, в сложившейся ситуации "синие" обратились к альтернативным вариантам, наиболее привлекательными из которых являются Райан Бертран и Седрик Соареш из "Саутгемптона".



Издание отмечает, что "Челси" не отказывается от своих претензий на Сандро, однако отсутствие прогресса в переговорах заставляет "синих" начать диалог по другим игрокам.