"Челси" ищет альтернативы Алексу Сандро

Антонио Конте Поиски крайнего защитника заставили "Челси" обратиться к альтернативным вариантам после нескольких трансферных неудач.

Этим летом главный тренер "синих" Антонио Конте стремится пригласить в свою команду классного флангового защитника или вингбека, но его интерес к Данило и Бенжамену Менди ничем не увенчался — оба игрока достались "Манчестер Сити".

Переход Алекса Сандро на "Стэмфорд Бридж" также выглядит маловероятным, особенно после расставания "Ювентуса" с Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Evening Standard, в сложившейся ситуации "синие" обратились к альтернативным вариантам, наиболее привлекательными из которых являются Райан Бертран и Седрик Соареш из "Саутгемптона".

Издание отмечает, что "Челси" не отказывается от своих претензий на Сандро, однако отсутствие прогресса в переговорах заставляет "синих" начать диалог по другим игрокам.


Метки Сандро, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 24.07.2017 13:04 # mcfc-fantactic
    Почему все вафли для членси? Потому что ЛГБТшники вафлеры, вместе с контексом.

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  2. slavik92 24.07.2017 13:03 # slavik92
    могли заплатить тот же полтос за уокера и не знали б проблем.
    а так игроки сотона - совсем не усиление.

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