"Челси" ищет альтернативы Алексу Сандро
Поиски крайнего защитника заставили "Челси" обратиться к альтернативным вариантам после нескольких трансферных неудач.
Этим летом главный тренер "синих" Антонио Конте стремится пригласить в свою команду классного флангового защитника или вингбека, но его интерес к Данило и Бенжамену Менди ничем не увенчался — оба игрока достались "Манчестер Сити".
Переход Алекса Сандро на "Стэмфорд Бридж" также выглядит маловероятным, особенно после расставания "Ювентуса" с Леонардо Бонуччи.
Как сообщает Evening Standard, в сложившейся ситуации "синие" обратились к альтернативным вариантам, наиболее привлекательными из которых являются Райан Бертран и Седрик Соареш из "Саутгемптона".
Издание отмечает, что "Челси" не отказывается от своих претензий на Сандро, однако отсутствие прогресса в переговорах заставляет "синих" начать диалог по другим игрокам.
24.07.2017 13:00
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Почему все вафли для членси? Потому что ЛГБТшники вафлеры, вместе с контексом.
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могли заплатить тот же полтос за уокера и не знали б проблем.
а так игроки сотона - совсем не усиление.
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