Светская хроника за понедельник
ПСЖ не удается договориться о покупке Алексиса Санчеса. "Челси" и "Тоттенхэм" поспорят за Антонио Кандреву. "Вест Бромвич" готов заплатить 10 миллионов фунтов за Криса Смоллинга. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Переговоры ПСЖ о приобретении нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса зашли в тупик из-за разногласий по трансферной стоимости и завышенных требований игрока по зарплате. (Le Parisien)
"Арсенал" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (Record)
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за вингера "Реала" Марко Асенсио. (Don Balon)
"Барселона" готова улучшить предложение по полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо до 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
"Барселона" предложила "Ливерпулю" включить полузащитника Арду Турана в сделку по Филиппе Коутиньо, но английский клуб отказался. (Daily Star)
"Челси" собирается предложить 25 млн. фунтов за вингера "Интера" Антонио Кандреву, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". (TMW)
Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес во вторник прилетит в Лондон, чтобы завершить переход в "Вест Хэм". (Sky Sports)
"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Хоффенхайма" и молодежной сборной Германии Джереми Толяна. (Record)
"Вест Бромвич" готов заплатить 10 млн. фунтов за защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Daily Star)
"Мидлсбро" отверг предложение "Вест Бромвича" в 21 млн. фунтов о покупке защитника Бена Гибсона. (Daily Mail)
"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов плюс 5 млн. в виде бонусов за полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона. (Daily Express)
Голкипер Жоэль Роблес покинет "Эвертон" этим летом. (Liverpool Echo)
"Лестер" не соглашается на предложение "Ромы" в 30 млн. фунтов о покупке вингера Рияда Махреза. (Gianluca di Marzio)
Полузащитник "Кристал Пэлас" Йоан Кабайе близок к переходу в "Марсель". (The Sun)
"Ньюкасл" надеется приобрести полузащитника "Халла" Сэма Клукаса за 4 млн. фунтов. (The Sun)
Другое
Нападающий Диего Коста поставил лайк сообщению "Челси" в Инстаграм о приобретении Альваро Мораты. (Daily Mirror)
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался на расистские оскорбления со стороны болельщиков "Юнайтед" и "Ливерпуля" в социальных сетях. (Evening Standard)
"Челси" могут запретить посещать Китай из-за оскорбительных сообщений полузащитника Кенеди в Инстаграм. (Goal)
20 из 32 последних нападающих, что пригласил "Вест Хэм", не забили больше трех голов. (Daily Mail)
24.07.2017 12:00
Просмотров: 4377
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно не начинать.
Куртуа(Каба)
Аспи(Калас) Луис(Кристиансен) Кэйхилл(Руди)
Мозес(Окс) Канте(Бейкер) Бакайоко(Фабр) Сандро(Алонсо)
Педро(Вилли) Мората(Миши) Азар(Мусонда)
(ответить)
Какой же грамотный ход от Ливерпуля
Заверились поддержкой игрока и уверены в его переходе. Далее берем на понт Лейпциг, мол или соглашаетесь или сосете писос, Кейта контракт не обновит, а т.к. есть отступные мы в след году заберем его за 48 млн.
Изначально нужно было говорить с ними с позиции силы и отрывать крылья уебков, отступные в данном случае решают.
(ответить)
Судя по форме Марсьяля, Перишич присядет на подхвате на лавочке в случае перехода.
(ответить)
Челси фарм клуб Витесса.
(ответить)
ЦН: 10.Aguero, 33.Jesus
Pz: 20.Bernardo, 7.Sterling, 19.Sane, 17.De Bryune, 21.Silva, 8.Gundogan, 42.Toure, 25.Fernandino, 6.Fernando, 80.Fodon.
ПЗ: 2.Walker, 24.Danilo
ЛЗ: 3.Mendi
ЦЗ: 4.Kompany, 30.Otamendi, 5.Stones, Adarabioio
GK: 31.Ederson, 1.Bravo
(ответить)
ЩЧЛЕНЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ
(ответить)
Мю фарм клаб для эвертона.
(ответить)
Скузи фарм клаб для Барсы
(ответить)
Ровно в 13:00.
(ответить)
Чёт тут много фанатов chelsea, потому имеет место сказать...
(ответить)
Толян - толковый нап. 10-тку положит как минимум.
(ответить)
ссаный оспина сломал нос педро, только через 10 дней начнет тренироваться в маске
(ответить)
Сити грамотно шлак сливает
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=KoI61d_ol1Y&t=81s
топовая годнота от марвел
(ответить)
Едерсон
Уокер компани отаменди менди
Ферна туре(гюндоган)
Стерлинг(Силва) Силва сане
Агуэро.
Всегда пожалуйста, пенс он на то и пенс, что топовую схемку ебнит.
(ответить)
это же сколько мочи выльется на пенсов, если они не оформят чемпик в следующем году.
(ответить)
Кто-нибудь может скинуть приблизительную схему Сити? Там, вроде, уже состав алмазный, а с Менди будет вообще оргазм. А если еще Санчес .. ..
(ответить)
Да откуда эти лохи взялись недавно который регистрацию который сделали, типо они тут кореный как мы ребята из старой гварди и банды
(ответить)
Льётся без остановки
Пинсам на бестолковки
Напиток из черноголовки
(ответить)
Итальянский наставник "Челси" Антонио Конте считает, что испанский полузащитник Сеск Фабрегас может стать ключевым игроком для команды, сообщает fourfourtwo.
"Сеск – это действительно хороший футболист, он может сыграть как опорного полузащитника, так и классическую «10». Он является отличным примером для других благодаря своему профессионализму, как на поле, так и за пределами. Он прекрасно работает на тренировках. Он должен продолжать в том же духе, потому что я думаю, что он сильно прибавил после того, как я пришел в клуб. Он может стать нашим ключевым футболистом в новом сезоне", - заявил Конте.
Ссу на бестолковки даунов словами Конте о фабрегасе опорнике и 10ке.
Источник: http://fapl.ru/posts/56257/
Где там канавы и тоговротик?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий