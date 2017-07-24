Светская хроника за понедельник

ПСЖ не удается договориться о покупке Алексиса Санчеса. "Челси" и "Тоттенхэм" поспорят за Антонио Кандреву. "Вест Бромвич" готов заплатить 10 миллионов фунтов за Криса Смоллинга. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Переговоры ПСЖ о приобретении нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса зашли в тупик из-за разногласий по трансферной стоимости и завышенных требований игрока по зарплате. (Le Parisien)



"Арсенал" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (Record)



"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за вингера "Реала" Марко Асенсио. (Don Balon)



"Барселона" готова улучшить предложение по полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо до 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Барселона" предложила "Ливерпулю" включить полузащитника Арду Турана в сделку по Филиппе Коутиньо, но английский клуб отказался. (Daily Star)



"Челси" собирается предложить 25 млн. фунтов за вингера "Интера" Антонио Кандреву, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". (TMW)



Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес во вторник прилетит в Лондон, чтобы завершить переход в "Вест Хэм". (Sky Sports)



"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Хоффенхайма" и молодежной сборной Германии Джереми Толяна. (Record)



"Вест Бромвич" готов заплатить 10 млн. фунтов за защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Daily Star)



"Мидлсбро" отверг предложение "Вест Бромвича" в 21 млн. фунтов о покупке защитника Бена Гибсона. (Daily Mail)



"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов плюс 5 млн. в виде бонусов за полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона. (Daily Express)



Голкипер Жоэль Роблес покинет "Эвертон" этим летом. (Liverpool Echo)



"Лестер" не соглашается на предложение "Ромы" в 30 млн. фунтов о покупке вингера Рияда Махреза. (Gianluca di Marzio)



Полузащитник "Кристал Пэлас" Йоан Кабайе близок к переходу в "Марсель". (The Sun)



"Ньюкасл" надеется приобрести полузащитника "Халла" Сэма Клукаса за 4 млн. фунтов. (The Sun)







Другое



Нападающий Диего Коста поставил лайк сообщению "Челси" в Инстаграм о приобретении Альваро Мораты. (Daily Mirror)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался на расистские оскорбления со стороны болельщиков "Юнайтед" и "Ливерпуля" в социальных сетях. (Evening Standard)



"Челси" могут запретить посещать Китай из-за оскорбительных сообщений полузащитника Кенеди в Инстаграм. (Goal)



20 из 32 последних нападающих, что пригласил "Вест Хэм", не забили больше трех голов. (Daily Mail)