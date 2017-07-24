Светская хроника за понедельник

Светская хроника ПСЖ не удается договориться о покупке Алексиса Санчеса. "Челси" и "Тоттенхэм" поспорят за Антонио Кандреву. "Вест Бромвич" готов заплатить 10 миллионов фунтов за Криса Смоллинга. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Переговоры ПСЖ о приобретении нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса зашли в тупик из-за разногласий по трансферной стоимости и завышенных требований игрока по зарплате. (Le Parisien)

"Арсенал" готов сделать предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (Record)

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за вингера "Реала" Марко Асенсио. (Don Balon)

"Барселона" готова улучшить предложение по полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо до 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Барселона" предложила "Ливерпулю" включить полузащитника Арду Турана в сделку по Филиппе Коутиньо, но английский клуб отказался. (Daily Star)

"Челси" собирается предложить 25 млн. фунтов за вингера "Интера" Антонио Кандреву, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". (TMW)

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес во вторник прилетит в Лондон, чтобы завершить переход в "Вест Хэм". (Sky Sports)

"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Хоффенхайма" и молодежной сборной Германии Джереми Толяна. (Record)

"Вест Бромвич" готов заплатить 10 млн. фунтов за защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Daily Star)

"Мидлсбро" отверг предложение "Вест Бромвича" в 21 млн. фунтов о покупке защитника Бена Гибсона. (Daily Mail)

"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов плюс 5 млн. в виде бонусов за полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона. (Daily Express)

Голкипер Жоэль Роблес покинет "Эвертон" этим летом. (Liverpool Echo)

"Лестер" не соглашается на предложение "Ромы" в 30 млн. фунтов о покупке вингера Рияда Махреза. (Gianluca di Marzio)

Полузащитник "Кристал Пэлас" Йоан Кабайе близок к переходу в "Марсель". (The Sun)

"Ньюкасл" надеется приобрести полузащитника "Халла" Сэма Клукаса за 4 млн. фунтов. (The Sun)



Другое

Нападающий Диего Коста поставил лайк сообщению "Челси" в Инстаграм о приобретении Альваро Мораты. (Daily Mirror)

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался на расистские оскорбления со стороны болельщиков "Юнайтед" и "Ливерпуля" в социальных сетях. (Evening Standard)

"Челси" могут запретить посещать Китай из-за оскорбительных сообщений полузащитника Кенеди в Инстаграм. (Goal)

20 из 32 последних нападающих, что пригласил "Вест Хэм", не забили больше трех голов. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 24.07.2017 13:06 # reeker
    Можно не начинать.

    Куртуа(Каба)
    Аспи(Калас) Луис(Кристиансен) Кэйхилл(Руди)
    Мозес(Окс) Канте(Бейкер) Бакайоко(Фабр) Сандро(Алонсо)
    Педро(Вилли) Мората(Миши) Азар(Мусонда)

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  2. osprey 24.07.2017 13:05 # osprey
    Какой же грамотный ход от Ливерпуля
    Заверились поддержкой игрока и уверены в его переходе. Далее берем на понт Лейпциг, мол или соглашаетесь или сосете писос, Кейта контракт не обновит, а т.к. есть отступные мы в след году заберем его за 48 млн.
    Изначально нужно было говорить с ними с позиции силы и отрывать крылья уебков, отступные в данном случае решают.

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  3. andros13 24.07.2017 13:03 # andros13
    Судя по форме Марсьяля, Перишич присядет на подхвате на лавочке в случае перехода.

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  4. reeker 24.07.2017 13:02 # reeker
    Челси фарм клуб Витесса.

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  5. sitiois 24.07.2017 13:01 # sitiois
    ЦН: 10.Aguero, 33.Jesus

    Pz: 20.Bernardo, 7.Sterling, 19.Sane, 17.De Bryune, 21.Silva, 8.Gundogan, 42.Toure, 25.Fernandino, 6.Fernando, 80.Fodon.

    ПЗ: 2.Walker, 24.Danilo

    ЛЗ: 3.Mendi

    ЦЗ: 4.Kompany, 30.Otamendi, 5.Stones, Adarabioio

    GK: 31.Ederson, 1.Bravo

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  6. paul-shark 24.07.2017 13:01 # paul-shark
    ЩЧЛЕНЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ

    (ответить)

  7. thegodfather 24.07.2017 12:59 # thegodfather
    Мю фарм клаб для эвертона.

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  8. el-beatle 24.07.2017 12:57 # el-beatle
    Скузи фарм клаб для Барсы

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  9. paul-shark 24.07.2017 12:57 # paul-shark
    Ровно в 13:00.

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  10. paul-shark 24.07.2017 12:56 # paul-shark
    Чёт тут много фанатов chelsea, потому имеет место сказать...

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  11. french 24.07.2017 12:55 # french
    Толян - толковый нап. 10-тку положит как минимум.

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  12. mata05 24.07.2017 12:54 # mata05
    ссаный оспина сломал нос педро, только через 10 дней начнет тренироваться в маске

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  13. ooaaaa 24.07.2017 12:51 # ooaaaa
    Сити грамотно шлак сливает

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  14. mata05 24.07.2017 12:51 # mata05
    https://www.youtube.com/watch?v=KoI61d_ol1Y&t=81s

    топовая годнота от марвел

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  15. thegodfather 24.07.2017 12:50 # thegodfather
    Едерсон
    Уокер компани отаменди менди
    Ферна туре(гюндоган)
    Стерлинг(Силва) Силва сане
    Агуэро.


    Всегда пожалуйста, пенс он на то и пенс, что топовую схемку ебнит.

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  16. scholes18 24.07.2017 12:48 # scholes18
    это же сколько мочи выльется на пенсов, если они не оформят чемпик в следующем году.

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  17. staryi-eblan 24.07.2017 12:48 # staryi-eblan
    Кто-нибудь может скинуть приблизительную схему Сити? Там, вроде, уже состав алмазный, а с Менди будет вообще оргазм. А если еще Санчес .. ..

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  18. ruslan19930611 24.07.2017 12:44 # ruslan19930611
    Да откуда эти лохи взялись недавно который регистрацию который сделали, типо они тут кореный как мы ребята из старой гварди и банды

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  19. webb 24.07.2017 12:44 # webb
    Льётся без остановки
    Пинсам на бестолковки
    Напиток из черноголовки

    (ответить)

  20. thegodfather 24.07.2017 12:40 # thegodfather
    Итальянский наставник "Челси" Антонио Конте считает, что испанский полузащитник Сеск Фабрегас может стать ключевым игроком для команды, сообщает fourfourtwo.

    "Сеск – это действительно хороший футболист, он может сыграть как опорного полузащитника, так и классическую «10». Он является отличным примером для других благодаря своему профессионализму, как на поле, так и за пределами. Он прекрасно работает на тренировках. Он должен продолжать в том же духе, потому что я думаю, что он сильно прибавил после того, как я пришел в клуб. Он может стать нашим ключевым футболистом в новом сезоне", - заявил Конте.

    Ссу на бестолковки даунов словами Конте о фабрегасе опорнике и 10ке.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56257/


    Где там канавы и тоговротик?

    (ответить)

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