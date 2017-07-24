"Ливерпуль" вернется за Кейта следующим летом

"Ливерпуль" планирует отложить покупку полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта на следующее лето, когда игрок будет доступен за 48 миллионов фунтов.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что клуб Бундеслиги отклонил очередное предложение "красных" о покупке 22-летнего гвинейца.



Развивая тему своих коллег, The Telegraph утверждает, что "Ливерпуль" не собирается делать новое предложение. "Красные" готовы запастись терпением на ближайшие 12 месяцев, по истечении которых станет активен пункт в контракте Кейта об отступных.



Через год трансфер Наби можно быть выкупить за фиксированную сумму в 48 млн. фунтов — "Ливерпулю" уже не потребуется договариваться с "РБ Лейпцигом" и будет достаточно заручиться согласием самого игрока.



Таким образом, для "красных" важно, чтобы в течение ближайшего года Кейта не заключил новый контракт со своим клубом. Этим летом Наби хранит молчание относительно своего будущего, но, как поговаривают, с радостью присоединился бы к команде Юргена Клоппа.