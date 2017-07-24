"Сити" хочет поскорее избавиться от Насри

Полузащитник Самир Насри превратился в изгоя в "Манчестер Сити", и теперь клуб хочет поскорее избавиться от игрока.

Решение Хосепа Гвардиолы взять бывшего игрока "Арсенала" в предсезонное турне по Америке стало некоторым сюрпризом, но главный тренер "горожан" специально поступил таким образом, чтобы Насри смог улучшить свою форму и привлечь интерес других клубов.



У Самира, отыгравшего прошлый сезон в аренде в "Севилье", по-прежнему нет никаких перспектив на "Этихад". Понимая это, Насри начал отравлять атмосферу внутри команды.



"Некоторые игроки вообще не понимают, почему Насри здесь. Он высокомерен и безразличен ко всему. Он знает, что ему суждено уйти, и поэтому он начинает выглядеть тем, кого не следовало брать в поездку. Клубу не терпится избавиться от него", — цитирует свой источник в раздевалке "Сити" The Telegraph.



Добавим, что 30-летний француз, у которого остается еще два года по контракту с зарплатой в 170 тысяч фунтов в неделю, доступен для приобретения за 10 млн. фунтов.