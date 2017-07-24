"Сити" хочет поскорее избавиться от Насри
Полузащитник Самир Насри превратился в изгоя в "Манчестер Сити", и теперь клуб хочет поскорее избавиться от игрока.
Решение Хосепа Гвардиолы взять бывшего игрока "Арсенала" в предсезонное турне по Америке стало некоторым сюрпризом, но главный тренер "горожан" специально поступил таким образом, чтобы Насри смог улучшить свою форму и привлечь интерес других клубов.
У Самира, отыгравшего прошлый сезон в аренде в "Севилье", по-прежнему нет никаких перспектив на "Этихад". Понимая это, Насри начал отравлять атмосферу внутри команды.
"Некоторые игроки вообще не понимают, почему Насри здесь. Он высокомерен и безразличен ко всему. Он знает, что ему суждено уйти, и поэтому он начинает выглядеть тем, кого не следовало брать в поездку. Клубу не терпится избавиться от него", — цитирует свой источник в раздевалке "Сити" The Telegraph.
Добавим, что 30-летний француз, у которого остается еще два года по контракту с зарплатой в 170 тысяч фунтов в неделю, доступен для приобретения за 10 млн. фунтов.
24.07.2017 10:00
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Что там отравлять-то? Одни наемники, которым пох друг на друга. Они даже голы наигранно празднуют. Только Туре Стерлинга как старший брат поддерживает.
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Насри начал отравлять атмосферу внутри команды.
С такой фамилией не мудрено! и очевидно!
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170 фунтов, кек. Богард негодуэ.
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Обратно в Арсенал верните, фонады будут рады и сделают из него лехенду.
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Отличный футболист с непростым характером. Пока у нас такое самомнительное днище на посту тренера, тебе не дадут играть. Как Харт.
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а как голубые ублюдки превозносили его в год чемпионства)) дно оно и есть дно, и шити по жизни будет клубом условных селюков и насри)
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Фото.... в арсенал его
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ходит подтравливает в раздевалке. за 170к в неделю длумаю он особо непротив, особенно если его перспективы в сборной учесть
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Начал отравлять атмосферу = начал оправдывать свою фамилию 💩
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Потрачено.
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Всё происходит, как я и предсказывал. Этот еблан - тупиковая ветвь футболиста. Его лучше застрелить.
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