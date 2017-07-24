"Сити" хочет поскорее избавиться от Насри

Самир Насри Полузащитник Самир Насри превратился в изгоя в "Манчестер Сити", и теперь клуб хочет поскорее избавиться от игрока.

Решение Хосепа Гвардиолы взять бывшего игрока "Арсенала" в предсезонное турне по Америке стало некоторым сюрпризом, но главный тренер "горожан" специально поступил таким образом, чтобы Насри смог улучшить свою форму и привлечь интерес других клубов.

У Самира, отыгравшего прошлый сезон в аренде в "Севилье", по-прежнему нет никаких перспектив на "Этихад". Понимая это, Насри начал отравлять атмосферу внутри команды.

"Некоторые игроки вообще не понимают, почему Насри здесь. Он высокомерен и безразличен ко всему. Он знает, что ему суждено уйти, и поэтому он начинает выглядеть тем, кого не следовало брать в поездку. Клубу не терпится избавиться от него", — цитирует свой источник в раздевалке "Сити" The Telegraph.

Добавим, что 30-летний француз, у которого остается еще два года по контракту с зарплатой в 170 тысяч фунтов в неделю, доступен для приобретения за 10 млн. фунтов.


Метки Манчестер Сити, Насри

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 24.07.2017 11:08 # akadam
    Что там отравлять-то? Одни наемники, которым пох друг на друга. Они даже голы наигранно празднуют. Только Туре Стерлинга как старший брат поддерживает.

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  2. fupler 24.07.2017 11:07 # fupler
    Насри начал отравлять атмосферу внутри команды.
    С такой фамилией не мудрено! и очевидно!

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  3. budun 24.07.2017 10:54 # budun
    170 фунтов, кек. Богард негодуэ.

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  4. lahmatyj 24.07.2017 10:50 # lahmatyj
    Обратно в Арсенал верните, фонады будут рады и сделают из него лехенду.

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  5. superglor 24.07.2017 10:50 # superglor
    Отличный футболист с непростым характером. Пока у нас такое самомнительное днище на посту тренера, тебе не дадут играть. Как Харт.

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  6. beatboy 24.07.2017 10:36 # beatboy
    а как голубые ублюдки превозносили его в год чемпионства)) дно оно и есть дно, и шити по жизни будет клубом условных селюков и насри)

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  7. edchelsea 24.07.2017 10:34 # edchelsea
    Фото.... в арсенал его

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  8. raka-eve 24.07.2017 10:18 # raka-eve
    ходит подтравливает в раздевалке. за 170к в неделю длумаю он особо непротив, особенно если его перспективы в сборной учесть

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  9. h22o 24.07.2017 10:15 # h22o
    Начал отравлять атмосферу = начал оправдывать свою фамилию &#128169;

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  10. reeker 24.07.2017 10:07 # reeker
    Потрачено.

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  11. sausage 24.07.2017 10:05 # sausage
    Всё происходит, как я и предсказывал. Этот еблан - тупиковая ветвь футболиста. Его лучше застрелить.

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