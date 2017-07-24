"Ливерпуль" надеется, что "Саутгемптон" позволит Ван Дейку уйти

"Ливерпуль" вернется за защитником Виргилом Ван Дейком этим летом, только если "Саутгемптон" выразит готовность продать свою звезду.

На прошлой неделе наставник "святых" Маурисио Пеллегрино поведал, что отстранил Ван Дейка от тренировок с остальной командой после того, как игрок сборной Голландии выразил желание покинуть "Сент Мэри".



Несмотря на очевидное стремление Виргила отправиться в "Ливерпуль", в данный момент "Саутгемптон" исключает продажу защитника и все еще надеется, что тот одумается — тем более, что у Ван Дейка есть контракт до 2022 года.



Ранее этим летом "красные" едва не нарвались на санкции со стороны Премьер-Лиги за то, что пытались договориться с Ван Дейком напрямую, в обход его клуба. Теперь это заставляет "Ливерпуль" быть осторожным и интересоваться Виргилом в пассивном режиме.



Как сообщает Liverpool Echo, если Ван Дейку не удастся восстановить перемирие со своим нынешним клубом, и "Саутгемптон" согласится обсудить продажу Виргила, лишь тогда "Ливерпуль" будет готов выдвинуть свое предложение в размере 60 миллионов фунтов, которое бы сделало 26-летнего голландца самым дорогим защитником в мире.