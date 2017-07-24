Косьелни: "У меня нет причин уходить из "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что не видит для себя причин уходить из клуба.
Этим летом 31-летнего француза называют в числе трансферных целей "Марселя", а ранее Лорана сватали в "Баварию". Однако Косьелни, в ноябре заключивший новый контракт с "канонирами", счастлив в Северном Лондоне.
"Когда я только пришел сюда, то не задумывался о том, как долго пробуду в этом клубе. Но сейчас я начинаю свой восьмой сезон в клубе, и я очень рад этому".
"Я наслаждаюсь своей жизнью каждый день — не только в футболе, но и с женой и детьми в Лондоне. Нам нравится здесь, и поэтому я остаюсь здесь так долго".
"У меня есть долгосрочный контракт с "Арсеналом", и у меня нет причин уходить из клуба. Я просто наслаждаюсь своей работой и отдаюсь без остатка ради команды, ради достижения лучших результатов. Если у меня получается все это, то я счастлив", — цитирует Косьелни Evening Standard.
24.07.2017 08:00
Просмотров: 705
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Арсенал" лет 8-9 не укрепляет центр защиты. Раньше мощные негры были вроде Кэмбелла и Туре, щас доходяги вроде Мертезакера и Косьелни.
(ответить)
c какого пенса два коммента сверху адекватны?
(ответить)
С Мустафи должен зацементировать центр обороны. По крайней мере в матчах с середняками. Играет дисциплинированно. Но бывает иногда в безобидной ситуации получает красную. Есть над чем работать.
(ответить)
Заматерел. А то как вспомнишь его еще 3-4 года назад, то эт пздц: лютый фейлер и привозила был.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий