Косьелни: "У меня нет причин уходить из "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что не видит для себя причин уходить из клуба.

Этим летом 31-летнего француза называют в числе трансферных целей "Марселя", а ранее Лорана сватали в "Баварию". Однако Косьелни, в ноябре заключивший новый контракт с "канонирами", счастлив в Северном Лондоне.



"Когда я только пришел сюда, то не задумывался о том, как долго пробуду в этом клубе. Но сейчас я начинаю свой восьмой сезон в клубе, и я очень рад этому".



"Я наслаждаюсь своей жизнью каждый день — не только в футболе, но и с женой и детьми в Лондоне. Нам нравится здесь, и поэтому я остаюсь здесь так долго".



"У меня есть долгосрочный контракт с "Арсеналом", и у меня нет причин уходить из клуба. Я просто наслаждаюсь своей работой и отдаюсь без остатка ради команды, ради достижения лучших результатов. Если у меня получается все это, то я счастлив", — цитирует Косьелни Evening Standard.