Косьелни: "У меня нет причин уходить из "Арсенала"

Лоран Косьелни Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что не видит для себя причин уходить из клуба.

Этим летом 31-летнего француза называют в числе трансферных целей "Марселя", а ранее Лорана сватали в "Баварию". Однако Косьелни, в ноябре заключивший новый контракт с "канонирами", счастлив в Северном Лондоне.

"Когда я только пришел сюда, то не задумывался о том, как долго пробуду в этом клубе. Но сейчас я начинаю свой восьмой сезон в клубе, и я очень рад этому".

"Я наслаждаюсь своей жизнью каждый день — не только в футболе, но и с женой и детьми в Лондоне. Нам нравится здесь, и поэтому я остаюсь здесь так долго".

"У меня есть долгосрочный контракт с "Арсеналом", и у меня нет причин уходить из клуба. Я просто наслаждаюсь своей работой и отдаюсь без остатка ради команды, ради достижения лучших результатов. Если у меня получается все это, то я счастлив", — цитирует Косьелни Evening Standard.


Метки Арсенал, Косьелни

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 24.07.2017 08:57 # akadam
    "Арсенал" лет 8-9 не укрепляет центр защиты. Раньше мощные негры были вроде Кэмбелла и Туре, щас доходяги вроде Мертезакера и Косьелни.

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  2. wengerrrro 24.07.2017 08:36 # wengerrrro
    c какого пенса два коммента сверху адекватны?

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  3. halamadrid94 24.07.2017 08:22 # halamadrid94
    С Мустафи должен зацементировать центр обороны. По крайней мере в матчах с середняками. Играет дисциплинированно. Но бывает иногда в безобидной ситуации получает красную. Есть над чем работать.

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  4. lahmatyj 24.07.2017 08:01 # lahmatyj
    Заматерел. А то как вспомнишь его еще 3-4 года назад, то эт пздц: лютый фейлер и привозила был.

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