Лазар Маркович не нужен Клоппу

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет стоять на пути у вингера Лазара Марковича, посоветовав тому самостоятельно подыскать себе новый клуб.

Маркович принял участие в первом предсезонном матче "красных" против "Транмира". Можно было предположить, что Лазар получит второй шанс в мерсисайдском клубе, купившем его у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов три года назад.



Однако эти предположения оказались ложными — Клопп дал ясно понять, что 23-летнему сербу лучше подыскать себе новое пристанище.



"Что касается Лазара, то здесь нет секрета: если он найдет клуб, тогда мы вступим в переговоры. Так было и в прошлом году".



"Он действительно хороший игрок. Мне он нравится как человек. Сейчас он здоров. Как и некоторые другие, он в своей лучшей форме за все время, что я нахожусь в клубе. Прежде у него были проблемы с пахом, но сейчас он в порядке. Обязательно найдется клуб, которому он пригодится", — сообщил Клопп Liverpool Echo.