Венгер: "ПСЖ отправился за Неймаром, потому что не смог заполучить Санчеса"

Арсен Венгер и Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер повторно заверил, что нападающий Алексис Санчес останется в клубе, несмотря на интерес ПСЖ.

Как известно, Санчес уже вступил в заключительный год по своему контракту с "канонирами" и по-прежнему не соглашается подписывать новый. Однако риск лишиться столь важного игрока следующим летом безо всякой компенсации не страшит Венгера.

Арсен по-прежнему игнорирует слухи насчет переговоров 28-летнего чилийца с ПСЖ и объясняет интерес парижан к звезде "Барселоны" Неймару лишь тем, что они не смогли заполучить Санчеса.

"Нет, я не думаю, что Алексис побывал в Париже. Я читал L'Equipe три или четыре последних дня. Они сменили тему с Санчеса на Неймара. Сегодня они говорят о Неймаре, три дня назад они говорили об Алексисе. Журналистам вроде вас нужны темы".

"ПСЖ не смог заполучить Санчеса, поэтому они отправились за Неймаром".

"Могу ли я изменить свое мнение до 31 августа насчет Санчеса? Нет, я определился уже достаточно давно. Просился ли Алексис на выход? Нет".

"Мы в сильном финансовом положении. Поэтому мы хотим сохранить своих лучших игроков. Вы можете видеть, что никому не удается заполучить игроков топ-уровня без борьбы", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".


Метки Арсенал, Венгер, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 06:00

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  1. januzaj00 24.07.2017 06:02 # januzaj00
    Сейчас главное чтоб гг от радости не передернули друг другу на эмоциях

    (ответить)

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