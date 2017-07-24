Венгер: "ПСЖ отправился за Неймаром, потому что не смог заполучить Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер повторно заверил, что нападающий Алексис Санчес останется в клубе, несмотря на интерес ПСЖ.

Как известно, Санчес уже вступил в заключительный год по своему контракту с "канонирами" и по-прежнему не соглашается подписывать новый. Однако риск лишиться столь важного игрока следующим летом безо всякой компенсации не страшит Венгера.



Арсен по-прежнему игнорирует слухи насчет переговоров 28-летнего чилийца с ПСЖ и объясняет интерес парижан к звезде "Барселоны" Неймару лишь тем, что они не смогли заполучить Санчеса.



"Нет, я не думаю, что Алексис побывал в Париже. Я читал L'Equipe три или четыре последних дня. Они сменили тему с Санчеса на Неймара. Сегодня они говорят о Неймаре, три дня назад они говорили об Алексисе. Журналистам вроде вас нужны темы".



"ПСЖ не смог заполучить Санчеса, поэтому они отправились за Неймаром".



"Могу ли я изменить свое мнение до 31 августа насчет Санчеса? Нет, я определился уже достаточно давно. Просился ли Алексис на выход? Нет".



"Мы в сильном финансовом положении. Поэтому мы хотим сохранить своих лучших игроков. Вы можете видеть, что никому не удается заполучить игроков топ-уровня без борьбы", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".