Перейра планирует провести новый сезон в "Юнайтед"

Полузащитник Андреас Перейра заявил, что не собирается снова уходить в аренду и хочет побороться за место в составе "Манчестер Юнайтед".

Первый сезон Жозе Моуриньо у руля "Юнайтед" Перейра провел в "Гранаде", где забил пять голов и отдал три результативных передачи в рамках Ла Лиги.



В данный момент 21-летний бразилец находится в предсезонном турне с "красными дьяволами", и Андреас твердо настроен получить место в планах Моуриньо.



"Нет, я не собираюсь в очередную аренду, сейчас я сосредоточен на "Юнайтед". Я здесь, я хочу остаться здесь, и я верю, что останусь".



"Очень приятно вернуться в клуб, и я очень счастлив. Я рад, что поехал в турне. Думаю, у меня будет шанс проявить себя, и я хочу проявить себя здесь".



"Я хочу играть и показывать каждому, что могу помогать команде. Я хочу выигрывать трофеи, помогать каждому из нас завоевывать трофеи и хорошо провести сезон", — сообщил Перейра PA Sport.