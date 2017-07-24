Перейра планирует провести новый сезон в "Юнайтед"

Андреас Перейра Полузащитник Андреас Перейра заявил, что не собирается снова уходить в аренду и хочет побороться за место в составе "Манчестер Юнайтед".

Первый сезон Жозе Моуриньо у руля "Юнайтед" Перейра провел в "Гранаде", где забил пять голов и отдал три результативных передачи в рамках Ла Лиги.

В данный момент 21-летний бразилец находится в предсезонном турне с "красными дьяволами", и Андреас твердо настроен получить место в планах Моуриньо.

"Нет, я не собираюсь в очередную аренду, сейчас я сосредоточен на "Юнайтед". Я здесь, я хочу остаться здесь, и я верю, что останусь".

"Очень приятно вернуться в клуб, и я очень счастлив. Я рад, что поехал в турне. Думаю, у меня будет шанс проявить себя, и я хочу проявить себя здесь".

"Я хочу играть и показывать каждому, что могу помогать команде. Я хочу выигрывать трофеи, помогать каждому из нас завоевывать трофеи и хорошо провести сезон", — сообщил Перейра PA Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Перейра

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2017 00:05

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  1. ulterior 24.07.2017 02:05 # ulterior
    Неплохо сейчас об Модрича и Крооса ноги вытирал. Так что можно оставлять

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  2. budun 24.07.2017 00:28 # budun
    30 минут в апл - потолок.

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  3. andros13 24.07.2017 00:23 # andros13
    Топовый игрок будет через пару сезонов

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  4. sexan 24.07.2017 00:09 # sexan
    Таких не знаем.

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