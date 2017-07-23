Бони может заменить Льоренте в "Суонси"

Риск потерять Фернандо Льоренте заставил "Суонси" задуматься о возвращении нападающего Вильфрида Бони из "Манчестер Сити".

Два года назад "лебеди" продали Бони в "Сити" за 28 миллионов фунтов. С тех пор игрок сборной Кот-д'Ивуара провел 46 матчей за "горожан" — более половины в качестве запасного — и забил лишь восемь голов.



28-летний Бони, вернувшийся после аренды в "Стоуке", не входит в планы главного тренера "Сити" на новый сезон, и очень кстати для Вильфрида может оказаться интерес его бывшего клуба.



"Суонси" ожидает, что в скором времени "Челси" попытается приобрести Льоренте, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Как сообщает BBC, валлийский клуб начал заранее готовиться к возможному уходу 32-летнего испанца и в данный момент обдумывает предложение по Бони.