Бони может заменить Льоренте в "Суонси"

Вильфрид Бони Риск потерять Фернандо Льоренте заставил "Суонси" задуматься о возвращении нападающего Вильфрида Бони из "Манчестер Сити".

Два года назад "лебеди" продали Бони в "Сити" за 28 миллионов фунтов. С тех пор игрок сборной Кот-д'Ивуара провел 46 матчей за "горожан" — более половины в качестве запасного — и забил лишь восемь голов.

28-летний Бони, вернувшийся после аренды в "Стоуке", не входит в планы главного тренера "Сити" на новый сезон, и очень кстати для Вильфрида может оказаться интерес его бывшего клуба.

"Суонси" ожидает, что в скором времени "Челси" попытается приобрести Льоренте, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Как сообщает BBC, валлийский клуб начал заранее готовиться к возможному уходу 32-летнего испанца и в данный момент обдумывает предложение по Бони.


Метки Бони, Льоренте, Манчестер Сити, Суонси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. nuka2012 23.07.2017 22:29 # nuka2012
    Бляяяя учитывая хорошую игру Батшуаи зачем Лоренте старика, еще Реми есть

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  2. thegodfather 23.07.2017 22:08 # thegodfather
    Еще одна "топ" покупка Мс за 30 лямов.

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  3. reeker 23.07.2017 22:01 # reeker
    Лучше уже пусть пенсы ссаного Бони купят, чем Льоренте. А ещё лучше пусть вообще Реми оставят.

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