Клопп уверен, что Джан подпишет новый контракт с "Ливерпулем"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что полузащитник Эмре Джан останется в клубе и подпишет новый контракт.

Лишь сегодня издание Daily Mail сообщило, что "Ювентус" готовится предложить 31 миллион фунтов за Джана, у которого уже пошел заключительный год по контракту с мерсисайдским клубом.



Однако Клопп оптимистично оценивает свои шансы сохранить соотечественника. По словам Юргена, "Ливерпуль" продвигается в переговорах с 23-летним игроком сборной Германии.



"Как вы можете себе представить, мы находимся в процессе переговоров. В данный момент все стороны настроены позитивно и уверены, что компромисс будет найден. Это означает, что не все так плохо, но пока дело не сделано и сделка не заключена, мне нечего сказать".



"Эмре очень важный игрок для нас. Мы не хотим продавать или терять игроков, которые имеют место в нашем стартовом составе или близки к этому. Эмре определенно один из них. Мы хотим сохраним его, и диалог об этом идет хорошо", — сообщил Клопп Liverpool Echo.