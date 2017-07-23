Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"

Наби Кейта Неназванный источник из высшего руководства "РБ Лейпциг" сообщил Sky Sports, что полузащитник Наби Кейта не будет продан в "Ливерпуль" этим летом.

Согласно слухам, после двух отклоненных предложений о покупке 22-летнего гвинейца "красные" решили сделать третье в размере 75 миллионов фунтов.

Однако Sky Sports стало известно, что все три предложения были отклонены, и сагу с возможным переходом Кейта в "Ливерпуль" можно считать оконченной — сезон 2017/18 Наби проведет в своем нынешнем клубе.

Теперь приоритетная цель "РБ Лейпциг" заключается в том, чтобы склонить Кейта к новому контракту, ведь действующий предусматривает пункт об отступных в размере 48 млн. фунтов, но этот пункт становится активен только со следующего лета.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 23.07.2017 21:33 # kos9k
    Всегда знал, что ред булл то еще говнецо.

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  2. vyrentz 23.07.2017 21:30 # vyrentz
    А что там всякие румынские, хорватские, голландские рынки? Где таланты оттуда, они-то и разбавляли рынок, делая его дешевле.

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  3. akadam 23.07.2017 20:57 # akadam
    Во всем мешки виноваты. Задрали цены на рынке, хер кого купить теперь, при чем самим теперь мучения и в копейку трансферы. Только Райолы всякие в выигрыше.

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  4. reeker 23.07.2017 20:53 # reeker
    Игрок пиздец топовый конечно. Заберём его себе следующим летом.

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  5. h22o 23.07.2017 20:51 # h22o
    выстрелил и молод, хотите?
    100 лямов ойро

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  6. pavel-chelsea 23.07.2017 20:33 # pavel-chelsea
    не нужен был

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  7. mr-s1n1st3r 23.07.2017 20:19 # mr-s1n1st3r
    ну и пошли нахуй
    через год в Баварку за даром уйдёт, ебланы

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  8. rav-07 23.07.2017 20:14 # rav-07
    очередной пись пись на сосовзеров

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  9. reeker 23.07.2017 20:13 # reeker
    Заебал этот Лейпциг ссать на ЛФК.

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  10. virgil-4-lfc 23.07.2017 20:11 # virgil-4-lfc
    Пусть идут на йух. За 75 миллионов фунтов можно Суареса обратно вернуть, причем в таком случае в центре можно даже Кариуса поставить.

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  11. between 23.07.2017 20:10 # between
    Ну и отлично, за такие деньги можно 2 игроков купить с опытом игры в ЛЧ

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  12. liverfun 23.07.2017 20:09 # liverfun
    уважаю их за то, что желают сохранить лучшего игрока. видны амбиции у хозяев клуба. всем бы так.
    ну а так, может как ван дейк объявить, что не будет больше за команду играть и попроситься на выход, если, конечно, очень хочет. а там обоих можно будет оформлять

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  13. budun 23.07.2017 20:05 # budun
    Матешиц хорош.

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  14. raimbek1 23.07.2017 20:04 # raimbek1
    Одна из оставшихся саг этого лета все еще актуальна

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  15. moneymaker 23.07.2017 20:03 # moneymaker
    Сейчас бы в 2к17 опорника не продать за 75кк.

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  16. contrario 23.07.2017 20:03 # contrario
    стольник евро выжимают.

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