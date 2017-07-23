Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"
Неназванный источник из высшего руководства "РБ Лейпциг" сообщил Sky Sports, что полузащитник Наби Кейта не будет продан в "Ливерпуль" этим летом.
Согласно слухам, после двух отклоненных предложений о покупке 22-летнего гвинейца "красные" решили сделать третье в размере 75 миллионов фунтов.
Однако Sky Sports стало известно, что все три предложения были отклонены, и сагу с возможным переходом Кейта в "Ливерпуль" можно считать оконченной — сезон 2017/18 Наби проведет в своем нынешнем клубе.
Теперь приоритетная цель "РБ Лейпциг" заключается в том, чтобы склонить Кейта к новому контракту, ведь действующий предусматривает пункт об отступных в размере 48 млн. фунтов, но этот пункт становится активен только со следующего лета.
23.07.2017 20:00
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Последние комментарии:
Всегда знал, что ред булл то еще говнецо.
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А что там всякие румынские, хорватские, голландские рынки? Где таланты оттуда, они-то и разбавляли рынок, делая его дешевле.
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Во всем мешки виноваты. Задрали цены на рынке, хер кого купить теперь, при чем самим теперь мучения и в копейку трансферы. Только Райолы всякие в выигрыше.
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Игрок пиздец топовый конечно. Заберём его себе следующим летом.
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выстрелил и молод, хотите?
100 лямов ойро
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не нужен был
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ну и пошли нахуй
через год в Баварку за даром уйдёт, ебланы
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очередной пись пись на сосовзеров
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Заебал этот Лейпциг ссать на ЛФК.
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Пусть идут на йух. За 75 миллионов фунтов можно Суареса обратно вернуть, причем в таком случае в центре можно даже Кариуса поставить.
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Ну и отлично, за такие деньги можно 2 игроков купить с опытом игры в ЛЧ
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уважаю их за то, что желают сохранить лучшего игрока. видны амбиции у хозяев клуба. всем бы так.
ну а так, может как ван дейк объявить, что не будет больше за команду играть и попроситься на выход, если, конечно, очень хочет. а там обоих можно будет оформлять
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Матешиц хорош.
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Одна из оставшихся саг этого лета все еще актуальна
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Сейчас бы в 2к17 опорника не продать за 75кк.
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стольник евро выжимают.
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