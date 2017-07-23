Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг"

Неназванный источник из высшего руководства "РБ Лейпциг" сообщил Sky Sports, что полузащитник Наби Кейта не будет продан в "Ливерпуль" этим летом.

Согласно слухам, после двух отклоненных предложений о покупке 22-летнего гвинейца "красные" решили сделать третье в размере 75 миллионов фунтов.



Однако Sky Sports стало известно, что все три предложения были отклонены, и сагу с возможным переходом Кейта в "Ливерпуль" можно считать оконченной — сезон 2017/18 Наби проведет в своем нынешнем клубе.



Теперь приоритетная цель "РБ Лейпциг" заключается в том, чтобы склонить Кейта к новому контракту, ведь действующий предусматривает пункт об отступных в размере 48 млн. фунтов, но этот пункт становится активен только со следующего лета.