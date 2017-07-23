"Юнайтед" начнет новый сезон без Рохо, Шоу и Янга

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что новый сезон его команда насчет без трех игроков, а защитник Маркос Рохо и вовсе рискует вернуться на поле только в 2018 году.

В концовке прошлого сезона, из-за жесточайшего графика матчей, на "красных дьяволов" обрушилась эпидемия травм, последствия которой ощущаются до сих пор.



Подготовку к новому сезону "Юнайтед" проводит без Рохо, надорвавшего крестообразные связки колена еще в апреле, а также без защитника Люка Шоу и вингера Эшли Янга. Все трое гарантированно пропустят старт кампании 2017/18.



"У них нет шансов поправиться к старту Премьер-Лиги. Первым вернется в строй Люк, Маркос — последним, а Эшли — посередине. Я бы сказал, что Шоу вернется в сентябре, Янг — в октябре, Маркос — в декабре или даже январе".



"Однако для них хорошо, что они поехали с нами в турне и восстанавливаются рядом с коллективом. Им важно, что они с нами, а не одни в Манчестере", — цитирует Моуриньо Sky Sports.