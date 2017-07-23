"Интер" готов продать Перишича в "Юнайтед" по правильной цене

Иван Перишич Тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич волен уйти в "Манчестер Юнайтед", если клуб получит соответствующее своим ожиданиям предложение.

Вот уже несколько недель "красные дьяволы" ведут переговоры по 28-летнему хорвату, в котором рулевой Жозе Моуриньо видит идеального подносчика снарядов для своего нового бомбардира Ромелу Лукаку.

И хотя этот процесс затягивается, а Перишич был вынужден поехать в предсезонное турне со своим нынешним клубом, "Интер" все еще открыт к продаже Ивана.

"Он великолепный игрок, и если бы его будущее зависело только от меня, я бы совершенно точно оставил его. Однако если поступит предложение, и клуб будет удовлетворен предложенными деньгами, которые затем будут инвестированы в усиление команды, тогда он может уйти", — цитирует Спаллетти Goal.

Если верить слухам в прессе, то "Интер" хочет выручить за Перишича 48 миллионов фунтов.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 18:00

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  1. chelsea-ferrari 23.07.2017 18:28 # chelsea-ferrari
    пока с цыганом за откат не добазарятся, ничего не будет.

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  2. andros13 23.07.2017 18:20 # andros13
    Маур хочет этого игрока
    Абсолютно лучший игрок Интера, не самой последней команды Серии А
    Один из лучших игроков лиги
    Лидер сборной


    Но фапловским экспертам виднее, когда они называют его бревном

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  3. farot 23.07.2017 18:17 # farot
    вот Моур молодцом. За одно ТО помог разжиться денюжками своим бывшему и будущему клубам

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  4. vyrentz 23.07.2017 18:15 # vyrentz
    Очередная угловатая деталь для красного автобуса.

    Едет автобус бип бип бип бип бип бип

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  5. nikas 23.07.2017 18:08 # nikas
    Покупка года.

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  6. chelseafanmd 23.07.2017 18:03 # chelseafanmd
    Доют идиотов за любое бревно)

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  7. rav-07 23.07.2017 18:01 # rav-07
    Да закройте за налик. Копейки какие-то

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