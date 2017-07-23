"Интер" готов продать Перишича в "Юнайтед" по правильной цене

Тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич волен уйти в "Манчестер Юнайтед", если клуб получит соответствующее своим ожиданиям предложение.

Вот уже несколько недель "красные дьяволы" ведут переговоры по 28-летнему хорвату, в котором рулевой Жозе Моуриньо видит идеального подносчика снарядов для своего нового бомбардира Ромелу Лукаку.



И хотя этот процесс затягивается, а Перишич был вынужден поехать в предсезонное турне со своим нынешним клубом, "Интер" все еще открыт к продаже Ивана.



"Он великолепный игрок, и если бы его будущее зависело только от меня, я бы совершенно точно оставил его. Однако если поступит предложение, и клуб будет удовлетворен предложенными деньгами, которые затем будут инвестированы в усиление команды, тогда он может уйти", — цитирует Спаллетти Goal.



Если верить слухам в прессе, то "Интер" хочет выручить за Перишича 48 миллионов фунтов.