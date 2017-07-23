"Интер" готов продать Перишича в "Юнайтед" по правильной цене
Тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич волен уйти в "Манчестер Юнайтед", если клуб получит соответствующее своим ожиданиям предложение.
Вот уже несколько недель "красные дьяволы" ведут переговоры по 28-летнему хорвату, в котором рулевой Жозе Моуриньо видит идеального подносчика снарядов для своего нового бомбардира Ромелу Лукаку.
И хотя этот процесс затягивается, а Перишич был вынужден поехать в предсезонное турне со своим нынешним клубом, "Интер" все еще открыт к продаже Ивана.
"Он великолепный игрок, и если бы его будущее зависело только от меня, я бы совершенно точно оставил его. Однако если поступит предложение, и клуб будет удовлетворен предложенными деньгами, которые затем будут инвестированы в усиление команды, тогда он может уйти", — цитирует Спаллетти Goal.
Если верить слухам в прессе, то "Интер" хочет выручить за Перишича 48 миллионов фунтов.
23.07.2017 18:00
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пока с цыганом за откат не добазарятся, ничего не будет.
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Маур хочет этого игрока
Абсолютно лучший игрок Интера, не самой последней команды Серии А
Один из лучших игроков лиги
Лидер сборной
Но фапловским экспертам виднее, когда они называют его бревном
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вот Моур молодцом. За одно ТО помог разжиться денюжками своим бывшему и будущему клубам
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Очередная угловатая деталь для красного автобуса.
Едет автобус бип бип бип бип бип бип
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Покупка года.
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Доют идиотов за любое бревно)
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Да закройте за налик. Копейки какие-то
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