"Челси" извинился за оскорбительные высказывания Кенеди по поводу Китая

"Челси" был вынужден публично извиниться перед своими китайскими болельщиками после негативных высказываний полузащитника Кенеди по поводу этой азиатской страны в Инстаграм.

Болельщики, пришедшие на товарищеский матч между "Челси" и "Арсеналом" в субботу а Пекине, массово освистывали 21-летнего бразильца, и на то у них была веская причина.



Дело в том, что на текущей неделе Кенеди выложил в социальных сетях две видеозаписи. На первой из них он оскорбляет непосредственно Китай ("Fuck you China"), а на другой — задремавшего местного охранника, называя того "идиотом" ("Wake up China. You idiot").



Кенеди был немедленно обвинен в ксенофобии и расизме, и "Челси" не мог не отреагировать на столь оскорбительные действия своего игрока, который прошлый сезон провел в аренде в "Уотфорде" и сыграл там три матча.



Выпустив обширное заявление, "синие" напомнили, что сам Кенеди быстро извинился и удалил свои ролики. Тем не менее, клуб решил дополнительно раскаяться в грехах своего игрока, а также сообщил, как сильно любит Китай и китайских фанатов.