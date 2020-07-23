"Челси" извинился за оскорбительные высказывания Кенеди по поводу Китая
"Челси" был вынужден публично извиниться перед своими китайскими болельщиками после негативных высказываний полузащитника Кенеди по поводу этой азиатской страны в Инстаграм.
Болельщики, пришедшие на товарищеский матч между "Челси" и "Арсеналом" в субботу а Пекине, массово освистывали 21-летнего бразильца, и на то у них была веская причина.
Дело в том, что на текущей неделе Кенеди выложил в социальных сетях две видеозаписи. На первой из них он оскорбляет непосредственно Китай ("Fuck you China"), а на другой — задремавшего местного охранника, называя того "идиотом" ("Wake up China. You idiot").
Кенеди был немедленно обвинен в ксенофобии и расизме, и "Челси" не мог не отреагировать на столь оскорбительные действия своего игрока, который прошлый сезон провел в аренде в "Уотфорде" и сыграл там три матча.
Выпустив обширное заявление, "синие" напомнили, что сам Кенеди быстро извинился и удалил свои ролики. Тем не менее, клуб решил дополнительно раскаяться в грехах своего игрока, а также сообщил, как сильно любит Китай и китайских фанатов.
23.07.2017 17:00
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Смотрю тут любители китайцев собрались! Нах всех китаезов, в печку их как евреев, цыган и армян.
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Типичный пенс.
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ну вот, ещё и миллиардный Китай в жопу расцеловали. пинсы они такие
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негр видимо забыл, что в отличии от черных, китайцы никогда рабами третьих стран не были. Да и мало кто был рабами так как негры.
Ему стоило бы сказать fuck you Britain, вначале, ибо они его народом вовсю торговали, а позднее его мамаша прибыла в Англию работать за еду у белого хозяина.
Негры вообще теряются. Фунт заработал и мое по колено.
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А сам то от куда? Из нищей Бразилии. Fuck you, Brazil, you idiot!
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А что его подвигло на такие высказывания, не просто же так, наверное, у него крыша протекла
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Не люблю китаёз, фак чина ну их нахер
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Интересная пиар-кампания от Челси. Не более
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Реально даун. Должен быть тише воды и ниже травы, а так же рвать жопу на тренировках, что бы спасти свою убогую карьеру.
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красавчик!
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бывает
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Пффффф, слабак. Как прижали, так сразу заднюю дал и извинялу произнес. Лично я готов сказать прямо сейчас слова: "Вы - никто в этой жизни и я вас всех в поединке порву" любому Китайцу в Поднебесной, скажу в лицо Путину, Федору Емельяненко, Кадырову. Любому афганцу на земле Афганистана. Скажу эти слова Шакилу О'Нилу, Валуеву, Х.Бароеву, Абу Бакру аль багдади. Трампу и его охране.
Мой телефон, билайновский 67075723301. Скайп: alfa.sambo. Рамсель, 27 лет. 8 лет уже в боевом самбо...
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пинсы где едят, там и срут, менталитет помойки
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Тупица....играл бы лучше....
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Поступок настоящего пенса
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https://pp.userapi.com/c7006/v7006422/2e035/KlHakZfVBNA.jpg
И где здесь Fuck you China?
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Че этот нигер себе позволяет
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Для пенсов это нормально.
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Типичный пенс
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