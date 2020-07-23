"Челси" извинился за оскорбительные высказывания Кенеди по поводу Китая

Кенеди "Челси" был вынужден публично извиниться перед своими китайскими болельщиками после негативных высказываний полузащитника Кенеди по поводу этой азиатской страны в Инстаграм.

Болельщики, пришедшие на товарищеский матч между "Челси" и "Арсеналом" в субботу а Пекине, массово освистывали 21-летнего бразильца, и на то у них была веская причина.

Дело в том, что на текущей неделе Кенеди выложил в социальных сетях две видеозаписи. На первой из них он оскорбляет непосредственно Китай ("Fuck you China"), а на другой — задремавшего местного охранника, называя того "идиотом" ("Wake up China. You idiot").

Кенеди был немедленно обвинен в ксенофобии и расизме, и "Челси" не мог не отреагировать на столь оскорбительные действия своего игрока, который прошлый сезон провел в аренде в "Уотфорде" и сыграл там три матча.

Выпустив обширное заявление, "синие" напомнили, что сам Кенеди быстро извинился и удалил свои ролики. Тем не менее, клуб решил дополнительно раскаяться в грехах своего игрока, а также сообщил, как сильно любит Китай и китайских фанатов.


Метки болельщики, Интернет, Кенеди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 4502

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Последние комментарии:




  1. admet 23.07.2017 18:41 # admet
    Смотрю тут любители китайцев собрались! Нах всех китаезов, в печку их как евреев, цыган и армян.

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  2. muaxaxaxa 23.07.2017 18:39 # muaxaxaxa
    Типичный пенс.

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  3. manutd-20champ 23.07.2017 18:28 # manutd-20champ
    ну вот, ещё и миллиардный Китай в жопу расцеловали. пинсы они такие

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  4. alexsander 23.07.2017 18:20 # alexsander
    негр видимо забыл, что в отличии от черных, китайцы никогда рабами третьих стран не были. Да и мало кто был рабами так как негры.

    Ему стоило бы сказать fuck you Britain, вначале, ибо они его народом вовсю торговали, а позднее его мамаша прибыла в Англию работать за еду у белого хозяина.

    Негры вообще теряются. Фунт заработал и мое по колено.

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  5. pavlix76 23.07.2017 18:18 # pavlix76
    А сам то от куда? Из нищей Бразилии. Fuck you, Brazil, you idiot!

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  6. vyrentz 23.07.2017 17:42 # vyrentz
    А что его подвигло на такие высказывания, не просто же так, наверное, у него крыша протекла

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  7. mancunia-planet 23.07.2017 17:24 # mancunia-planet
    Не люблю китаёз, фак чина ну их нахер

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  8. gidro-met 23.07.2017 17:17 # gidro-met
    Интересная пиар-кампания от Челси. Не более

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  9. reeker 23.07.2017 17:17 # reeker
    Реально даун. Должен быть тише воды и ниже травы, а так же рвать жопу на тренировках, что бы спасти свою убогую карьеру.

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  10. bezviz 23.07.2017 17:12 # bezviz
    красавчик!

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  11. dimon70 23.07.2017 17:10 # dimon70
    бывает

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  12. staryi-eblan 23.07.2017 17:10 # staryi-eblan
    Пффффф, слабак. Как прижали, так сразу заднюю дал и извинялу произнес. Лично я готов сказать прямо сейчас слова: "Вы - никто в этой жизни и я вас всех в поединке порву" любому Китайцу в Поднебесной, скажу в лицо Путину, Федору Емельяненко, Кадырову. Любому афганцу на земле Афганистана. Скажу эти слова Шакилу О'Нилу, Валуеву, Х.Бароеву, Абу Бакру аль багдади. Трампу и его охране.
    Мой телефон, билайновский 67075723301. Скайп: alfa.sambo. Рамсель, 27 лет. 8 лет уже в боевом самбо...

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  13. rav-07 23.07.2017 17:09 # rav-07
    пинсы где едят, там и срут, менталитет помойки

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  14. chelsealondon 23.07.2017 17:09 # chelsealondon
    Тупица....играл бы лучше....

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  15. raimbek1 23.07.2017 17:06 # raimbek1
    Поступок настоящего пенса

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  16. shirokov15 23.07.2017 17:06 # shirokov15
    https://pp.userapi.com/c7006/v7006422/2e035/KlHakZfVBNA.jpg
    И где здесь Fuck you China?

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  17. sasykbai 23.07.2017 17:04 # sasykbai
    Че этот нигер себе позволяет

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  18. fc-oil 23.07.2017 17:02 # fc-oil
    Для пенсов это нормально.

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  19. fanat-united 23.07.2017 17:00 # fanat-united
    Типичный пенс

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