Гиггз: "Лукаку превратит ничьи МЮ в победы"

Ромелу Лукаку Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что с приобретением Ромелу Лукаку "дьяволы", наконец, избавится от синдрома ничьих.

В прошлом сезоне команда Жозе Моуриньо 15 раз сыграла вничью, десять из них пришлись на домашние матчи. Португалец не раз списывал осечки на невезение, но Гиггз уверен: с приходом Лукаку МЮ, наконец, начнет брать свое.

"Главная причина, почему Жозе купил Лукаку, сосредоточена в голах, которые позволят превратить все эти ничьи на "Олд Траффорд" в победы. На Ромелу обрушится много давления и критики, но его партнеры тоже должны брать игру на себя. Хуан Мата принес несколько важных очков в прошлом сезоне, но большего стоит ожидать от Антони Мартиаля, Маркуса Рэшфорда и Генриха Мхитаряна. Ответственность за голы лежит на всей команде".

"Мне интересно, будет ли Жозе использовать Лукаку и Мартиаля в связке. Он уже проанализировал прошлый сезон и, думаю, понял, что в некоторых матчах нам не хватало второго нападающего. Жозе по натуре победитель и обязательно исправит то, что не получилось у команды в прошлом году", - сообщил Гиггз в интервью The Telegraph.



Метки Гиггз, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2017 16:00

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  1. alexomck 23.07.2017 16:11 # alexomck
    Эве продали главную звезду и потрались на стопку средних футболистов, Лукаку еще и забивать в охотку будет им. пока что главные неудачники ТО.

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  2. ytka78 23.07.2017 16:08 # ytka78
    Что зта негра себе позваляет ??? Пусть лучше очко разрабатывает в при портовых туалетах.

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  3. blackdreamer 23.07.2017 16:06 # blackdreamer
    сезон будет жарким

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  4. contrario 23.07.2017 16:05 # contrario
    обгандонил Ибру, заслуженно

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  5. ruslan19930611 23.07.2017 16:03 # ruslan19930611
    А лендлоф к пароженю

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