Гиггз: "Лукаку превратит ничьи МЮ в победы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что с приобретением Ромелу Лукаку "дьяволы", наконец, избавится от синдрома ничьих.

В прошлом сезоне команда Жозе Моуриньо 15 раз сыграла вничью, десять из них пришлись на домашние матчи. Португалец не раз списывал осечки на невезение, но Гиггз уверен: с приходом Лукаку МЮ, наконец, начнет брать свое.



"Главная причина, почему Жозе купил Лукаку, сосредоточена в голах, которые позволят превратить все эти ничьи на "Олд Траффорд" в победы. На Ромелу обрушится много давления и критики, но его партнеры тоже должны брать игру на себя. Хуан Мата принес несколько важных очков в прошлом сезоне, но большего стоит ожидать от Антони Мартиаля, Маркуса Рэшфорда и Генриха Мхитаряна. Ответственность за голы лежит на всей команде".



"Мне интересно, будет ли Жозе использовать Лукаку и Мартиаля в связке. Он уже проанализировал прошлый сезон и, думаю, понял, что в некоторых матчах нам не хватало второго нападающего. Жозе по натуре победитель и обязательно исправит то, что не получилось у команды в прошлом году", - сообщил Гиггз в интервью The Telegraph.