Конте считает Морату игроком одного уровня с Лукаку

Альваро Мората и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что в лице Альваро Мораты купил нападающего, который находится на одном уровне с новичком "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

И хотя Конте утверждает, что покупка Мораты была для него приоритетной, "синие" долго претендовали на Лукаку и пытались вернуть лучшего бомбардира "Эвертона" в прошлом сезоне. Это стремление не увенчалось успехом: для продолжения карьеры бельгиец выбрал МЮ.

В конечном итоге "Челси" пришлось переключить свое внимание на 24-летнего Морату, подписав испанца у "Реала". Конте уверен, что в лице Альваро нашел нападающего, который выступает на одном уровне с Лукаку.

"Не важно, кто из них был моим первым выбором. Самое главное, что они были в приоритете для "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Для меня Лукаку и Мората выступают на одном уровне".

"За последние несколько лет Альваро сделал качественный шаг в развитии, сейчас он один из лучших нападающих Европы. Он обладает выдающимся потенциалом, пускай раньше не проводил большинство матчей в старте".

"Я хотел подписать его еще в бытность тренером "Ювентуса", но в тот момент он был очень молод. Теперь же у него есть опыт игры в "Ювентусе" и "Реале", он готов проявить себя в "Челси" и играть нападающего для нас", - цитирует Конте ESPN.



Метки Конте, Мората, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1756

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 23.07.2017 16:22 # januzaj00
    Забавно пенсы на этой ветке пытаются увернуться от струи мочи

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  2. ensiferum 23.07.2017 16:03 # ensiferum
    Нах так своего игрока унижать?

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  3. alexomck 23.07.2017 15:27 # alexomck
    фз, у Лукаку пару неплохих сезонов в АПЛ, Морате еще адаптироваться к новому чемпу и доказать что он тянет стабильный старт.
    или мотивирует испанца через такие вью, или скорее обида засела. про предательство ранее он зря сказал канеш.

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  4. gidro-met 23.07.2017 15:27 # gidro-met
    Превознес Морату, возложив на него большую ответственность. Ведь Лукаку дороже, опатнее в АПЛ и уже забил пару раз за команду. Короче, Морате еще догонять и догонять бельгийца.

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  5. pauk 23.07.2017 15:21 # pauk
    Любит Конте потроллировать фапловчан))

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  6. mancunia-planet 23.07.2017 15:21 # mancunia-planet
    Не могут успокоиться, Контекс лох))) ахахааа

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  7. role-playin 23.07.2017 15:20 # role-playin
    Норм окропил Морату сравнением с черным середняком.

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  8. farot 23.07.2017 15:18 # farot
    норм дон собрал погоревших скумов

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  9. vyrentz 23.07.2017 15:17 # vyrentz
    вообще все не важно, зимой же Слуцкий возглавит chelsea

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  10. rav-07 23.07.2017 15:14 # rav-07
    >> Не важно, кто из них был моим первым выбором

    ахахахахах, поссал на ебло каждого пинса

    льется без остановки
    пенсам на бестолковки

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  11. pirveli 23.07.2017 15:13 # pirveli
    краснопёрые, вместо того, чтобы трепаться лучше запаситесь вазелином

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  12. psycho1 23.07.2017 15:13 # psycho1
    "Не важно, кто из них был моим первым выбором"

    Может он хотел сказать "Кто из них был первым выбором Эмелано"? Давно известно, что этот невменяемый шантажирует контекса и заставляет его интересоваться плохими игроками.

    (ответить)

  13. mdfjvnlabngmlas 23.07.2017 15:07 # mdfjvnlabngmlas
    >Не важно, кто из них был моим первым выбором

    эхехех ехех ех, ну что за терпила.

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  14. superglor 23.07.2017 15:06 # superglor
    21.07.2017
    Конте настаивает, что целью номер один "Челси" был Мората, а не Лукаку
    http://fapl.ru/posts/56214/

    23.07.2017
    Не важно, кто из них был моим первым выбором.
    http://fapl.ru/posts/56248/

    Пресс служба вообще перечитывает что этот поехавший несет? Переобувается каждую неделю по 2 раза.

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