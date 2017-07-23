Конте считает Морату игроком одного уровня с Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что в лице Альваро Мораты купил нападающего, который находится на одном уровне с новичком "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

И хотя Конте утверждает, что покупка Мораты была для него приоритетной, "синие" долго претендовали на Лукаку и пытались вернуть лучшего бомбардира "Эвертона" в прошлом сезоне. Это стремление не увенчалось успехом: для продолжения карьеры бельгиец выбрал МЮ.



В конечном итоге "Челси" пришлось переключить свое внимание на 24-летнего Морату, подписав испанца у "Реала". Конте уверен, что в лице Альваро нашел нападающего, который выступает на одном уровне с Лукаку.



"Не важно, кто из них был моим первым выбором. Самое главное, что они были в приоритете для "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Для меня Лукаку и Мората выступают на одном уровне".



"За последние несколько лет Альваро сделал качественный шаг в развитии, сейчас он один из лучших нападающих Европы. Он обладает выдающимся потенциалом, пускай раньше не проводил большинство матчей в старте".



"Я хотел подписать его еще в бытность тренером "Ювентуса", но в тот момент он был очень молод. Теперь же у него есть опыт игры в "Ювентусе" и "Реале", он готов проявить себя в "Челси" и играть нападающего для нас", - цитирует Конте ESPN.