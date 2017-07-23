Конте считает Морату игроком одного уровня с Лукаку
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что в лице Альваро Мораты купил нападающего, который находится на одном уровне с новичком "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
И хотя Конте утверждает, что покупка Мораты была для него приоритетной, "синие" долго претендовали на Лукаку и пытались вернуть лучшего бомбардира "Эвертона" в прошлом сезоне. Это стремление не увенчалось успехом: для продолжения карьеры бельгиец выбрал МЮ.
В конечном итоге "Челси" пришлось переключить свое внимание на 24-летнего Морату, подписав испанца у "Реала". Конте уверен, что в лице Альваро нашел нападающего, который выступает на одном уровне с Лукаку.
"Не важно, кто из них был моим первым выбором. Самое главное, что они были в приоритете для "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Для меня Лукаку и Мората выступают на одном уровне".
"За последние несколько лет Альваро сделал качественный шаг в развитии, сейчас он один из лучших нападающих Европы. Он обладает выдающимся потенциалом, пускай раньше не проводил большинство матчей в старте".
"Я хотел подписать его еще в бытность тренером "Ювентуса", но в тот момент он был очень молод. Теперь же у него есть опыт игры в "Ювентусе" и "Реале", он готов проявить себя в "Челси" и играть нападающего для нас", - цитирует Конте ESPN.
23.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
Забавно пенсы на этой ветке пытаются увернуться от струи мочи
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Нах так своего игрока унижать?
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фз, у Лукаку пару неплохих сезонов в АПЛ, Морате еще адаптироваться к новому чемпу и доказать что он тянет стабильный старт.
или мотивирует испанца через такие вью, или скорее обида засела. про предательство ранее он зря сказал канеш.
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Превознес Морату, возложив на него большую ответственность. Ведь Лукаку дороже, опатнее в АПЛ и уже забил пару раз за команду. Короче, Морате еще догонять и догонять бельгийца.
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Любит Конте потроллировать фапловчан))
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Не могут успокоиться, Контекс лох))) ахахааа
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Норм окропил Морату сравнением с черным середняком.
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норм дон собрал погоревших скумов
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вообще все не важно, зимой же Слуцкий возглавит chelsea
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>> Не важно, кто из них был моим первым выбором
ахахахахах, поссал на ебло каждого пинса
льется без остановки
пенсам на бестолковки
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краснопёрые, вместо того, чтобы трепаться лучше запаситесь вазелином
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"Не важно, кто из них был моим первым выбором"
Может он хотел сказать "Кто из них был первым выбором Эмелано"? Давно известно, что этот невменяемый шантажирует контекса и заставляет его интересоваться плохими игроками.
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>Не важно, кто из них был моим первым выбором
эхехех ехех ех, ну что за терпила.
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21.07.2017
Конте настаивает, что целью номер один "Челси" был Мората, а не Лукаку
http://fapl.ru/posts/56214/
23.07.2017
Не важно, кто из них был моим первым выбором.
http://fapl.ru/posts/56248/
Пресс служба вообще перечитывает что этот поехавший несет? Переобувается каждую неделю по 2 раза.
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