Гвардиола не будет покупать защитника и доверится Компани
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отказался от покупки игрока в центр обороны, доверившись капитану Венсану Компани.
После ухода Александра Коларова "Сити" остался всего с тремя игроками, которые могут сыграть в центре защиты. Входящий в их число Компани пропустил львиную долю матчей за последние годы из-за многочисленных травм.
На этой неделе Гвардиола намекнул, что до закрытия трансферного окна клуба постарается купить еще двух-трех защитников. Увидев в деле Компани, Пеп отказался от этих планов, сообщает Manchester Evening News.
Сам бельгиец уверен, что, наконец, решил все свои проблемы со здоровьем и поможет "Сити" на длительной дистанции.
"Главное, чтобы страх не проник внутрь тебя. Я тренируюсь, играю и пытаюсь управлять командой по ходу матча. Люди должны доверять моему мнению: да, я не врач, но даже без дипломов я чувствую свое тело лучше кого бы то ни было", - сообщил Компани.
23.07.2017 14:00
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