Гвардиола не будет покупать защитника и доверится Компани

Пеп Гвардиола и Венсан Компани Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отказался от покупки игрока в центр обороны, доверившись капитану Венсану Компани.

После ухода Александра Коларова "Сити" остался всего с тремя игроками, которые могут сыграть в центре защиты. Входящий в их число Компани пропустил львиную долю матчей за последние годы из-за многочисленных травм.

На этой неделе Гвардиола намекнул, что до закрытия трансферного окна клуба постарается купить еще двух-трех защитников. Увидев в деле Компани, Пеп отказался от этих планов, сообщает Manchester Evening News.

Сам бельгиец уверен, что, наконец, решил все свои проблемы со здоровьем и поможет "Сити" на длительной дистанции.

"Главное, чтобы страх не проник внутрь тебя. Я тренируюсь, играю и пытаюсь управлять командой по ходу матча. Люди должны доверять моему мнению: да, я не врач, но даже без дипломов я чувствую свое тело лучше кого бы то ни было", - сообщил Компани.



Метки Гвардиола, Компани, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 23.07.2017 15:43 # imf-tau
    "Идиот, или как я играл с 3мя ЦЗ весь сезон", П. Гвардиола, издание 2018 года.

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  2. ravi 23.07.2017 14:51 # ravi
    Кто бы мог подумать что такая верзила окажется такой травматический. Здоровья пацану в любом случае

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  3. reeker 23.07.2017 14:12 # reeker
    Если сумеют поставить на ноги Компани, то станут главными претендентами на титул.

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  4. farot 23.07.2017 14:12 # farot
    в итоге Компани сломается в первых двух турах и на финише дедлайна оформит очередного топаря за полтос

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  5. mrjingles 23.07.2017 14:04 # mrjingles
    Компани уже никогда не наберёт былую форму

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  6. budun 23.07.2017 14:03 # budun
    Травмы Компани ТБ 5.5 за 1.7

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