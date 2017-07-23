Конте: "Челси" все еще нужны приобретения"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его команда все еще нуждается в приобретениях.

Покупками Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко и Альваро Мораты "синие" заметно сгладили то ощущение разочарования, которое их болельщики испытывали в первую половину лета от бездействия своего клуба на трансферном рынке.



Однако Конте все еще чувствует потребность в усилении, ведь после оформления чемпионства в Премьер-Лиге "Челси" отпустил целый ряд игроков, включая Джона Терри, Натана Аке, Натаниэля Чалобу, а Неманья Матич и Диего Коста находятся на пороге ухода из клуба.



"Мы должны повысить свой класс и улучшить состав, потому что следующий сезон будет очень тяжелым для нас. Сейчас у нас 16 игроков, не считая голкиперов, и для хорошего выступления в четырех соревнованиях требуется больше игроков".



"Мы на том этапе, когда должны заложить прочный фундамент для этого клуба. Мы потеряли много больших игроков, которые имели фундаментальное значение для "Челси".



"Мы не можем позволить себе ошибиться, потому что это очень опасно. Повторюсь: мы должны улучшить и расширить свой состав, чтобы быть грозной силой в настоящем и будущем".



"Я говорил с клубом, и они очень хорошо понимают ситуацию. Мы пытаемся найти правильное решение", — цитирует Конте The Telegraph.